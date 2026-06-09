“Fermandarê Supaya Pasdaran, ji bo xebat û amadebûna wan medehan û hunermendên ku di vê pêvajoyê de li kêleka gelê xwe cih girtine, teqdîr û spasî kir

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Ehl-ul Beytê (s.x) – ABNA–Fermandariya Giştî ya Supaya Pasdarên Şoreşa Îslamî, bi wesîleya weşandina peyamekê û bal kişandina ser sed roja ronahiya bêhempa ya gelê Îranê yê bawermend û wêrek, her wiha bi bîr anîna salvegera şehadeta Meysemê Temar, destnîşan kir: “Di vê destana mayinde de, pesndêrên (medahên) Ehl-ul Beytê (s.x) (silav li wan bin) û hunermendên xwedî bawerî û sozdar, ji stûnên bingehîn ên amadebûna bi coş û şahane ya gel bûn.”
Metna peyama Fermandariya Giştî ya Supaya Pasdarên Şoreşa Îslamî bi vî awayî ye:
Bi navê Xwedayê mezin û dilovan
«هُوَ الَّذِی أَیَّدَکَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِینَ وَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِهِمْ ۚ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِی الْأَرْضِ جَمِیعًا مَا أَلَّفْتَ بَیْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰکِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَیْنَهُمْ ۚ إِنَّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ»
Sed roj ji jîrbûna bêhempa ya miletê dilsoz û wêrek ê Îranê derbas bûn. Mîsyonek îlahî ku cîhan matmayî kir û zordarên serbilind radestî îradeya miletekî vîzyoner û berxwedêr kir. Bi îzna Xwedê, xelata vê berxwedana bêhempa dê ji bo mirovahiyê vebûn û rihetiyek be û rê li ber serdestiya wekhevî û edaletê li ser cîhanê veke.
Di vê destana mayînde de, heyranên Ehlê Beytê (s.a.) û hunermendên dilsoz stûnên sereke yên hebûna zindî û bi coş a gel bûn.
22ê Zul-Hicce, salvegera şehadeta temsîla evîn û baweriyê û mizgînvanê navdar ê azadî, edalet û parêzvaniyê Meysem Temar, Xwedê rehma xwe lê bike, derfetek hêja ye ku van leşkerên wêrek ên artêşa Îmamê Serdemê (s.x) bi rûmet bikin.
Afirîn li we, ey medahên, helbestvan û hunermendên xwedî bawerî û sozdar! Hûn ên ku di destana hihartina mezin a gelê Îranê de bi dilgermî li kêleka gelê xwe sekinîn, bi evîndarî li ser rêgezên rêberê me yê şehîd rawestiyan û şan û mezinahiya vê qiyamê du qat zêde kirin.
Hevderbûna ligel Heyderê Kerrar, Emîrê Bawermendan Elî kurê Ebû Talib (s.x) û cihekî wekî yê Meysemê Temar be para we.
Fermandariya Giştî ya Supaya Pasdarên Şoreşa Îslamî
…
Dawiya peyamê/
Etîket:
- Supaya Pasdaran
- Hunermend
Your Comment