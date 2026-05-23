Pirsgirêkên parastin û pêşxistina zimanê kurdî li Sûriyê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beytê (s.x)– ABNA – KurdPressê, bi derxistina "Fermana Hejmar 13" û zêdebûna nîqaşên li ser qebûlkirina cihêrengiya zimanî û çandî li Sûriyeyê, zimanê Kurdî careke din bûye yek ji mijarên sereke yên nîqaşên çandî û siyasî li welêt. Gelek Kurd hêvî dikin ku ev pêşketin dê bibe destpêka qonaxek nû ji bo naskirina fermî ya nasname û zimanê Kurdî di saziyên perwerdehî û hikûmetê yên li Sûriyeyê de. Ziman bi dehan salan bi marjînalîzekirin û bêparbûnê re rû bi rû mabû.
Di dema rejîma berê ya Sûriyeyê de, zimanê Kurdî di avahiya dewletê de qet cihekî fermî negirt û karanîna wê bi giranî bi deverên devkî, civakî û hin çalakiyên çandî yên sînorkirî ve sînordar bû. Nebûna saziyên akademîk ên pispor û nebûna naskirina qanûnî ya zelal rê li ber pêşkeftina zanistî û saziyî ya vî zimanî girtibû.
Geşedanên siyasî piştî hilweşîna hikûmeta berê ya Sûriyeyê careke din pirsên kevin ên li ser nasnameya neteweyî, cihêrengiya çandî û cihê zimanê Kurdî di avahiya dewleta nû de derxistin holê.
Ebdulhekîm Ehmed Mihemed, nivîskar û zimannasê Kurd û serokê Yekîtiya Nivîskarên Kurdistana Sûriyê, di hevpeyvînekê de bi "Enab Baladi" re zimanê Kurdî wekî "yek ji zimanên kevnar û kûr ên Rojhilata Navîn" bi nav kir û got ku ev ziman di dehsalên borî de bi polîtîkayên tunekirin û asîmîlasyonê re rû bi rû maye; pêvajoyek ku bandorek neyînî li ser pêşkeftina wê ya zanistî û sazûmanî kiriye.
Wî zêde kir ku bi salan zimanê Kurdî di nav Kurdan de tenê wekî zimanekî devkî dihat bikar anîn, di heman demê de hejmara axaftvanên wê li cîhanê ji 40 mîlyon kesî derbas dibe. Li gorî wî, Kurdî yek ji wan zimanan e ku zexta herî mezin ji bo tunekirin û veguherînê dîtiye, lê girêdana kûr a civaka Kurd bi zimanê xwe yê dayikê re ew parastiye.
Li gorî vî zimannasî, rehên zimanê Kurdî vedigerin zimanê Pehlewî yê kevnar û di dehsalên dawî de, mezinbûna wê zûtir bûye, nemaze bi berfirehbûna nivîsandin, weşandin û hilberîna berhemên edebî û çandî bi Kurdî. Wî tekez kir ku di 26 salên borî de, ji bo karanîna zimanê Kurdî, zimanekî ku li gorî wî "heta li kolanan jî qedexe bû ku were bikaranîn, cîh bêtir hatiye peyda kirin."
Zehmetiyên zimannasî û akademîk
Tevî van pêşketinan, pispor bawer dikin ku zimanê Kurdî hîn jî bi zehmetiyên mezin re rû bi rû ye. Ebdulhekîm Ehmed Mihemed nebûna saziyeke yekane û saziyên pispor ji bo pêşkeftina zanistî ya zimanê Kurdî wekî yek ji astengiyên herî girîng bi nav kir.
Wî got ku nebûna saziyeke fermî ya Kurdî ku bi fermî zimanê Kurdî qebûl dike, bûye sedema qelsiya pêşkeftina saziyî ya vî zimanî. Belavbûna Kurdan li çend welatan jî bûye sedema çêbûna zarava, şêwazên nivîsandinê û pergalên perwerdehiyê yên cûda.
Li gorî wî, qaîdeyên rêzimana Kurdî hîn bi awayekî yekgirtî nehatine berhevkirin û ji hêla hemî zimannasan ve li ser nehatine lihevkirin, û her lêkolîner rêziman û ferheng li gorî zanîn û ezmûna xwe berhev kiriye; pirsgirêkek ku bûye sedema cûdahiyên di pirtûkên perwerdehiyê, rêziman û termînolojiya zanistî de.
Wî her wiha tekez kir ku beşek mezin ji Kurdan nikarin bi zimanê xwe yê dayikê binivîsin, ji ber ku ew li welatên ku zimanên fermî Erebî, Tirkî an zimanên din bûn mezin bûne; pirsgirêkek ku, li gorî wî, yek ji mezintirîn pirsgirêkên zimanê Kurdî ye.
Mamosteyê zimanê Kurdî Mihemed Hesen jî nebûna "desthilatek akademîk a yekgirtî" wekî pirsgirêka herî girîng a heyî ya ji bo ziman nirxand. Wî got ku pirrengiya zaravayan bi xwezayî ne pirsgirêk e, lê pirsgirêka sereke nebûna saziyên ku dikarin vê pirrengiyê di çarçoveyek zimanî ya hevpar de organîze bikin e.
Li gorî wî, cûdahiyên di rêbazên nivîsandina Kurdî de - ji alfabeya Erebî bigire heya alfabeya Latînî - bûne sedema cûdahiyên di bernameyên perwerdehiyê, amûrên lêkolînê û pêvajoya belgekirinê de.
Pêdiviya avakirina akademiyek zimanê Kurdî
Ebdulhekîm Ehmed Mihemed bawer dike ku pêşkeftina zanistî ya zimanê Kurdî avakirina "akademiyek yekgirtî" bi hebûna zimannas û pisporan ji herêm û zaravayên cûda yên Kurdî hewce dike.
Wî tekez kir ku serkeftina her projeyek zimanî bi hebûna saziyek fermî an hikûmî ve girêdayî ye ku dikare piştgiriyê bide pisporên di warên zanistî, darayî û îdarî de; saziyek ku berpirsiyarê pêşxistina qaîdeyên hevpar, standardkirina termên zanistî û edebî, û sêwirandina bernameyên perwerdehiyê yên berfireh e.
Di heman demê de, wî cûrbecûrîya zaravayan ne nîşanek qelsiyê, lê beşek ji dewlemendiya zimanê Kurdî dît, lê hişyarî da ku pirrengiya şêwazên nivîsandinê û cûdahiyên di bernameyên dersê de pêvajoya standardkirina ziman dijwar kiriye.
Rewşenbîrê Kurd ê Sûriyê Javan Yusuf jî got ku zimanê Kurdî hîn jî hewceyê "projeyek akademîk a rastîn" e; projeyek ku hilberîna edebî bi lêkolîna zanistî û perwerdehiya akademîk ve girêdide. Li gorî wî, piraniya hewldanên heyî belavbûyî û takekesî dimînin.
Bandora nebûna saziyên pispor
Pisporên ku bi Enab Baladi re axivîn bawer dikin ku nebûna saziyên akademîk û pispor di dehsalên borî de, hem di warê lêkolîna zanistî de û hem jî di warê perwerdekirina personelên pispor de, bandorek rasterast li ser pêşkeftina zimanê Kurdî kiriye.
Ebdulhekîm Ehmed Mihemed got ku tevî mîrateya xwe ya dîrokî jî, zimanê Kurdî ji perspektîfa akademîk ve hîn jî "nisbeten ciwan" e. Wî nebûna zanîngeh û navendên pispor wekî sedema sereke ya qelsiya di pêşxistina rêzimana Kurdî, nivîsên perwerdehî û lêkolînên zanistî de destnîşan kir.
Wî zêde kir ku wêjeya Kurdî berdewam mezin bûye, lê qada lêkolînên zanistî û zimannasiyê qels dimîne.
Li gorî wî, berhevkirina hevwateyên Kurdî ji bo termên zanistî û edebî, nivîsandina çavkaniyên hînkirinê bi Kurdî, û xwe dispêrin rêbazên zanistî û rast di nav şert û mercên veguherandina zimanê Kurdî bo zimanekî zanist û lêkolînê de ne. Mihemed Hesen her wiha got ku di salên dawî de, gelek ferheng û berhemên edebî û zimannasî bi Kurdî hatine weşandin, lê ev hewldan ji ber nebûna saziyên rêxistin û referansê ne bes in.
Zimanê Kurdî û perwerdeya fermî
Pispor tekez dikin ku ketina zimanê kurdî di saziyên fermî yên perwerde û lêkolînê de yek ji gavên herî girîng e ji bo parastin û pêşxistina wî.
Ebdulhekîm Ehmed Mihemed got ku fêrkirina zimanê kurdî li dibistan û zanîngehan rê dide ku zarok "bê tirs" fêrî xwendin û nivîsandina bi zimanê dayikê bibin. Li gor wî hebûna zimanê kurdî di bernameyên fermî yên perwerdeyê de dê bingehek ji bo pêşketina wî ya zanistî û akademîk peyda bike û dê ji asta hewlên takekesî derkeve.
Herwiha tekezî li ser wê yekê kir ku naskirina fermî garantiya berdewamî û dînamîzma zimanê Kurdî ye û nahêle ku zimanê Kurdî tenê bi warên civakî û çandî ve were sînordarkirin.
Herwiha Javan Yûsif di wê baweriyê de ye ku her projeyek ji bo parastina zimanê kurdî pêwîstî bi garantiyên qanûnî û qanûnî yên zelal heye ku hînkirin û pêşxistina vî zimanî li dibistan, zanîngeh û saziyên fermî berdewam be.
Fermana 13; Di navbera hêvî û hişyariyê de
Her ku nîqaşên li ser paşeroja cihêrengiya çandî li Sûriyê zêde dibin, mersûmê jimare 13 ji bo gelek Kurdan bûye hêviyek, tevî ku nirxandinên bandora wê ya rastîn cuda ne.
Ebdulhekîm Ehmed Mihemed ev biryar weke "destpêkeke erênî" ji bo avakirina Sûriyeke demokratîk ku hemû ziman, etnîk û olan qebûl dike, nirxand. Wî got ku ev biryar dikare bibe bingehek ji bo cihanîna zimanê kurdî di destûra paşerojê ya Sûriyê de.
Lêbelê, wî hişyarî da ku heke biryar tenê bi nivîskî bimîne dê têrê neke; Ji ber ku erêkirinên îcrayê dikarin bên guhertin an jî betalkirin, lê mafên ku di makezagonê de hatine destnîşan kirin dê dirêjtir bimînin.
Û wî got jî ku qonaxa bê pêwîstî bi yasayên zelal heye ji bo parastina wekhev ji hemû zimanên sûrî; Zagonên ku divê di polîtîkayên perwerde, çand û ziman ên hikûmeta nû de cih bigirin.
Mihemed Hesen herwiha dazanîn ku paşeroja zimanê Kurdî li Sûriyê girêdayî asta pabendbûna hikûmeta nû bi têgeha pirrengiya çandî û zimanî di çarçoveya welatîbûnê de ye, ku divê şûna siyasetên berê yên dûrxistin û înkarê bigire.
Herwiha Cewan Yûsif tekez kir, ku divê pirsa zimanê Kurdî ne weke pirseke siyasî were dîtin, belku divê weke beşek ji proseya avakirina nasnameya Sûriyê li ser bingeha cihêrengiya çandî û zimanî were dîtin.
Di rewşekê de ku Sûriye ketiye qonaxeke nû ya geşedanên siyasî, gelek Kurd hêvî dikin ku zimanê Kurdî piştî bi dehan salan ji dûrketinê, cihekî berfireh di saziyên fermî, perwerdeyî û çandî yên welat de bigire. Lê paşeroja vê proseyê hîn jî girêdayî pêkhateya hikûmeta nû ya Sûriyê û rûbirûbûna wê bi pirsa pirrengiya çandî û mafên zimanî ye.
