Serokkomar Pizîşkîyan: Berxwedan parçeyekî resen a çanda Îranê ye

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Serokkomarê Îranê Mesûd Pizîşkîyan, bi boneya salvegera azadkirina bajarê Xuremşehrê di dema şerê Îran-Iraqê de, di peyameke xwe ya li ser tora civakî “X” de peyameke xurt da.
Peyama Pizîşkîyan:
“Xuremşehr a îroyîn a Îranê, Kendava Fars û Tengava Hormuz e. Gelê me îro jî wekî wan xelkên Xuremşehrê ne ku tevî kêmderfetiya leşkerî, bi mêrxasî li hemberî artêşa dagirker rawestiyan û hêza gelê Îranê nîşanî cîhanê dan. Berxwedan, fîdakari (îsar) û derxistina dagirkeran, di kûrahiya çanda vê axê de ye.”
Analîza peyamê:
- Sembola Xuremşehrê: Pizîşkîyan Xuremşehrê wekî “sembola berxwedanê” bi kar tîne da ku tekez bike ku parastina Kendava Fars û Tengava Hormuzê îro ji bo Îranê di heman asta girîngiyê de ye.
- Girêdana Dîrokî: Ew bi vê gotinê hewl dide ruhê berxwedana salên şer, bi mercên îro yên siyasî û ewlekarî re girê bide.
- Nasnameya Neteweyî: Pizîşkîyan tekez dike ku berxwedan ne tenê stratejiyeke siyasî ye, lê taybetmendiyeke bingehîn a çanda gelê Îranê ye.
Your Comment