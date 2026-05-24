Li Tûnisê xwepêşandana girseyî ya dijî Siyonîzmê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Tunisî duh êvarê li paytextê derketin kolanan û ji bo hevgirtinê bi gelê Filistînî yê li Xezzeyê re û protestokirina dorpêça giran a herêmê ji aliyê rejîma Siyonîst ve dirûşme qîr kirin.
Mîtînga Tunisî li dijî polîtîkayên rejîma Siyonîst li Xezzeyê û dijwarkirina dorpêça vê herêma şer-wêrankirî ji aliyê rejîma Siyonîst ve li ser vexwendina tevgera nehikûmî "Alîkarên Filistînê" hate lidarxistin.
Dirûşma mîtîngê "Bi hev re ji bo şikandina dorpêça Xezzeyê" bû, û li gorî "Murad El-Yeqûbî", serokê tevgera Alîkarên Filistînê, armanca sereke ya vê bernameyê daxwaza şikandina dorpêça Xezzeyê bû.
Wî zêde kir ku çalakvanên Tunisî ji 7ê Cotmehê ve bi rêkûpêk û bê rawestan hevgirtina xwe bi Xezzeyê û meseleya Filistînê re îlan kirine.
El-Yequbî, tevî peymana agirbestê, berdewamiya dorpêça li ser Xezzeyê şermezar kir û got ku rejîma Siyonîst polîtîkayên xwe yên dijwarkirina dorpêçê, rêgirtina li çûyîna bi hezaran birîndar û nexweşan ji bo dermankirinê, û bêparhiştina heciyên Xezzeyê ji pêkanîna heca hecê didomîne.
Wî tekez kir ku bêparhiştina bi hezaran heciyên Xezzeyê ji heca hecê û rêgirtina li dermankirina nexweşan di nav sûcên eşkere yên rejîma dagirker de ne.
Ji havîna 2007an vir ve Xezzeyê di bin dorpêçeke giran a rejîma Siyonîst de ye, û piştî şer, ji nêzîkî 2.4 milyon niştecihên herêmê, piştî hilweşandina malên xwe, nêzîkî 1.5 milyon Filistînî ji tevahî nêzîkî 2.4 milyon niştecihên herêmê bêmal mane.
El-Yequbî êrîşa rejîma Siyonîst a li ser "Flota Gerdûnî ya Berxwedanê" ya ku ji bo şikandina dorpêça li ser Xezzeyê dest pê kiribû, her wiha şermezar kir û got ku ev înîsiyatîf qelsiya rejîma dagirker û civaka navneteweyî nîşan dide.
