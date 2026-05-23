Paqijî di Îslamê de: Ji paqijiya derveyî heta amadekariya manewî ji bo îbadetê

Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (S.X) -ABNA:-"Paqijî" bi rastî tê wateya paqijiyê, lê di hînkirinên Îslamî û qanûnên olî de, ev peyv wateyek berfirehtir û kûrtir digire û ne tenê bi paqijiya derveyî ve sînordar e, lê belê bi komek şert û mercan û kiryaran ve sînordar e ku mirov ji bo îbadet û hebûna li ber Xwedê amade dike. Ji vê perspektîfê, paqijî dikare wekî yek ji bingehên sereke yên jiyana îbadetê ya Misilman were hesibandin; têgehek ku hem xwedan aliyek fîzîkî û hem jî manewî ye.
Paqijiya Derve; Mercek ji bo Îbadetê
Di qanûnên olî de, paqijî du aliyên bingehîn hene. Ya yekem, paqijbûn ji nepakiyê; tê vê wateyê ku laş, cil û berg û cihê ku mirov dixwaze nimêj bike divê ji qirêjiya olî paqij be. Ya duyemîn, kirina kiryarên wekî destşuştin, xusl an teyemmum, ku wekî şertek ji bo ketina hin kiryarên îbadetê, nemaze nimêjê, têne hesibandin. Paqijî di mantiqa Şerîetê de ne tenê rewşek tenduristiyê ye, lê di heman demê de şertek îbadetê ye û pêşgotinek ji bo têkiliyek hişmend û dilnizm bi Xwedê re ye. Xala girîng ev e ku çawa ku xuyangê mirovek divê ji nepakiyê paqij be, divê dil û canê wî jî ji guneh, xemsarî, nefret, durûtî û nepakiyên din ên giyanî paqij be. Paqijiya derveyî û paqijiya hundurîn di heman rêyê de ne, û her du jî alîkariya mirov dikin ku îbadetê ne tenê wekî kiryarek merasîmî, lê wekî ezmûnek kûr a xulamtiyê û baldariya ji dil fêm bike. Paqijiya derveyî tê wateya şopandina rêzikên têkildarî laş, cil û berg û cihê îbadetê da ku mirov bikaribe bi rêz, rêkûpêk û nezaket li ber Xwedê xuya bibe. Paqijiya ji bo xulamtiyê, ji bilî paqijiya ji nepakiyên giyanî, di kirinên wekî destşuştin, xusl û teyemmum de jî tê xuyang kirin; kirinên ku, ji bilî rola xwe ya hiqûqî, di mirov de celebek amadekariya giyanî û baldariya giyanî ji bo dua û axaftina bi Xwedê re diafirînin. Ji ber vê sedemê, paqijî ne tenê qaîdeyek olî ye, lê di heman demê de peyamek bawerî û perwerdehiyê jî hildigire: ji bo ku nêzîkî Xwedê bibe, bawermend hem li xuyangê xwe û hem jî li xweya hundurîn eleqedar dibe.
Cûdahiya di navbera nepakiya olî û nepakiya adetî de
Li gel nîqaşa paqijiyê, têgihîştina "nepakiyan" di qanûnê îslamî de jî cihekî girîng digire. Di termînolojiya olî de, nepakî behsa hin tişt an hebûnên ku dema ku bi wan re têkilî tê danîn, bandorên qanûnî yên diyarkirî hene û di hin rewşan de, rê li ber hin kiryarên îbadetê, wek nimêjê, digirin heya ku paqijkirin neyê kirin. Girîng e ku were zanîn ku nepakî di qanûnê de ne hewce ye ku wekhevî "xuyabûna qirêjiyê" di karanîna rojane de be. Tiştek dikare ji derve paqij xuya bike, lê ji perspektîfek olî nepak be; û berevajî vê, tiştek dikare qirêj û nelirê be, lê wekî nepakiya olî neyê hesibandin. Ev cûdahî nîşan dide ku nepakî têgehek qanûn û olî ye ku, digel hin şehrezayiyên tenduristî û perwerdehî, li ser bingeha qanûnên îlahî tê pênase kirin.
Nepakiyên di qanûnê de ev in: mîz û feqiyên mirovan û her heywanek ku xwîna wê dirijîne; xwîn, ji bilî xwîna heywanên ku xwînê narijînin, wek mêş û masî; sperm; leş, ango laşê heywanekî ku xwîna wî diherike û li gorî qanûna Îslamî bêyî ku were serjêkirin miriye; kûçik û beraz; her şilekek ku bi xwezayî serxweşker e, wek şerab; û her weha, li gorî hin rayedaran, xwêdana heywanekî ku bi vexwarina nepakiyê ve hatiye bikaranîn; ne-Misilmanên ku ne Ehlê Kitêba Pîroz in, an jî di hin rewşan de, nepak têne hesibandin.
Paqijî; bernameyek ji bo perwerdekirina mirovan
Yek ji xalên girîng di têgihîştina paqijiyê de ev e ku ev têgeh divê tenê wekî komek tiştên ku divê û nayên kirin ên dadwerî neyê dîtin. Paqijî di rastiyê de beşek ji pergala perwerdehiya Îslamî ye da ku mirovek rêkûpêk, baldar, bi nezaket û amade bike ku di hebûna Xwedê de be. Dema ku mirov bala xwe dide paqijiya laş, cil, cîh û kalîteya ketina xwe ya îbadetê berî nimêjê, ew di rastiyê de celebek "hebûna hişmend" pratîk dike. Ev rêkûpêkî û baldarî bandorên perwerdehiyê yên girîng hene û mirovekî fêr dikin ku îbadet ne mijarek bêrêkûpêk, bilez an tenê derûnî ye; lê belê, ew rastiyek e ku divê bi amadekariyek tevahî ya derveyî û navxweyî re were.
Ji aliyekî din ve, paqijî dikare bibe pirek di navbera dadwerî û exlaqê de. Kirina destşuştin, şuştin, an jî teyemmum di hin rewşan de ne tenê meseleya bicihanîna erkê ye; ew di heman demê de derfetek e ku meriv vegere xwe, niyeta xwe nû bike û bikeve nav cîhek xulamtiyê. Ji ber vê sedemê, di çanda Şîe de, paqijî ne tenê wekî şertek perestinê, lê di heman demê de wekî nîşanek nezaketa xulamtiyê û rêzgirtina ji bo cîhê pîroz ê îlahî tê hesibandin. Ev nêrîn paqijiyê ji "qaîdeyek hişk" vediguherîne "têgehek zindî û perwerdehî".
Bersiva Gumanên Hevpar ên Li Ser Paqijiyê
Tevî zelaliya prensîba paqijiyê di dadweriya Îslamî de, pirs li ser wê hatine kirin ku, ger bi zanistî, rast û dadperwerane were lêkolîn kirin, ne tenê ew ji bo têgihîştina olî gefê çênakin, lê di heman demê de derfetek peyda dikin ku felsefeya qaîdeyan kûrtir were ravekirin û aqilmendiya navxweyî ya Şerîetê were nîşandan. Her wiha zelal kir ku paqijiya di Îslamê de ne li dijî aqil e, ne tenê sembolîk e, ne jî faktorek hişkbûna zêde ye; berevajî vê, ew beşek ji pergalek ahengdar e ku paqijiya laşî, amadebûna giyanî, dîsîplîna olî û tenduristiya derûnî hevseng dike.
Ma destşûştin û xusl tenê kiryarên sembolîk in?
Carinan tê gotin: "Bandora rastîn a şuştina rû û destan an jî serşuştinê çi ye? Ma ev tenê sembol in?" Di hînkirinên Îslamî de, destşûştin û xusl ne tenê tevgerên sembolîk in, lê di heman demê de kiryarên îbadet, perwerde û manewiyatê ne. Ev kiryar mirovan fêr dikin ku ji bo ku bikeve îbadetê, divê ew xwe ji çalakiyên rojane yên asayî veqetîne û bi baldarî û amadebûnê bi Xwedê re bikeve diyalogê. Bi gotineke din, paqijî cureyek sererastkirina giyan û laş ji bo hebûna îlahî ye. Ji aliyekî din ve, her çend hemî bandorên van kiryaran bi amûrên ceribandinê neyên pîvandin jî, ev nayê wê wateyê ku ew bêbandor in. Gelek rastiyên mirovan, wekî niyet, dilnizmî, evîn û dilsozî, rast in lê ne madî û ceribandinî ne. Ji perspektîfek olî ve, destşûştin û xusl hem bandorên olî, hem bandorên manewî û di gelek rewşan de, bandorên tenduristî û psîkolojîk hene. Ji ber vê yekê, ev kiryar ne tenê sembolîk in; Berevajî vê, ew beşek ji pergala aqilmend a perwerdehiya mirovan di Îslamê de ne.
Çima ol hin tiştan nepak hesibandiye?
Yek ji pirsan ev e: "Çima ol hin tiştan nepak dîtiye û ji bo wan qaîdeyên taybetî danîye?" Qaydeyên nepakiyê di Îslamê de li ser bingeha şehrezayiya îlahî ne, ne li ser tama mirovan. Di gelek rewşan de, em hin ji şehrezayiyê fam dikin; bo nimûne, hin tişt ji ber qirêjiya derveyî, bandorên tenduristiyê, an nelihevhatina bi rûmeta îbadetê re di bin qaîdeyan de ne. Lêbelê, qaîdeyên olî ne tenê li ser bingeha tiştê ku em îro bi ezmûna xwe ya sînorkirî fam dikin, lê li ser bingeha zanîna bêdawî ya Xwedê ne. Di dadweriya Îslamî de, cûdahiyek di navbera "nepak" û "qirêj" de heye. Tiştek dikare ji derve paqij xuya bike lê wekî nepak were hesibandin, û berevajî vê, tiştek dikare qirêj be lê li gorî Şerîetê ne nepak be. Ev nîşan dide ku nepakî ne tenê têgehek paqij e; Berevajî vê, ew biryarek olî ya taybetî ye ku bi îbadet, paqijî û rêziknameya giyanî ya jiyana bawermend ve girêdayî ye. Ji ber vê yekê, biryarên li ser nepakiyê ne bêaqil in û ne jî tenê rûberî ne; berevajî vê, ew beşek ji pergala rast a Şerîetê ne ku jiyana îbadetê ya mirovan organîze bike.
Gelo hûrgilî di paqijiyê de mirovekî obsesîf dike?
Hin kes dibêjin: "Ev hemû hûrgilî di paqijiyê de mirovekî obsesîf dike." Prensîba paqijiyê di Îslamê de ji bo hêsankirina îbadet û paqijiya jiyanê hat, ne ji bo ku mirovekî di fikar û dubarekirinê de bigire. Bi awayekî din, dadweriya Şîe yek ji pergalên herî zelal e di têkoşîna li dijî obsesîfê de. Di vê dadweriyê de, prensîb li ser paqijiyê ye, heya ku nepakî bi teqezî neyê îspatkirin. Her wiha, heya ku mirov piştrast nebe ku tiştek nepak e, divê ew wê nepak nebîne. Ev qaîde tam ji bo astengkirina rêya obsesîfê ye. Wekî din, di hînkirinên olî de, obsesîf ne wekî rewşek xwestî tê hesibandin, lê belê wekî tevgerek nexwestî tê hesibandin ku li dijî aramiya koletiyê diçe. Ol ji mirovan aqilê hevpar û tevgerên aqilmend dixwaze, ne gumanên bêdawî û astengiyên westiyayî. Ji ber vê yekê, heke kesek ji ber nezanî an zêdebûnê obsesîf bibe, pirsgirêk bi têgihîştina xelet a biryarê re ye, ne bi biryara îlahî bi xwe re ye. Paqijî di Îslamê de rêya paqijî û aştiyê ye, ne çavkaniya êş û fikaran e.
Çima teyemmum şûna destşuştin an xuslê digire? Ma ev ne pir hêsan e?
Hin kes dipirsin: "Ger paqijî ewqas girîng be, çima teyemmum di nebûna avê de an di rewşên taybetî de bes e?" Ev pirs bi rastî yek ji bedewiyên Şerîetê nîşan dide. Îslam olek e ku prensîba perestinê û şiyana mirovan hevseng dike. Paqijî girîng e, lê Xwedê ji xizmetkarekî tiştekî ji şiyana wî wêdetir naxwaze. Dema ku av tune be, an jî karanîna wê zirardar be, Şerîet rêyek alternatîf peyda dike da ku têkiliya xizmetkar bi Xwedê re neyê qut kirin. Ev tê vê wateyê ku di olê de, armanca sereke xizmetkirin û îtaeta Xwedê ye, ne ferzkirina zehmetiyên nehewce. Teyemmum nîşan dide ku paqijî di Îslamê de ne tenê bi made û xuyangê ve sînorkirî ye, lê rastiya wê di îtaeta fermana Xwedê de ye. Ger Xwedê ferman daye we ku hûn di hin rewşan de bi avê destşuştinê bikin û di hin rewşan de bi axa paqij teyemmum bikin, her du form jî rêbazên koletiyê ne. Ji ber vê yekê, teyemmum ne nîşana bêqîmetbûna paqijiyê ye, lê belê nîşana dilovanî, şehrezayî û rastiya Şerîetê ye.
Girîng dil e yan tevger û kiryar?
Hin kes dibêjin: "Ya girîng paqijiya dil e; laş û cil di îbadetê de çi rol dilîzin?" Di mentiqa olê de, mirov ne tenê "dil" an "laş" e; lê belê, ew rastiyek e ku ji xuyang û hundir pêk tê. Ji ber vê sedemê, îbadeta bêkêmasî divê her du pîvanan jî di nav xwe de bigire. Çawa ku niyeta paqij ruhê îbadetê ye, paqijiya derve jî nezaketa hebûna li ber Xwedê ye. Mirov bi xuyangek baş-xuya li ber kesayetiyek mezin a cîhanê jî xuya dike; Ji ber vê yekê çawa paqijiya derve dikare di çavên Xwedê de bêqîmet be? Di Îslamê de, paqijiya derve ne reqîbek e ji bo paqijiya dil, lê belê ew pê re ye. Ger dil paqij be, ev paqijî di tevger û exlaqên derve de jî xwe nîşan dide. Ji ber vê sedemê, ol dixwaze ku xizmetkar bi laşek paqij, cilên paqij, niyeta paqij û dilê ku li ser nimêjê disekine, di nimêjê de bisekine. Ji ber vê yekê, şerta paqijiyê nayê wê wateyê ku ezê hundirîn nirxek hindik heye; berevajî vê, ew nîşana ahenga ezê derve û hundirîn di koletiyê de ye.
Carinan jî tê gotin: "Xwedê li dilê mirov dinêre, gelo armanca van hemû hûrgiliyan di paqijiyê de çi ye?" Rast e ku Xwedê ji dil û niyetên mirov haydar e, lê ev rastî qet nayê wê wateyê ku tevger û kiryar bêwate ne. Niyetên samîmî divê di kirinên rast de jî werin nîşandan. Ger kesek bêje, "Dilê min paqij e," lê tu yek ji rêbazên koletiyê qebûl neke, wî di rastiyê de cudahîyek di navbera baweriya hundirîn û îtaeta pratîkî de çêkiriye; Di heman demê de di mantiqa Quran û Ehl-î Beytê de, bawerî û kirinên rast bi hev re watedar in. Hûrgiliyên paqijiyê jî armanc dikin ku îbadetê ji rewşek nezelal û xweş derxînin û wê di formeke zelal, rast û pratîkî de bi cih bikin. Ol ne tenê şîretên giştî li ser paqijiyê daye, lê di heman demê de rêya bidestxistina wê jî fêr kiriye. Ev rastbûna di rêzikan de nîşana hişkbûnê nîne; lê belê, ew nîşanek e ku Xwedê rêya îbadetê bi awayekî zelal û sîstematîk rave kiriye da ku mirov di rêya îbadetê de neçewise.
Ji ber vê yekê, paqijî yek ji têgehên bingehîn ên fiqha Îslamî ye, ku ji bilî aliyên xwe yên derve û olî, xwedî aliyên perwerdehî û manewî ye jî. Paqijî têgeheke pir-qatî ye ku bi paqijiya derve dest pê dike û digihîje amadebûna manewî ji bo xizmetê. Naskirina nepakiyan, şopandina rêzikên têkildarî destavêtin, xusl û teyemmumê, û balkişandina ser paqijiya derve tenê beşek ji vê pergalê ne. Aliyê kûrtir ê paqijiyê banga mirovan e ku hundirê xwe paqij bikin, ji hêla exlaqî ve hişyar bin û bi nezaket li ber Xwedê amade bibin. Îslamê têkiliyek cidî di navbera paqijiya laşî, amadebûna manewî û rêza îbadetê de ava kiriye, û paqijî ne tenê mijarek fiqhî ye, lê di heman demê de bernameyek perwerdehî û doktrînî ye di çarçoveya jiyana rojane ya bawermend de.
