«Mûçteba Kiyan» ku agahiyên navendên hilberîna pîşesaziya berevaniyê radestî dijmin dikir, bi darê cezayê hat darvekirin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beytê (s.x) - ABNA – Dezgeha dadweriyê ragihand: " Mûçtaba Kian", kurê Mihemed Qolî, hevkarê dijmin ku di şerê dawî yê ferzkirî de hewl da ku agahiyên têkildarî yekîneyên pîşesaziya parastinê yên welêt ji dijmin re bişîne, îro Yekşemê, 25ê Hezîranê, piştî ku doz hate vekirin û lêpirsînek dadwerî li Daîreya Dadweriyê ya Parêzgeha Alborzê hate kirin, piştî ku Dadgeha Bilind biryar piştrast kir û bi rêya prosedurên qanûnî, hate darvekirin.
Li gorî lêpirsînên ku hatine kirin, di şerê dawî yê ferzkirî de, kesê navborî gelek peyam ji torên dijmin ên girêdayî dijminê Siyonîst-Amerîkî re şandine, di nav de koordînat û agahiyên li ser cihê yekîneyên ku parçeyên têkildarî pîşesaziyên parastinê yên welêt hildiberînin.
Di dema şer de, kesê mehkûm di peyaman de ji toreke girêdayî dijmin re agahiyên li ser cihê şîrketeke têkildarî pîşesaziya parastinê şandiye, û di peyama ku ji ajanên torê re hatiye şandin de navê Serokwezîrê rejîma Siyonîst behs kiriye, tekez kiriye ku divê ew "mesele bidin Bibi".
Mûçtaba Kian di îtîrafa xwe de got: "Piştî şandina peyamekê bo tora peykê, wan hejmarek ji bo şandina agahiyan bi min dan nasîn, û min agahî bi rêya wê kanalê şand."
Analîzek teknîkî ya peyamên ku di navbera bersûc û hêmanên dijmin de hatine parvekirin nîşan dide ku 3 roj piştî şandina agahiyan, cihê ku behsa wê tê kirin ji aliyê dijmin ve hatiye hedefgirtin û bi tevahî hatiye wêrankirin.
Piştî ku Mûçtaba Kian bi tora medyayê ya dijmin re têkilî danî, bersûc tavilê hat naskirin û girtin.
Dadgeha doza Mûçtaba Kian li gorî pîvanên qanûnî û bi hebûna parêzerê wî li Dadgeha Parêzgeha Alborz hat lidarxistin.
Piştî lêkolîna dozê û nirxandina gelek delîlan, tevî îtîrafên eşkere yên bersûc di dozgerî û dadgehê de, dîtina telefon û jimareya mobîl a bersûc ku bi rêya wan heşt peyam, tevî peyamên li ser cihên hilberîna pîşesaziya parastinê ya welêt, ji tora dijmin re hatine şandin, zanîn û agahdariya bersûc li ser kiryarên wî, û her weha zanîna wî ya tevahî ya cewhera tora dijminane ku wî peyamên ku agahdarî tê de hene ji wê re şandiye, dadgehê bi îdiaya çalakiyên îstîxbaratê ji bo Rejîma Siyonîst û Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê, bi îdiaya madeya 1ê ya Qanûna Zêdekirina Cezayê ji bo Sîxurî û Hevkariya bi Rejîma Siyonîst û Welatên Dijmin re li dijî Ewlehî û Berjewendiyên Neteweyî, cezayê darvekirinê û desteserkirina hemî milkê Mojtaba Kian birî.
Li ser îtîraza bersûc, doz ji hêla Dadgeha Bilind a Komarê ve hate nirxandin, û piştî redkirina îtîrazê biryar hate pejirandin.
Biryar piştî fermîbûnên qanûnî îro sibê, Yekşem, 25ê Hezîranê, hate bicîhanîn û Mojtaba Kian hate darvekirin.
Li gorî vê raporê, bi fermanên taybet ên serokê dadweriyê ji bo ku bi biryardarî û zû bi dozên xayînkarên welêt re mijûl bibin ku bi her awayî bi dijminê Amerîkî-Siyonîst re hevkariyê kirine, ev doz jî di dadweriya parêzgeha Alborzê de di demek kurt de û li gorî prosedurên qanûnî hate qedandin; ji ber vê yekê ji dema girtina bersûc heta bicîhanîna cezayê wî di 2ê Hezîrana 1405an de kêmtir ji 5 rojan derbas bû.
