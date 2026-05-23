Rêvebiriya navendî ya mizgeftê: Stratejiyeke stratejîk ji bo parastina ewlehî û yekîtiya neteweyî

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beytê (s.x) - ABNA – Huccat-ul-Îslem Wel-Muslimîn Ebas Ref 'atî Naîn, Mamostaye dersên Xaric(derveyî) li Semînera Qomê û Îmamê nimêja Înê ya Xumeynê, di hevpeyvînekê de bi ABNA re, bi tekez li ser daxuyaniyên Îmamê rehmetî (RA) ku "mizgeft kelehek e", pêkanîna "rêveberiya navendî ya mizgeftê" wekî yekane çareseriya afirandina yekîtîya pîroz û hevgirtina neteweyî di qonaxa krîtîk a heyî û şert û mercên şerê welêt de nirxand.
Bi îşaret bi dîroka Îslama destpêkê û serdema Pêxember Muhammed (s.x.a) re, wî diyar kir ku mizgeft ji destpêkê ve navenda sereke ya rêveberî û yekîtîya Misilmanan bûye. Li gorî wî, di rewşek ku welat di "Parastina Pîroz a Sêyemîn" re derbas dibe de, heke navendîbûna mizgeftê li tax û bajaran wekî navendek biryardan û rêveberîyê neyê sererast kirin, civak dê ji belavbûna ramanan cefayê bikişîne û hevgirtina neteweyî, ku destkeftiya vê serdemê ye, dê di bin gefê de be.
Rêberê nimêja înê yê demkî yê Bajare Xumeynê wiha lê zêde kir: "Ger rêveberiya civakê li ser rêveberiya mizgeftê nebe, nêrînên nakok ên komên cuda dê şûna stratejiyên yekgirtî bigirin, û ev pêvajo dê bibe sedema qelsbûna yekîtiya neteweyî. Berevajî vê, gerandina li dora mizgeftê dê careke din keşîşên şoreşger û olî wekî rêber û rêberên gel di pozîsyona wan a rastîn de bicîh bike da ku ew karibin veguherînên çandî û siyasî yên kûr pêk bînin."
Vî Mamostaye dersên Xaric(derveyî) li dijî bandora ramanên çewt di nebûna navendîbûna mizgeftan de hişyarî da û tekez kir: "Ger mizgeft ne navenda çalakiyên civakî be, kar dê ji destên hêzên pabend derkeve, û hêmanên bi bandor dê bi çandina ramanên xwe hevgirtina neteweyî û yekîtiya pîroz a civakê hedef bigirin."
Di beşek din a vê axaftinê de, wî bal kişand ser pêwîstiya nêzîkatiyek proaktîf ji bo ewlehiya navxweyî û wiha got: "Karbidestên welêt gihîştine vê stratejiya stratejîk ku divê ew li ser bingeha rêveberiya mizgeftan tevbigerin. Ev pêwîstî hîn bêtir lezgîn dibe dema ku em texmîn dikin ku dijmin di êrîşên xwe de baregehên leşkerî, hêzên ewlehiyê û Besîcan hedef digire; di rewşên weha de, ewlehiya navxweyî tenê dikare bi rêya toreke hevgirtî ya mizgeftan were parastin."
Huccat-ul-Îslem Wel-Muslimîn Ebas Ref 'atî Naîn bi gotina xwe dawî li axaftina xwe anî: "Divê em ji niha û pê ve, dema ku baregehên ewlehiyê yên fermî hene, bingeha rêveberiya li ser bingeha mizgeftan li her taxê deynin. Pêşvebirina vê modelê ne tenê yekîtiya neteweyî li dijî êrîşên dijmin garantî dike, lê di heman demê de ewlehiya domdar a li ser bingeha taxê jî misoger dike û bandorên hêja yên rêveberiya olî li her perçeyek welatê Îslamî nîşan dide."
