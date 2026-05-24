“New York Times: Pêşnûmeya lihevkirina Îran û Amerîkayê, dawî li şerê li hemû eniyan tîne” Çend xalên girîng ên vê wergerê:

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Ragihand ku piştî daxuyaniya Donald Trump, Serokkomarê Amerîkayê ya derbarê amadekirina lihevkirineke di navbera Tehran û Waşingtonê de, rojnama New York Times îdia kir ku ev pêşnûme wê bibe sedema dawîhatina şer li hemû eniyan.
New York Times êvara şemiyê bi dema xwecihî, bi piştrastbûna ji “sê rayedarên îranî” îdia kir: Ev pêşnûmeya ku niha di bin lêkolînê de ye, dê bibe sedema rawestandina şer li hemû eniyan û balê dikişîne ser vekirina Tengava Hormuzê, di nav de rakirina dorpêçên deryayî yên Amerîkayê.
Li gorî heman çavkaniyê, ev lihevkirin tê wateya azadkirina 25 milyar dolarên Îranê yên ku li derveyî welat hatibûn desteserkirin.
New York Times îdia dike ku mijara nukleerî, ku yek ji xalên sereke yên nakokiyê bû, dê di nava 30 heta 60 rojên pêş de were gotûbêjkirin. Her wiha tê gotin ku ev lihevkirin azadiya bêşert a çûnûhatina keştiyan li Tengava Hormuzê garantî dike û tu berdêlek ji bo derbaskirina keştiyan nayê girtin.
Rojnama navborî diyar dike ku hîn zelal nîne ku gelo ev pêşniyara rayedarên îranî heman tişt e ku Trump li ser hesabê xwe yê tora civakî behs kiriye yan na. Li gorî nûçeyê, navbeynkarên pakîstanî û qeterî di amadekirina vê pêşnûmeyê de alîkarî kirine.
Daxuyaniya Trump
Hêjayî gotinê ye ku Donald Trump êvara şemiyê, 23ê gulana 2026an (3ê xezelwer 1405), îdia kiribû: “Lihevkirineke di navbera Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê û Îranê de hatiye amadekirin û li benda qonaxa dawî ye.”
Trump li ser tora civakî Truth Social ragihand ku wî bi rêberên cûrbecûr ên herêmê re, di nav de serokên Erebistana Siûdî, Mîrnişînên Ereb ên Yekbûyî, Qeter, Pakîstan, Tirkiye, Misir, Urdun û Behreynê re axivî ye. Trump destnîşan kir ku ev axavtin derbarê “yadeştnivîseke têgihîştinê ya ji bo aştiyê” bû.
Her wiha Trump diyar kir ku wî bi serokwezîrê Îsraîlê Binyamîn Netanyahu re jî axivî ye û got ku “axavtin gelekî baş derbas bû.”
Çavkanî: Ajansa Nûçeyan a Ehla Beyt (Abna)
