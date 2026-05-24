CBS: Waşington vebijarka êrîşeke nû ya li ser Îranê dinirxîne

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Torê medyayî CBS News ragihandiye ku rêveberiya Serokê Amerîka Donald Trump, di heman demê de ku danûstandinên nerasterast ên ji bo gihîştina lihevkirineke nû bi Îranê re didomin, li ser îhtîmala pêkanîna operasyoneke leşkerî ya nû li dijî Tehranê jî lêkolîn dike. Li gorî raporê, hêj biryareke dawî nehatiye girtin, lê amadekariyên leşkerî û îstîxbarî li nav saziyên Amerîkî bi awayekî zêde didomin.
Amadekarî li Qesra Spî
Li gorî CBS News, Serok Trump ji bo ku di “rewşa bi rêveberiyê ve girêdayî” de bibe, plana xwe ya betlaneya dawiya hefteya “Roja Bîranînê” ya li klûba golfê ya li New Jersey betal kiriye û vegeriyaye Qesra Spî. Her wiha hatiye ragihandin ku gelek personelên leşkerî û îstîxbarî yên Amerîkî jî planên xwe yên betlaneyê guhertine an betal kirine; ev gav ji aliyê çavdêran ve wekî amadekariyek ji bo “îhtîmala zêdebûna aloziyan” tê nirxandin.
Tevgerên leşkerî li Rojhilata Navîn
Rapor her wiha destnîşan dike ku berpirsên berevaniya Amerîkî navnîşa hêzên ku dibe werin bangkirin bo baregehên derve kontrol dikin û di heman demê de tevgerên leşkerî li Rojhilata Navîn berdewam in.
Helwesta Qesra Spî
“Ana Kelley”, berdevka Qesra Spî, ji CBS News re gotiye ku Trump berdewam e li ser helwesta xwe ya ku Îran divê çekên nukleer bi dest nexistin û Washington ji bo “hemû senaryoyên mimkun” ên di rewşa têkçûna danûstandinan de amade ye.
Ev pêşhat di demekê de ne ku “Asim Munîr”, fermandeyê artêşa Pakistanê, wekî navbeynkar ji bo şopandina pêvajoyê li Îranê ye.
