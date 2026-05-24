“Balyozxaneya Îranê ya li Hindistanê: Îdîayên Wezîrê Karên Derve yê Amerîkayê hewldaneke eşkere ya guhertina rastiyê ye.”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Balyozxaneya Îranê li Hindistanê: Îdîayên Wezîrê Karên Derve yê Amerîkayê “guhertina rastiyê” ye
Balyozxaneya Komara Îslamî ya Îranê li Delhiya Nû, di daxuyaniyekê de bertek nîşanî gotinên Wezîrê Karên Derve yê Amerîkayê Marco Rubio da û ev daxuyanî bi tundî red kir.
Xalên girîng ên daxuyaniyê:
- Redkirina îdîayan: Balyozxaneyê gotinên Rubio yên derbarê “girtina bazarên enerjiyê” û “bernameya nukleerî” ya Îranê, wekî hewldaneke eşkere ya guhertina rastiyan (frafeknî) bi nav kir.
- Sûcbarên krîza enerjiyê: Îran radigihîne ku sedema sereke ya bêîstiqrariya bazarên enerjiyê, dorpêçên (embargoyên) neqanûnî yên Amerîkayê ne, ne siyaseta Îranê.
- Bandora dorpêçan: Balyozxaneyê anî ziman ku dorpêçan ne tenê zirarê didin aboriyê, lê belê di warê derman û alavên pizîşkî de jî jiyana nexweşan xistine xeterê.
- Ewlehiya Tengava Hormuzê: Li gorî daxuyaniyê, ew kesên ku ewlehiya Tengava Hormuzê têk dibin, Amerîka û Îsraîl bixwe ne, bi kiryarên xwe yên leşkerî û şerxwaz.
- Bernameya Nukleerî: Îran tekez dike ku bernameya wê ya nukleerî bi temamî aştiyane ye, di bin çavdêriya IAEA de ye û ti delîlek li ser “cudabûnê” (an gohertina rê) tune ye.
- Serketina di “Şerê Nenirx” de: Di daxuyaniyê de tê îdiakirin ku Amerîka û Îsraîl bi armanca guhertina sîstema siyasî ya Îranê şer dane destpêkirin, lê belê bi şikesteke şermokî rast hatine û neçar bûne daxwaza agirbestê bikin.
Rewşa nakok:
Ev daxuyanî nîşan dide ku tevî ku Donald Trump behsa “lihevkirineke li benda qonaxa dawî” dike, saziyên dîplomatîk ên Îranê bi awayekî pir tûnd bersiva helwestên wezîrê derve yê Amerîkayê didin. Ev rewş nîşan dide ku hîn jî di navbera her du welatan de li ser şertên vê “aştiyê” an “agirbestê” nakokiyên kûr hene.
Çavkanî: Ajansa Nûçeyan a Ehla Beyt (Abna)
Your Comment