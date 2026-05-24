Fermandarê Giştî yê Sipaha Pasdaran: Gelê Îranê yê hişmend ê di bin şert û mercên danûstandinê de dê planên dijmin bêbandor bike û pûç bike

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Daxuyaniya Fermandeyê Giştî yê Sepahê Pasdaran bi boneya 3yê Xordadê
Fermandeyê Giştî yê Sepahê Pasdaran, bi boneya 3yê Xordadê (salroja azadkirina Xorramşehrê û roja neteweyî ya berxwedan, fedakarî û serkeftinê), daxuyaniyek belav kir û tekez kir: “Bê şik û guman, gelê mezin û zana yê Îranê di qada muzakereyê de ji bo dawîanîna şer, bi parastin û kûrtkirina yekîtî û hişmendiyê, û bi çavdêriya helwest û kiryarên dijminê xapînok û peyman şikestî, dê planên wî betal bike û têk bibe.”
Daxuyaniya Fermandeyê Giştî yê Sepahê Pasdaran bi boneya 3yê Xermananê (salroja azadkirina Xorramşehrê û roja neteweyî ya berxwedan, fedakarî û serkeftinê) wiha ye:
Bi navê Xwedayê Dilovan û Dilovîn
3yê Xordadê(24Gûlanê), roja neteweyî ya berxwedanê, fedakariyê û serkeftinê ye, bibîrxistina destana nemir a azadkirina Xorramşehrê piştî 578 rojan dagîrkerî ye; roja ku lawên mêrxas û bi rûmet ên vê axê bi dirûşma “Em dikarin” Xorramşehr ji destên qirêj ên artêşa Ba’s a Sedam paqij kirin û gotina Îmamê Mezin ê Şoreşê, Hz. Rûhullah (rh), ku “Xorramşehr bi destê Xwedê hat azad kirin,” bihîst û îradeya Xwedê, yekîtî û hêza neteweyî li dijî stûkê cîhanê di bûyerekî ecêb de derket holê.
Îro jî gelê vejiyayî yê Îranê, 44 sal piştî destana dîrokî ya azadkirina Xorramşehrê û serkeftina di Operasyona Beyt el-Meqdisê de, di şerê sêyemîn ê ferzkirî de - ku bi êrîşa terorîstî ya dijminê Siyonîst-Amerîkî û qetilkirina bi awayekî mêrane ya Rêberê Herî Bilind ê Şoreşê û komek ji fermandeyên hêzên çekdar û xwendekaran li Mînabê pêk hat - careke din serbilind derket, û dijminê bêhêz piştî 40 rojan berxwedana bibandor û bersiva qatî û wêranker a hêzên çekdar, bi şermî daxwaza agirbestê kir û niha şahidiya hêrsa Îranîyan li tolhildana serokê şehîd ê Komara Îslamî ye.
Fermandeya Giştî ya Sepahê Pasdarên Şoreşa Îslamî, di dema bibîranîna Îmamê mezin (rh), Îmamê Şehîd Ayetullah Xamineyî (qs), û şehîdên hêja yên Berevaniya Pîroz û şehîdên hêza Îranê ya Îslamî û şerê ferzkirî yê Remazanê de, û pîrozkirina vê rojê li ber derê Rêberê Jîndar û Fermandeyê Giştî yê Hêzên Çekdar, Eyaletî Xamineyî (mudazilluhul âli) û hemû gelê şeref, qehreman û şoreşger ê Îranê, xalên stratejîk ên jêrîn ragihand:
- Şerê sêyemîn ê ferzkirî, şerekî têkel bû, lê bersiva qatî, bibandor û dersdar a Sepahê xurt ê gel û hêzên çekdar bi piştgiriya hebûna dîlanî ya gel di qadê de, dijmin di gihîştina armancên xwe de têk bir û hêviyên wî pûç kir û planên wî yên şeytanî betal kir.
- Dersa Xorramşehrê, xwe dispêre hêza navxweyî û berevaniya çalak e. Pêşketinên nukleerî, mûşekî, berevanî û êrîşkar ên Îranê, dijminên şoreşê û welatê Îslamî neçar kirine ku ji nû ve hesab bikin.
- Kapîtala stratejîk a herî mezin a welêt, hebûna biryardar û bi coş a gel di hemû qadan de ye, ku bendekî bihêz û bêşikestî li dijî têketin û komployên dijmin e.
- Hêzên çekdar ên bihêz ên welêt di asta herî bilind a amadekarî û berevaniya çalak de ne di hemû warên “mûşekî, hewayî, deryayî, bejahî, fezayî û sîber” de ne; li ser vê bingeha, eşkere ye ku her destdirêjiyeke nû ya dijmin, dê bersiveke wêranker û dojehî di warên herêmî û derveyî herêmê de li pey xwe bihêle.
- Serketina Xorramşehrê, modela nemir ji bo serketinê di Xorramşehrên pêş de û azadkirina Qudsê û tunekirina rejîma qirêj a Siyonîst ji aliyê eksê berxwedanê û cîhadvanên cîhana Îslamî ve ye.
Di dawiyê de, bi nûkirina peymana bi armancên bilind ên Îmamên Şoreşê û şehîdên hêja yên Şoreşa Îslamî û Berevaniya Pîroz a yekem, duyemîn û sêyemîn û ragihandina sozdayîna nû û îtaeta ji gotin û fermana Rêberê Jîndar û Fermandeyê Giştî yê Hêzên Çekdar, em tekez dikin:
«Eger hûn Xwedê bi ser bixin, ew jî we bi ser dixe û lingên we sabit dike.»
Fermandeya Giştî ya Sepahê Pasdarên Şoreşa Îslamî
Rojî 3yê Xordadê(24Gûlanê)
