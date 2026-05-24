Serokkomar Pizîşkîyan: Berxwedan parçeyekî resen a çanda Îranê ye

24 May 2026 - 10:31
News ID: 1818030
Source: kmr.abna24.com
Pizîşkîyan got: “Xeremşehr îroyîn a Îranê, Kendava Fars û Tengava Hormuz e.” Bi vê gotinê, ew balê dikişîne ser girîngiya stratejîk a van herêman di parastina serwerî û aboriya welat de.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Serokkomarê Îranê Mesûd Pizîşkîyan, bi boneya salvegera azadkirina bajarê Xuremşehrê di dema şerê Îran-Iraqê de, di peyameke xwe ya li ser tora civakî “X” de peyameke xurt da.

Peyama Pizîşkîyan:

“Xuremşehr a îroyîn a Îranê, Kendava Fars û Tengava Hormuz e. Gelê me îro jî wekî wan xelkên Xuremşehrê ne ku tevî kêmderfetiya leşkerî, bi mêrxasî li hemberî artêşa dagirker rawestiyan û hêza gelê Îranê nîşanî cîhanê dan. Berxwedan, fîdakari (îsar) û derxistina dagirkeran, di kûrahiya çanda vê axê de ye.”

Analîza peyamê:

  • Sembola Xuremşehrê: Pizîşkîyan Xuremşehrê wekî “sembola berxwedanê” bi kar tîne da ku tekez bike ku parastina Kendava Fars û Tengava Hormuzê îro ji bo Îranê di heman asta girîngiyê de ye.
  • Girêdana Dîrokî: Ew bi vê gotinê hewl dide ruhê berxwedana salên şer, bi mercên îro yên siyasî û ewlekarî re girê bide.
  • Nasnameya Neteweyî: Pizîşkîyan tekez dike ku berxwedan ne tenê stratejiyeke siyasî ye, lê taybetmendiyeke bingehîn a çanda gelê Îranê ye.

