Sekreterê Giştî yê Hizbullahê, Şêx Neîm Qasim tekez kir ku çeka berxwedanê wê bi temamî bê parastin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Şêx Naîm Qasim, Sekreterê Giştî yê Hizbullahê li Lubnanê, di gotarekê de bi boneya Roja Berxwedan û Azadiyê got: "Her kesê ku beşdarî berxwedanê bûye, di azadî û serkeftina ku bi berxwedanê hatiye bidestxistin de parve dike."
Da zanîn ku berxwedan encama rêberiya rêberê şehîdên neteweyê, Seyîd Hesen Nesrullah e, wî got: "Serkeftin yek ji berhemên sinerjiya artêş, gel û berxwedanê ye."
Da zanîn ku Roja Berxwedanê roja hemû Lubnanî û gelên azad ên cîhanê ye, û Roja Filistînê ye, Sekreterê Giştî yê Hizbullahê li Lubnanê zêde kir: "Hevgirtina hikûmet û berxwedanê faktorek girîng û bibandor bû di bidestxistina azadiyê de."
Wî got: "Divê em ji bîr nekin ku derbên berxwedanê di sala 2000an de dijminê siyonîst neçar kir ku ji axa Lubnanê vekişe."
Şêx Naîm Qasim her wiha diyar kir: "Betalkirina peymana şermîner a 17ê Gulanê ya 1984an gavek ber bi azadiyê ve bû."
Wî berdewam kir: Di sala 2024an de, hikûmeta Lubnanê peymanek agirbestê pêk anî ku tê texmînkirin ku dagirkerî û êrîşa siyonîstan bi dawî bîne, lê di 15 mehên borî de, êrîşa siyonîstan berdewam kir û hikûmeta Lubnanê nekarî vê peymanê bicîh bîne.
Şêx Neîm Qasim zêde kir: Em ji hikûmeta Lubnanê naxwazin ku bi projeya Amerîkî-Îsraîlê re rûbirû bibe, lê qet nebe ku wê hêsan bike.
Sekreterê Giştî yê Hizbullahê li Lubnanê destnîşan kir: Tawîzên hikûmeta Lubnanê heta 2ê Adara 2026an berdewam kirin, dema ku berxwedana li dijî rejîma siyonîst wekî sûc dît.
Wî bang li hikûmeta Lubnanê kir ku dev ji biryarên xwe yên li dijî berxwedanê berde û li kêleka gelê Lubnanê bisekine.
Projeya Îsraîlê dagirkirina gav bi gav a Lubnanê ye
Şêx Neîm Qasim her wiha zelal kir: Projeya Îsraîlê tunekirina berxwedanê û dagirkirina gav bi gav a Lubnanê ye. Wî her wiha destnîşan kir ku armanca cezayên dawî yên Amerîkayê ew e ku zextê li Lubnanê bike da ku nekarîna xwe ya gihîştina armancên xwe telafî bike.
Em ê tu carî bêçekkirina berxwedanê qebûl nekin
Wî zêde kir: Bêçekkirina berxwedanê di rastiyê de bêçekkirina hêza parastinê ya Lubnanê ye da ku bingehek ji bo wêrankirina welêt biafirîne, û ev mijarek e ku em ê tu carî qebûl nekin.
Şêx Naîm Qasim, diyar kir ku hikûmet berpirsiyarê avakirina serweriyê û parastina welêt e, û destnîşan kir: Em daxwaza bidawîanîna êrîşa Siyonîst û vekişîna tevahî ya vê rejîmê ji deverên dagirkirî yên Lubnanê, berdana girtiyan, û vegera penaberên Lubnanî bo malên xwe dikin.
Wî zêde kir: Çek dê di destên me de bimînin heya ku hikûmeta Lubnanê erkên xwe bicîh bîne.
Sekreterê Giştî yê Hizbullahê li Lubnanê diyar kir: Tiştê ku îro diqewime, xurtkirina bingehên mayîndebûna Lubnanê wekî welatekî bihêz û serbixwe û destpêka hilweşîna rejîma Siyonîst e.
Em ê li dijî her kesê ku li aliyê Îsraîlê ye bisekinin
Şêx Naîm Qasim, tekez kir ku berxwedan dê berdewam bike da ku ax, gel û rûmeta Lubnanê biparêze, got: Em ê li dijî her aliyekî ku bi rejîma Siyonîst re ye bisekinin.
Wî zêde kir: Li başûrê Lubnanê zirara rastîn gihîştiye rejîma Siyonîst, û ji ber vê sedemê, ev rejîm sivîlan û malên mirovan hedef digire. Balafirên bêmirov ên berxwedanê berdewam li dû leşkerên Siyonîst diçin.
Sekreterê Giştî yê Hizbullaha Lubnanê, diyar kir ku monopola çekan di destê hikûmetê de di vê qonaxê de projeyek Îsraîlê ye û divê were terikandin, û got: Ger hikûmet nikaribe serweriyê ava bike, divê here.
Danûstandinên rasterast bi rejîma Siyonîst re têne redkirin
Wî her wiha zelal kir: Danûstandinên rasterast bi rejîma Siyonîst re têne redkirin ji ber ku ew tenê ji bo vê rejîmê sûdmend in.
Şêx Neîm Qasim ji hikûmeta Lubnanê re zêde kir: Dev ji danûstandinên rasterast berdin û daxwazên Amerîkayê pêk neynin. Wî got ku vegerin yekîtiya neteweyî ji ber ku bêyî wê hûn ê tiştek bi dest nexin.
Sekreterê Giştî yê Hizbullaha Lubnanê wiha domand: Em bi gefê re rû bi rû ne û di rewşên weha de, fedakarî dê pêşerojê ava bike ji ber ku em dixwazin azad bin.
Em ê tu carî li ber rejîma sûcdar a Siyonîst çok nedin
Wî got: Armanca hemû vê sûcê rejîma Siyonîst, kuştin û wêrankirin, ew e ku me bîne ser çok, lê em ê tu carî çok nedin û em ê li meydanê bimînin û ji vî şerî serketî derkevin.
Şêx Naîm Qasim zêde kir: Em ê xanîyên wêrankirî ji nû ve ava bikin û gelê me dê vegere malên xwe û dijminê têkçûyî dê ji Lubnanê derkeve û em ê azadiya sêyemîn ragihînin.
Sekreterê Giştî yê Hizbullahê li Lubnanê jî got ku mafê gel heye ku hikûmetê hilweşîne da ku bi projeya Amerîkî-Îsraîlê re rû bi rû bimîne.
Em ê piştgirîya doza Filistînê bidomînin
Wî got, destnîşan kir ku berxwedana me ya herî mezin heye ku dijminê Siyonîst şermezar û rezîl kiriye, û got: Filistîn dê wekî kumpasa me bimîne û em ê piştgirîya doza wê bidomînin.
Îranê, di bin rêberiya serokatiya nû de, Amerîka û rejîma Siyonîst şermizar kir û rezîl kir
Sekreterê Giştî yê Hizbullahê li Lubnanê wiha domand: Îranê, di bin rêberiya Ayetullah Seyyed Mocteba Xameneyî, Rêberê Şoreşa Îslamî de, Amerîka û rejîma Siyonîst şermizar kir û rezîl kir.
Wî destnîşan kir: Îran dê ji vî şerî bi ser bikeve û bibe hêzek mezin ku xwediyê statuyek navneteweyî ye û dê ji bo azadan penagehek be.
