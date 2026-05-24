“Gelo Trump di peymaneke bi Îranê re, Netanyahu ‘difroşe’?”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Hevbendiya stratejîk a di navbera Washington û Tel Avîvê de bi ceribandineke bêmînak û binavî re rû bi rû ye; ceribandinek ku koka wê digihîje nêzîkatiya pragmatîk û berjewendîxwaz a siyaseta derve ya Donald Trump.
Li gorî rapora kanala El-Cezîreyê, di demekê de ku Serokwezîrê rejîma sîyonîst Binyamîn Netanyahu hîn jî li ser “berfirehkirina şer” û “guhertina rejîma Îranê” israr dike, dewleta Amerîkayê bi lez ber bi rêkeftineke dîplomatîk ve diçe. Armanca vê rêkeftinê, bidawîkirina şerê herêmî û misogerkirina ewlehiya riyên bazirganî û keştiyên navneteweyî ye; heta eger Amerîka ji bo vê armancê neçar bimîne ku ji gelek “xetên sor” ên stratejîk ên Tel Avîvê derbas bibe.
Ev guherîna nişkave û berçav, di navendên siyasî û ewlehiyê yên rejîma sîyonîst de pirseke bingehîn û metirsîdar derxistiye holê: Gelo Trump amade ye ku di berdêla rêkeftineke dîrokî ya bi Îranê re, hevpeymanê xwe yê herî nêzîk qurbanî bike?
Rojnameya Îsraîlî «Haaretz» di rapora xwe ya ku di navendên siyasî de deng vedaye, ji zarê çavkaniyên bilind ên ewlehiyê ragihand ku dewleta Trump, rejîma sîyonîst bi temamî ji danûstandinên heyî yên li ser agirbestê yên bi Îranê re dûr xistiye.
Van çavkaniyan îdia kirin ku Tel Avîv ne bi rêya Washingtonê, belkî bi rêya têkiliyên dîplomatîk ên bi rêberên herêmê re û hin agahiyên îstîxbaratî yên ji hundirê Îranê, ji hûrgiliyên danûstandinên nihênî yên di navbera Amerîka û Îranê de agahdar bûye. Ev rewş li ber çavên şirovekaran, nîşaneya kêmnebûna bawerî û bandora rejîma sîyonîst li ser dewleta Amerîkayê ye.
Ev rewş di berevajîbûna tam a destpêka şerê Amerîka û rejîma sîyonîst li dijî Îranê de ye; dema ku hemahengiya leşkerî di navbera her du aliyan de di asta herî bilind de bû. Di wê heyamê de, efserên rejîma sîyonîst li Fermandariya Navendî ya Amerîkayê (CENTCOM) li Florîdayê bicih bûbûn û di heman demê de, efserên Amerîkî li navendên fermandariyê yên wezareta şer a rejîma sîyonîst amade bûn da ku biryaran bi awayekî hevbeş bidin.
Li gorî gotina çavkaniyên ewlehiyê yên rejîma sîyonîst, valahiya di navbera her du aliyan de dema ku derdora nêzîk a Trump, plana “guhertina rejîma Îranê” wekî ne-pêkan û ne-realîst nirxand, kûrtir bû. Ji wê demê ve, Trump zêdetir ji wê yekê ku Netanyahu wekî hevparê xwe yê siyasî bibîne, wî wekî kesayeteke “şerxwaz” dibîne ku divê di pêvajoya çareserkirina krîzan de were kontrolkirin.
Wekî din, Washington tercîh dike ku xwe ji hin kiryarên “cêdahîxwaz” ên rejîma sîyonîst, di nav de plana terorkirina Ayetullah Seyîd Elî Xaminêyî, dûr bigire; ji ber ku Amerîka heta niha bi awayekî eşkere serokê welatekî bêyî dadgehkirinê nekiriye hedef.
Mercên zehmet ên Tehrânê
Ron Ben-Yîşay, şirovekarê leşkerî û ewlehiyê ya berî zemanê rojnameya îbranî “Yedioth Ahronoth”, bi gotina çavkaniyeke agah li ser doza Îranê hişyarî da ku: heke Îsraîl bi rastî dervekê danûstandinê bi Îranîyan re bihêle, wê bi dawiyê winda be.
Li gorî gotina wî, rûnişana niha ya têgihiştina navberî di navbera Amerîka û Îranê de, pela strantejî yên nukleer û misilên Îranê ji çarçoveya rêkeftina lez bûyî derxistiye derve.
Li gorî vê raporê, Tehrân ji Amerîkayê daxwaz dike ku:
- ber dawîkirina tevahî a şer di Îran û Lubnanê de bibe veqetandî,
- cîh û rolê taybet a Îranê di Derya Derengiya Hormizê de bi awayekî fermî nas bike,
- û bi lez 24 mîlyar dolar ji sermayên xwe yên qefilkirî azad bibe.
Li dijî vêyan, Washington mijarê misilên balîstîk û dronên Îranî ji naveroka vê rêkeftina derbasdar derxistiye derve û soz da ku van mijaran di asta dawiyê û di hevpeyvînan pêşde de bin werşandî. Ev mijar bû sedema têk çûnîya giran di dewlemendiya rejîma sîyonîst de, ji ber ku Tel Avîv tars dike ku di dawiyê de, pelê misil û hatta hin beşên hêza nukleer a Îranê bi tevahî ji ajandakê werin derxistin.
Runtbûna xeyalekirina “wekhevî” bi Amerîkayê
Yoav Limor, şirovekarê leşkerî ya rojnameya îbranî “Israel Hayom”, bawer dike ku Trump di hefteyên dawî de di navbera du vebijark: “şer” an “rêkeftin”, di rêkevtinekê de dihewesiyayî, lê bi dawî re ber alîyê rêkeftinê ket.
Wî dinivîse ku herî kêm, ew encama ku Amerîka li pey wî ye — ya’ni derxistina uranyûma xêzkirî ya Îranê — pir têkildarî xwedî bi peymana nukleer a sala 2015-an e; heman peyman ku Trump û Netanyahu salan dirêj li dijî wî rawestibûn û ji wê derketibûn.
Ji hêla Limor ve, ev rewş wekî têkçûn û tisereserkirina strâtejiyên rejîma sîyonîst tê dîtin.
Wî her weha hişyarî dide ku yek ji daxwazên Îranê yên têkildar bi Lubnanê, derketina hêzên rejîma sîyonîst ji bakurê Lubnanê ye; daxwazek ku dibe Trump ji bo gihiştina rêkeftinê li ser wê razî be. Li gorî wî, ev biryar ji bo mustewekên dagirker yên bakur (ser sînora Libnanê) agahiyek xerab e û li dijî wê, rojên nû ê ji bo Hizbullah derdikeve derî: ji bo nûve-ava kirin û pevgirtina hêza xwe.
Limor di berdewamê de banga Netanyahu ya li ser “têkiliya wekhev” bi Amerîkayê bi bal dike û dibêje: gotinên Trump ku wî da ku “Netanyahu her tiştê ku ez bibêjim, wê bike”, nîşan da ku rastiya têkiliyên navbera her du aliyan zêdetir ji wisa ku serokwezîra Îsraîl propogand dikir dûr e.
“Amerîka Pêşîn”; berjewendî li ser her tiştî pêş e
Amos Harel, şirovekarê navdar ê leşkerî yê rojnameya îbranî “Haaretz” jî bawer dike ku bandora rejîma sîyonîst li ser Trump bi awayekî berçav kêm bûye.
Ew vê guherîna nêzîkatî bi zextên aborî yên ku ji girtina Derya Derengiya Hormizê derketine, têkildar dike؛ bûyerek ku bû sedema bilindbûna giran a bihayê neftê û hêrs û loqandina dewleta Amerîkayê ji encamên aborî yên berdewamîya şer.
Li gorî baweriya Harel, Trump ku her tim li ser sloganên xwe yên hilbijartinê rawestaye û dixwaze balê xwe bide ser dosyeyên din—wek mînak li ser amadehiyên pêşwazîkirina Kûpaya Cîhanê ya futbolê li Amerîkaya Bakur—ji wê yekê razî nîne ku Netanyahu wî ber bi şerekî berfireh ve kişand.
Wî dibêje Trump hest dike ku Netanyahu bi pêşbîniyên pir xweşbînane li ser hilweşandina bilez a nîzama Îranê, Amerîka xistiyê nav rêyekî biha û pirxerc.
Li ser vê bingehê, Washington niha nêzîkatiyeke pragmatîk hilbijartiye û heta îhtîmala bikaranîna amûrên wek vetoya dîplomatîk an jî sînordarkirina şandina çekan bo rejîma sîyonîst, heke Tel Avîv bi awayekî yekalî derkeve, anîye ser ziman.
Xerabûna navxweyî di rejîma sîyonîst de
Gelek şirovekarên sîyonîst bawer dikin ku krîza derve ya niha, di heman demê de bi girantirbûna qelîşan û derziyên navxweyî di rejîma sîyonîst de re pêk tê.
Yoav Limor dibêje Netanyahu li şûna ku hewl bide yekîtîya navxweyî li hember astengên herêmî biafirîne, bi axaftin û helwestên xwe yên cengalî (controvêrsî) bûye sedem ku qutbûna siyasî di nav civaka sîyonîst de zêde bibe.
Ew her weha behsa gotinên hin wezîrên kabîneya rejîma sîyonîst dike؛ gotinên ku bûne sedema girêdan û tansiyona têkiliyên Tel Avîvê bi hin beşên civaka cihûyên Amerîkayê.
Di dawiyê de, guherînên dawî nîşan didin ku di nêrîna dewleta Trump de, hesabên aborî, stabîlîta bazarên enerjiyê û berjewendiyên rasterast ên Amerîkayê li ser daxwazên hevpeymanên kevneşop ên vê welatê pêşî hatiye dan. Ev yek bûye sedem ku rejîma sîyonîst ji pêvajoya şekilgirtina rêkeftina nû ya bi Îranê re li derve bimîne û niha bi rastiyekê re rû bi rû bibe ku, li gorî dîtina gelek şirovekarên Îsraîlî, ne tenê hêza herêmî ya Îranê bi tevahî ji nav nabe, lê her weha sînordarbûna bandora Tel Avîvê li ser biryarên Washingtonê jî eşkere dike.
Dawiya peyam /
Etîket:
Amerîka – rejîma sîyonîst – Trump – Binyamîn Netanyahu – Îran – şer (şerê Amerîkayê li dijî Îranê)
Your Comment