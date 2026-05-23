Çima piştevaniya Amerîkayê bo Pêşmergeyên Herêma Kurdistanê kêm bûye?

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Li gorî rapora Kurdistan Pressê, kêmkirina alîkariya leşkerî ya Amerîkayê bo hêzên Pêşmerge yên Herêma Kurdistanê di projeyasaya budçeya parastinê ya Amerîkayê ya sala 2027an de, bûye sedema nîqaşeke berfireh li ser pêşeroja têkiliyên ewlehiyê yên di navbera Washington û Hewlêrê de, nemaze ji ber ku Herêma Kurdistanê hîn jî yek ji hevkarên herî girîng ên Amerîkayê ye di şerê li dijî DAIŞê û parastina aramiyê li bakurê Iraqê.
Wezareta Parastinê ya Amerîkayê di pêşnûmeqanûna budceya parastinê ya sala 2027an a Amerîkayê de, budceya Hêzên Pêşmerge yên Herêma Kurdistanê kêm kiriye, ku ev yek bûye sedema nîqaşeke berfireh li ser pêşeroja têkiliyên ewlehiyê yên di navbera Washington û Hewlêrê de, nemaze ji ber ku Herêma Kurdistanê di şerê li dijî DAIŞê û parastina aramiya li bakurê Iraqê de yek ji hevkarên herî girîng ên Amerîkayê dimîne, Wezareta Parastinê ya Amerîkayê di 3ê Nîsana 2026an de ragihand.
Wezareta Parastinê ya Amerîkayê hûrgiliyên budceya bernameya "Perwerde û Çekkirina Dijî DAIŞê" ya ji bo Iraqê eşkere kir, budceyek ku tê de alîkariya rasterast ji bo Wezareta Pêşmerge ya Herêma Kurdistanê ji 61 milyon dolarî daketiye sifirê. Alîkariya ji bo mûçeyên Hêzên Pêşmerge jî par ji 60 milyon dolarî daketiye sifirê. Lêbelê, Washingtonê hîn jî ji bo alîkariya bijîşkî ya ji bo Hêzên Pêşmerge zêdetirî 1.35 milyon dolar veqetandiye, û tekez kiriye ku ev piştgirî dê ji bo piştgiriya operasyonên dijî DAIŞê û perwerdekirina hêzan berdewam bike.
Kêmkirina budceyê li ser medyaya civakî spekulasyon derxistiye holê; Di nav wan de îdiayên ku rêveberiya Trump "ceza dike" an jî ku Washington piştgiriya xwe ji ber hêdîbûna reform û entegrasyona hêzên Pêşmerge kêm kiriye hene. Lê hem berpirsên Amerîkî û hem jî yên Kurd van gotinan red dikin.
Wezareta Pêşmerge ya Herêma Kurdistanê di 3ê Gulanê de ragihand ku "rawestandina piştgiriya Amerîkayê" ne rast e û hevkariya leşkerî bi Washingtonê re di bin memoranduma hevbeş a têgihîştinê de berdewam dike. Wezaretê rave kir ku kêmkirina hin alîkariyan bi giranî bi sînordarkirina çalakiyên DAIŞê û guhertina di avahiya mîsyona hevpeymaniya navneteweyî de ve girêdayî ye.
Di heman çarçoveyê de, budceya nû ya Amerîkayê hîn jî 1.82 milyon dolar alavên ji bo hêzên taybet ên SWAT li Silêmaniyê vedihewîne; hêzên ku, li gorî Pentagonê, di hevkariya bi hêzên taybet ên Amerîkayê li bakurê xeta hevrêziya Kurdan de rolek bi bandor di şerê li dijî DAIŞê de lîstine. Budceya nû her wiha 57 milyon dolar ji bo Xizmeta Dijî Terorê ya Iraqê û 38 milyon dolar ji bo Wezareta Parastinê ya Iraqê vediqetîne. Bi tevahî, budceya bernameya dijî DAIŞê li Iraqê ji 175 milyon dolarî bo nêzîkî 96 milyon dolarî hatiye kêmkirin.
Li gel van kêmkirinan, hin endamên Kongreyê li ser encamên wê hişyarî dane. Kongresmenê Komarî Mike Turner di civîneke dawî ya Komîteya Xizmetên Çekdarî ya Amerîkayê de li ser kêmkirina piştgiriya ji bo Pêşmergeyan fikarên xwe anî ziman. Berevajî vê, Daniel Zimmerman, Alîkarê Wezîrê Parastinê yê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê ji bo Karûbarên Ewlehiya Navneteweyî, tekez kir ku Pêşmerge "yek ji hevkarên herî jêhatî û pêbawer ên Amerîkayê" li herêmê dimîne.
Ev helwest di demekê de tên ku komên çekdar ên li Iraqê ji şerê Amerîka-Îsraîlê yê 28ê Sibatê li dijî Îranê ve bi sedan êrîşên bi dron û roketan li ser baregeh û tesîsên dîplomatîk ên Amerîkî li Hewlêrê û Bexdayê pêk anîne; mijarek ku, li gorî rayedarên Amerîkî, careke din girîngiya Herêma Kurdistanê ji bo berjewendiyên ewlehiyê yên Washingtonê destnîşan kiriye.
Dawiya gav bi gav a peymana Amerîka-Pêşmerge
Beşek girîng a kêmkirina piştgiriya Amerîkî ji ber dawiya gav bi gav a peymanek çar-salî ye ku di sala 2022an de di navbera Hewler û Washingtonê de ji bo reformkirin û entegrekirina hêzên Pêşmerge hatibû îmzekirin. Peyman, ku heta Îlona 2026an hatiye dirêjkirin, armanc dike ku hêzên girêdayî Partiya Demokrat a Kurdistanê, ku wekî "Yekîneya 80" tê zanîn, û hêzên girêdayî Yekîtiya Welatparêz a Kurdistanê, ku wekî "Yekîneya 70" tê zanîn, di bin fermandariya Wezareta Pêşmerge de entegre bike.
Victoria Taylor, berpirseke berê ya Wezareta Derve ya Amerîkayê, got ku bidawîhatina alîkariya darayî di bin vê peymanê de "divê ne surprîz be," ji ber ku rêveberiya Trump di salên dawî de beşek mezin ji alîkariya derve ya Amerîkayê kêm kiriye.
Rapora Mufetîşê Giştî yê Pentagonê, ku di Sibata 2026an de hatiye weşandin, her wiha tekez dike ku kêmkirina piştgiriya ji bo Pêşmerge beşek ji pêvajoyek plankirî ya hevpeymaniya navneteweyî ye û ti eleqeya wê bi şerê dawî yê bi Îranê re tune. Raport her wiha dibêje ku pêvajoya reformên Pêşmerge ji ya ku tê hêvîkirin pir hêdîtir pêşketiye û, tewra bi dirêjkirina salekê jî, îhtîmala temamkirina wê heta sala 2026an kêm e.
Nerazîbûna Amerîkayê ji pêvajoya entegrasyonê ya hêdî
Gelek analîst û berpirsên berê yên Amerîkayê bawer dikin ku sedema sereke ya kêmbûna piştgiriyê ya Washingtonê pêvajoya hêdî ya entegrekirina hêzên partiyên Kurd di nav avahiya fermî ya Wezareta Pêşmerge de ye.
Yervan Saeed, rêveberê Navenda Lêkolînên Aştiyê ya Kurdî li Zanîngeha Amerîkî, dibêje ku berpirsên Amerîkayê û hevpeymaniya navneteweyî ji ber pêşveçûna sînorkirî ya reforman aciz in. Li gorî wî, eger Hewler bi awayekî cidîtir nexşerêya hevpeymaniyê bicîh bianiya, dikaribû di rewşeke bihêztir de ba ku peymana têgihîştinê dirêj bike û fînansmanê bidomîne.
Nêçîrvan Barzaniyê serokê Herêma Kurdistanê jî di merasîmeke mezûnbûnê ya xwendekarên leşkerî de li Zaxoyê rexne li nebûna "îradeya siyasî ya têr" ji bo pêşvebirina pêvajoya yekîtiya Pêşmerge kir û hişyarî da ku ev yek zirarê daye baweriya Herêma Kurdistanê bi hevalbendên Rojavayî re.
Paşeroja hevkariya leşkerî ya Rojavayî bi herêmê re
Li gorî rêkeftineke sala 2024an a di navbera Bexda û hevpeymaniya navneteweyî de, tê plankirin ku hêzên hevpeymaniyê heta Îlona 2026an mîsyona xwe ya li Iraqê biqedînin. Piraniya hêzên hevpeymaniyê ji axa Iraqê derketine û bi piranî li Herêma Kurdistanê mane.
Di vê navberê de, berpirsên Pêşmerge dibêjin ku hewl têne dayîn ku bi Dewletên Yekbûyî û welatên Ewropî re peymanên dualî yên nû werin îmzekirin. Lêbelê, çarenûsa vê hevkariyê hîn ne diyar e.
Bextiyar Mihemed Sedîq, sekreterê giştî yê Wezareta Pêşmerge, gotiye ku Almanya û Brîtanya di biryarên xwe de bi îhtîmaleke mezin dê Washingtonê bişopînin, lê dibe ku Fransa û Îtalya siyaseteke serbixwe li hember herêmê bipejirînin.
Di vî warî de, wezîrê parastinê yê Îtalyayê vê dawiyê di hevdîtinekê de li Romayê bi Nêçîrvan Barzani re tekez kir ku piştgiriya Romayê ji bo Herêma Kurdistanê di warên leşkerî û ewlehiyê de dê berdewam bike.
Niha, Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê, Fransa, Brîtanya, Almanya, Îtalya û Hollanda bi şêweyê "komeke şêwirmendiya pirneteweyî" piştgiriyê didin pêvajoya reforma Pêşmerge, lê hîn ne diyar e ka ev bername dê piştî ku mîsyona hevpeymaniyê di sala 2026an de bi dawî bibe berdewam bikin.
Tevî kêmkirina budçeyê, gelek berpirsên Amerîkî girîngiya stratejîk a Herêma Kurdistanê berdewam dikin. Miles Caggins, berdevkê berê yê hevpeymaniya dijî DAIŞê, dibêje ku hevkariya bi Pêşmerge re ji bo Dewletên Yekbûyî "kêm-mesref lê pir berhemdar" bûye, ji ber ku hêzên Kurdî karîne ewlehiya herêmî û hebûna hevpeymaniya navneteweyî bi budçeyek sînorkirî biparêzin.
Wî her wiha daxwaza firotina yekser a sîstemên dijî-dronan ji Herêma Kurdistanê re kir û hişyarî da ku êrîşên vê dawiyê yên bi dronan li ser binesaziya petrolê û baregehên Amerîkî li herêmê dikarin ewlehiya veberhênanên Rojavayî li herêmê tehdît bikin.
