Şerê li dijî Îranê 200 milyar dolar zirar da welatên Erebî yên ku li Kendava Farisê ne.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beytê (s.x)– ABNA –şerê li herêmê ji qonaxa şokeke ewlehiyê ji bo welatên Kendava Erebî derbas bûye û bi lez û bez bûye ceribandinek ji bo modela aborî ya welêt, ku di du dehsalên borî de li ser bingeha aramiya ewlehiyê, enerjiya nisbeten erzan, rehetiya bazirganiyê, berfirehbûna geştiyariyê, hewavaniyê, karûbarên darayî û lojîstîkê bû.
Li gorî raporek rojnameya Lubnanî "El-Axbar", êrîşên ku li ser tesîsên enerjiyê, balafirgeh, otêl, bender û navendên teknolojiyê yên li welatên Kendava Erebî hatine kirin ne tenê zirara rasterast dane, lê di heman demê de ew ramana ku planên cihêrengkirina aborî yên van welatan li ser hatine damezrandin jî hejandiye. Ramana ku welatên Kendava Erebî dikarin bibin cîhek ewle ji bo veberhênan, karsazî û geştiyariyê, tewra di nav aloziyên li Rojhilata Navîn de jî.
Ev ji bilî encama sereke ya girtina Tengava Hurmuzê ye. Deriyek ku piraniya kapasîteya hinardekirina petrolê ya welatên Kendava Erebî pê ve girêdayî ye.
Li gorî rapora Navenda Stimson, ji nû ve avakirina tesîsên zirardar li welatên Kendava Erebî dê çavkaniyên darayî yên mezin hewce bike, ku beşek ji wan dê muhtemelen ji hêla fonên dewlemendiya neteweyî yên van welatan an xetên krediyê ve werin peyda kirin. Lêbelê, navend tekez dike ku vegerandina wêneya welatên Kendava Erebî wekî cîhek aram ji bo veberhênanê dibe ku ji ji nû ve avakirina binesaziyê dijwartir be
Raport lêçûna tevahî ya zirarên ku li welatên Kendava Erebî hatine kirin bi qasî 200 mîlyar dolar texmîn dike, lê lêçûna ji nû ve avakirina tesîsên enerjiyê yên zirardar bi tenê bi qasî 58 mîlyar dolar e.
Tengava Hormuzê; tengasiya aboriya herêmê
Pirsgirêk bi Tengava Hormuzê dest pê dike. Girtin an astengkirina derbasbûnê di vê rêya avê de tengasiya herî girîng a aboriyên welatên Kendava Erebî û bazara enerjiya cîhanî hedef digire.
Navenda Stimson dibêje ku bi qasî 25 ji sedî bazirganiya petrola xav a deryayî ya cîhanê û nêzîkî 20 ji sedî bazirganiya gaza xwezayî ya şilekirî ya cîhanê, ku piraniya wê ji Qeterê tê hinardekirin, di tengavê re derbas dibe.
Ji ber vê sedemê, rêjeya zirarê li seranserê herêmê yekreng nebûye. Erebistana Siûdî û Îmaratên Yekbûyî yên Erebî karîne hin ji hinardekirinên xwe bi rêyên derveyî Tengava Hurmuzê veguhezînin ji ber ku boriyên wan ên alternatîf hene, lê Qeter, Kuweyt û Behrêyn ji ber ku vebijarkên wan ên alternatîf tune ne, bêtir xeternak bûne.
Raportek ji hêla Emily Routledge, lêkolînerek di The Conversation de, vê yekê piştrast dike. Ew dinivîse ku şerê li dijî Îranê cûdahiyên mezin di berxwedana aboriyên Kendava Faris de eşkere kiriye.
Erebistana Siûdî rojane bi qasî 7 mîlyon bermîl petrol bi rêya boriyên rojhilat-rojava veguhezîne bendera Yanbu ya Deryaya Sor, di heman demê de Îmaratên Yekbûyî yên Erebî ji bo hinardekirina heya 1.8 mîlyon bermîl rojane ji Deryaya Omanê boriyên Habshan-Fucairayê bikar tîne. Berevajî vê, hinardekirinên Qeter û Kuweytê ji ber girêdayîbûna wan a giran bi Tengava Hurmuzê re pir bandor bûne.
Banka Cîhanê jî pêşbîniya mezinbûna aborî ya dewletên Kendava Erebî di sala 2026an de ji %4.4 kêm kiriye bo %1.3. Hin saziyan, di nav de Oxford Economics, îhtîmala resesyona aborî li hin welatên herêmê di nîvê duyemîn ê vê salê de anîne ziman.
Derbeyek giran li ser pîşesaziya enerjiyê
Di sektora enerjiyê de, zirar girîng e.
Navenda Stimson radigihîne ku zêdetirî 80 tesîsên enerjiyê li welatên Kendava Erebî, di nav de rafinerî, zeviyên petrolê, kompleksên gazê û tesîsên gaza şilekirî, zirar dîtine.
Li Erebistana Siûdî, tesîsên girîng ên wekî Ras Tanura, kompleksa Khurais, zeviya deryayî ya Munifa û stasyonek pompkirinê ya bi boriya Yanbu ve girêdayî hatine hedefgirtin.
Van ziraran bûne sedema kêmbûna nêzîkî 10% di hilberîna petrola xav a Siûdî de. Di encamê de, welat neçar ma ku piraniya hinardekirina xwe ya deryayî bi rêya boriya Yanbu bişîne, hinardekirin li dora 5 mîlyon bermîl di rojê de bihêle, ji dora 7 mîlyon bermîl berî şer kêmtir e.
Qeter: Welatê herî zêde bandordar di sektora gazê de
Qeter ji hemû welatên din ên Erebî yên li Kendava Farsê ji ber astengkirina hinardekirina gaza xwezayî ya şilekirî ya bi rêya Tengava Hurmuzê herî zêde bandor bûye.
Li gorî rapora Stimson, ji nû ve avakirina kompleksa mezin a Ras Laffan, ku nêzîkî ji sedî 5ê gaza xwezayî ya cîhanê û ji sedî 20ê gaza xwezayî ya şilekirî ya cîhanê hildiberîne, dikare heta pênc salan bidome. Sedema vê yekê nebûna şîrketên ku dikarin turbînên mezin ên ku ji bo ji nû ve avakirina kompleksê hewce ne ava bikin e.
Texmîn nîşan didin ku Qeter dikare salane heta 20 milyar dolar dahata hinardekirinê winda bike.
Tesîsa şilekirina gaza Pearl li Qeterê û hin rafinerî û kompleksên petroşîmyayî li Kuweyt û Erebistana Siûdî jî zirar dîtine.
Ziyan li pîşesaziyên aluminium û teknolojiyê
Ziyan ne tenê bi petrol û gazê ve sînordar e.
Tesîsên sereke yên hilberîna aluminiumê li welatên Erebî yên Kendavê, di nav de Şîrketa Aluminumê ya Cîhanî ya Emirates û Şîrketa Aluminumê ya Bahreynê, bûne hedefa êrîşan. Herwiha Qeterê wekî tedbîrek operasyonên li kompleksa Qatlumê rawestandiye.
Bi hev re, ev kompleks nêzîkî 9 ji sedî ji hilberîna sereke ya alumînyûmê ya cîhanê kontrol dikin. Ev nîşan dide ku bandorên şer ji sînorên herêmê derketiye û bandor li zincîrên dabînkirina cîhanî jî kiriye.
Wekî din, navendên daneyan li Îmaratên Yekbûyî yên Erebî û Behreynê jî zirar dîtine, ku bûye sedema astengiyên di xizmetên darayî, kirîna serhêl û pergalên radestkirinê de. Ev yek hin şîrketên teknolojiyê neçar kiriye ku hin çalakiyên xwe veguhezînin herêmên din.
Hilweşîna geştiyariyê û hewavaniyê
Yek ji derbên herî girîng ên şer li sektora geştiyariyê ya welatên Kendava Erebî bû. Sektorek ku wekî stûna sereke ya planên cihêrengkirina aborî yên van welatan tê hesibandin.
Li gorî rapora Stimson, ji destpêka şerê Amerîka-Îsraîlê li dijî Îranê ve, hejmara geştên li herêmê bi qasî ji sedî 50 kêm bûye.
Her wiha, hejmara geştyarên hatinî li Erebistana Siûdî ji sedî 35, li Îmaratên Erebî ji sedî 30, li Qeter û Kuweytê ji sedî 25 û li Omanê ji sedî 20 kêm bûye li gorî heman serdema sala 2025an
Mesrefa sîgorteyê ji bo balafirgehan jî ji nêzîkî 20,000 dolarî ber bi 35,000 dolarî ve zêde bûye û gihîştiye 75,000 dolarî, û gelek balafirgeh neçar mane ku rêyên geştên xwe biguherînin.
Berdewamiya vê meylê lêçûnên rêwîtiyê zêde kiriye, demên firînê dirêj kiriye, û dahata balafirgehên li welatên Kendava Erebî kêm kiriye.
Deh Milyar Dolar Ziyana Geştiyariyê
Di sala 2025an de, geştiyarî bi qasî 178 milyar dolar ji bo aboriya Siûdî, 70 milyar dolar ji bo Îmaratên Erebî yên Yekbûyî, 16 milyar dolar ji bo Qeterê û zêdetirî 3 milyar dolar ji bo Omanê beşdar bû.
Lê niha tê payîn ku welatên Erebî yên Kendavê bi kêmbûna 23 heta 38 milyon geştiyaran û windakirina di navbera 34 û 56 milyar dolar de di dahatên geştiyarî de rû bi rû bimînin.
Li Dubayê, rêjeyên dagirkirina otêlan ji %81.1 daketiye %22.8, û hikûmeta îmaratê pakêtek piştgiriyê ya 272 milyon dolar ji bo pîşesaziya geştiyarî veqetandiye.
Rêjeyên dagirkirina otêlan li Behreynê jî bi qasî %70 daketiye, û gelek bûyerên mezin ên aborî û werzîşî li Erebistana Siûdî, Behreyn, Qeter û Îmaratên Erebî yên Yekbûyî hatine betalkirin an jî paşxistin
Ewlehiya Xwarinê û Krîza Civakî
Weqfa Carnegie şer wekî ceribandinek stresê ji bo dewletên Erebî yên Kendavê bi nav dike. Ji ber ku ne tenê qelsiya binesaziya aborî, lê di heman demê de qelsiya hin pêkhateyên rêveberiyê û hevgirtina civakî li van welatan eşkere kiriye.
Êrîşên mûşekî û dronan li ser balafirgeh, otêl û tesîsên enerjiyê yên li welatên Kendava Erebî şokek giran li bazara petrolê kiriye û hema hema pîşesaziyên geştiyariyê û hewavaniyê yên van welatan felç kiriye.
Êrîşên li ser tesîsên bêşorkirinê ji bo welatên Kendava Erebî jî fikarên mirovî yên cidî çêkirine, û gefên têkildarî Tengava Hormuzê bandor li ser zêdetirî 70 ji sedî îtxalata xwarinê ya herêmê kiriye.
Aboriya welatên Kendava Erebî pir girêdayî îtxalata xwarinê, ava bêşor û keda koçberan e. Ji ber vê sedemê, karkerên koçber li van welatan ji yên din bêtir rûbirû bûne.
Bazara kar; krîzek ji Korona girantir
Krîza heyî ne tenê di statîstîkên mezinbûna aborî an jî îxracata petrolê ya welatên Kendava Erebî de tê dîtin, lê di heman demê de bandorek giran li bazarên kar ên van welatan jî kiriye.
Gelek şîrketên li Erebistana Siûdî, Îmaratên Yekbûyî yên Erebî û Kuweytê karmendan ji kar derxistine, mûçeyan kêm kirine an jî demjimêrên xebatê kêm kirine, ev meyleke ku herî zêde bandor li karkerên biyanî kiriye.
Rêxistina Navneteweyî ya Kar hişyarî da ku demjimêrên xebatê li welatên Kendava Erebî dikarin bi rêjeya 1,3% kêm bibin ger krîz zû kêm bibe. Lê eger alozî berdewam bikin, ev hejmar dikare bigihêje %3.7 û eger şer berfireh bibe, bigihêje %10.2.
Ev ji du qatan zêdetir e ji kêmbûna demjimêrên kar ên ku di dema pandemiya COVID-19 a 2020an de hatine tomar kirin.
Nêzîkî %40ê hêza kar li welatên Erebî yên Kendavê di sektorên wekî avahî, pîşesazî, veguhastin, bazirganî, otêl û xwaringehan de dixebitin, sektorên ku ji ber şer herî zêde bandor bûne.
Di encamê de, bandorên krîzê ne tenê di nîşaneyên makroaborî yên welatên Erebî yên Kendavê de xuya dibin, lê di heman demê de rasterast bandor li ser debara bi sed hezaran karker û malbatên ku bi dahat û şandina pereyan ve girêdayî ne li welatên cûda yên Asyayî kiriye.
