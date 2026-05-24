Nêçîrvan Barzanî û Ebas Eragçî li ser geşedanên herêmê axivîn

24 May 2026 - 11:22
News ID: 1818055
Source: Kurd Press
Hewlêr – Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî û Wezîrê Karên Derve yê Komara Îslamî ya Îranê Ebas Eragçî, bi rêya telefonê bi hev re axivîn û li ser rewşa hesas a herêmê şêwirîn.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Li gorî daxuyaniyeke fermî, di hevdîtina ku şeva borî (22ê Gulana 2026an) pêk hat, her du aliyan tekezî li ser xurtkirina peywendiyên di navbera Iraq û Herêma Kurdistanê de li gel Îranê kirin. Bi taybetî bal hat kişandin ser pêşxistina danûstandinên aborî û bazirganî, her wiha li ser baştirkirina hemahengiya ji bo parastina ewlehiya sînoran nêrînên xwe bi hev re parve kirin.

Di beşeke din a vê pêwendiya telefonî de, Barzanî û Eragçî li ser geşedanên dawî yên li navçeyê rawestiyan. Her du aliyan bal kişandin ser girîngiya hewlên hevbeş ên welatên herêmê ji bo dabînkirina aramî û ewlehiya li Rojhilata Navîn.

Di hevdîtinê de her wiha gelek mijarên din ên ku cihê eleqeya her du aliyan in, hatin guftûgokirin.

