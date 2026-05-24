Êrîşa terorîstî ya li bajarê Kuweytê yê Pakistanê hate şermezarkirin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Îsmaîl Beqayî, berdevkê Wezareta Karên Derve ya Komara Îslamî ya Îranê, êrîşa terorîstî ya li stasyona trênê ya bajarê Kuweytê yê Pakistanê ku bû sedema canjidestdan û birîndarbûna hejmareke zêde ya welatiyên Pakistanî, bi tundî şermezar kir.
Berdevkê Wezareta Karên Derve, di heman demê de ku sersaxiyê li malbatên qurbaniyan dike û hêviya başbûna lezgîn ji bo birîndaran dixwaze, bi gel û hikûmeta Pakistanê re hevxemiyê nîşan da. Beqayî tekez kir ku Komara Îslamî ya Îranê, wekî yek ji qurbaniyên sereke yên terorîzmê û welatekî ku her tim di rêza pêşîn a têkoşîna li dijî terorê de cih girtiye, rûbirûbûna bi vê diyardeya nexweş a terorîzmê re wekî berpirsyariyeke navneteweyî dibîne.
Her wiha Beqayî tekezî li ser giringiya hevkariyê kir û anî ziman ku pêwîst e welatên cîran ji bo têkoşîna domdar a li dijî komên terorîstî û piştevanên wan, hemahengiyê bikin.
Dawiya peyam /
Etîket:
Îsmaîl Beqayî، Pakistan
Your Comment