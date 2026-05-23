Rapora Wêneyan | Merasima Xwendina Qur'anê ya Hafizan li Harema Hezretê Fatima Me'sûme (s.x)

QUM – Merasîma xwendina “Tertîlê” ya bi beşdariya sedan parêzvanên (hafizên) Quranê, li şebistana Hezretê Zehra (s.x) ya girêdayî Haremê Pîroz ê Hezretê Fatimeya Mesûme (s.x) tê lidarxistin. Di vê merasîmê de, hafizên Quranê bêyî ku li pirtûkê binêrin (bi Quranên girtî), ayetên pîroz dixwînin.
Ev bername ji bo meha remezana pîroz hatiye amadekirin û tê pêşbînîkirin ku di dirêjahiya vê mehê de, her roj bi şêweyekî zindî an tomarkirî, serê sibehê bi rêya “Şebekeya Quran û Me’arifa Sîmayê” (televizyona fermî ya Îranê) bê weşandin.
