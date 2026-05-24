Çavkaniyekî agahdar: Nakokî li ser yek an du bendên peymana hevdemî dewam dike

24 May 2026 - 12:56
News ID: 1818131
Source: Tasnim News
Nakokiya di navbera Îran û Amerîkayê de li ser yek an du xalên peymana muhtemel a lihevkirinê didome.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA Çavkaniyekî agahdar ji Ajansa Nûçeyan a Tasnimê re gotiye ku nakokiya di navbera Îran û Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê de li ser yek an du bendên memoranduma têgihîştinê ya muhtemel berdewam dike û mesele ji ber astengkirina Amerîkayê hîn nehatiye çareserkirin.

Wî tekez kir: Îran li ser edaleta gelê xwe israr dike û ev mijar ji navbeynkarê Pakistanî re hatiye gotin ku heke astengkirinên Amerîkayê berdewam bikin, îhtîmala dawîkirina memoranduma têgihîştinê tune ye.

