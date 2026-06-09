Hêzên Heşd el-Şeabî yek ji rêberên Partiya Baasê di operasyonekê de girtin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehlu'l-Beyt (s.x) – ABNA – Sazmana Heşd el-Şeabî ya Iraqê ragihand ku ew yek ji rêberên Partiya Baasê ya hatî betalkirin li parêzgeha Nînewa girtiye.
Di daxuyaniya vê sazmana de hat gotin ku hêzên Fermandariya Operasyonên Nînewa ya girêdayî Heşd el-Şeabî û beşa istixbaratê ya Tugaya 30-an, di operasyoneke ewlehiyê ya taybet de, bi pêkanîna biryara dadgehî ya qanûnî, karîbûn vê kesê bigirin.
Heşd el-Şeabî destnîşan kir ku ev operasyon piştî çend mehan xebatên berdewam ên istixbaratî, di nav de şopandin, berhevkirin û analîzkirina agahiyan de, hate meşandin. Hêzên operasyonê bi profesyonalîzm û baldarîya meydanî ya bilind karîbûn erkê xwe bi serkeftinî temam bikin.
Li gorî vê daxuyaniyê, ev gav di çarçoveya peyrewa kesên ku ji aliyê dezgehên dadweriyê ve tên lêgerîn, ji holê rakirina mayînên Partiya Baasê ya hatî betalkirin, û herwiha xurtkirina ewlehî, aramî û desthilata dewletê li parêzgeha Nînewa de hatiye avêtin.
Etîket:
Heşd el-Şeabî
Partiya Baasê
Iraq
Nînewa
Your Comment