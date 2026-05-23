Reuters: Trump di nava girêka stratejîk a şerê li dijî Îranê de asê maye

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Reutersê di raporekê de êrîşên êrîşkar ên Dewletên Yekbûyî û Îsraîlê yên li ser Îranê analîz kiriye û nivîsandiye: Rewşek ku niha Washingtonê bi pirsa girîng a windakirina Trump di vî şerî de rû bi rû dihêle?
Raport tekez dike ku tevî êrîşên giran ên leşkerî yên Amerîkî, ne tenê avahiya rêveberiya Îranê hilweşiyaye, lê welat "karta xwe ya sereke" ya kontrola li ser Tengava Hurmuzê jî parastiye; rêgehek stratejîk ku nêzîkî pêncemîn ji dabînkirina petrolê ya cîhanê jê derbas dibe û di lepên Tehranê de dimîne.
Analîstan ji Reutersê re gotine ku serokê Amerîkî niha di rewşeke bêçare ya stratejîk de asê maye; ji aliyekî ve, ew nikare rêyek bibîne ku di dawiya şer de "prestîj"a wî biparêze, û ji aliyê din ve, ji bo berfirehkirina operasyonên leşkerî cîhekî wî yê manevrayê sînordar heye. Çavdêr dibêjin ku tiştê ku wekî "şerekî kurt" dest pê kir, niha bûye pirsgirêkek siyasî ya mezin, ku dikare ji her krîzek din a dehsalên dawî bêtir pozîsyona cîhanî ya Dewletên Yekbûyî qels bike û navûdengê Trump wekî rêberek ku bi "serkeftinên bilez" serbilind e, bi giranî xirab bike.
