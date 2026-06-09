  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

Hêzên Heşd el-Şeabî yek ji rêberên Partiya Baasê di operasyonekê de girtin

9 June 2026 - 10:20
News ID: 1824692
Source: kmr.abna24.com
Hêzên Heşd el-Şeabî yek ji rêberên Partiya Baasê di operasyonekê de girtin

Heşd el-Şeabî ragihand ku yek ji rêberên Partiya Baasê ya ku hatibû betalkirin, li parêzgeha Nînewa hate girtin.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehlu'l-Beyt (s.x) – ABNA – Sazmana Heşd el-Şeabî ya Iraqê ragihand ku ew yek ji rêberên Partiya Baasê ya hatî betalkirin li parêzgeha Nînewa girtiye.

Di daxuyaniya vê sazmana de hat gotin ku hêzên Fermandariya Operasyonên Nînewa ya girêdayî Heşd el-Şeabî û beşa istixbaratê ya Tugaya 30-an, di operasyoneke ewlehiyê ya taybet de, bi pêkanîna biryara dadgehî ya qanûnî, karîbûn vê kesê bigirin.

Heşd el-Şeabî destnîşan kir ku ev operasyon piştî çend mehan xebatên berdewam ên istixbaratî, di nav de şopandin, berhevkirin û analîzkirina agahiyan de, hate meşandin. Hêzên operasyonê bi profesyonalîzm û baldarîya meydanî ya bilind karîbûn erkê xwe bi serkeftinî temam bikin.

Li gorî vê daxuyaniyê, ev gav di çarçoveya peyrewa kesên ku ji aliyê dezgehên dadweriyê ve tên lêgerîn, ji holê rakirina mayînên Partiya Baasê ya hatî betalkirin, û herwiha xurtkirina ewlehî, aramî û desthilata dewletê li parêzgeha Nînewa de hatiye avêtin.

Etîket:

Heşd el-Şeabî

Partiya Baasê

Iraq

Nînewa

Your Comment

You are replying to: .
captcha