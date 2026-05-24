Hevseroka PYDê Pervîn Yûsif: Em ê di hilbijartinên parlamentoya Sûriyeyê de cih nagirin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Qamişlo – Partiya Yekîtiya Demokratîk (PYD) bi fermî ragihand ku ew ê di hilbijartinên pêş de yên parlamentoya Sûriyeyê de beşdar nebe. Pervîn Yûsif, Hevseroka PYDê, di daxuyaniyekê de ev mijar piştrast kir û daxwaza temsîla Kurdan li parlamentoyê kir.
Yûsif di hevpeyvînekê de bi Rudaw re destnîşan kir ku PYD biryar daye ku bi fermî di van hilbijartinan de cihnegire. Wê got: “Kurdan li Sûriyeyê nêzîkî %20ê nifûsê pêk tînin, ji ber vê yekê divê bi kêmanî 40 kursî di parlamentoya Sûriyeyê de ji bo Kurdan bên veqetandin.”
Derbarê namzediya “Barzan Îsa” de, Yûsif rave kir ku tu kes bi navê PYDê di hilbijartinan de namzed nabe û Barzan Îsa wekî namzedekî serbixwe ketiye pêvajoya hilbijartinê.
Hevseroka PYDê herwiha got ku wan nerazîbûna xwe derbarê mijarê de gihandiye hikûmeta Sûriyeyê, lê heta niha Şam bersiveke ji daxwazên wan re ne daye.
Tê bibîrxistin ku hilbijartinên parlamentoya Sûriyeyê roja yekşemê li herêmên Hesekê û Kobaniyê yên li Kurdistana Sûriyeyê biryar e bên lidarxistin. Li Kobaniyê ji bo du kursiyan 12 namzed, li Hesekê jî ji bo sê kursiyan 13 namzed, li Dêrikê ji bo du kursiyan du namzed û li Qamişloyê jî ji bo çar kursiyan heft namzed tomar kirine.
................
Dawiya Peyam/
Your Comment