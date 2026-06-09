“Merasîma xatirxwestinê ya bi rêberê şehîd ê şoreşê, piştî deh roja yekem a meha Muharremê dê were lidarxistin.”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehlu'l-Beyt (s.x) – ABNA— Stada bîranîna koça xwînî ya Îmamê mucahidê şehîd ragihand ku merasîma xatirxwestinê, şopandin û veşartina wî yê yekaneyê serdemê, piştî deh roja yekem a meha Muharremê û piştî hevahengiyên dawî yên saziyên berpirsyar û komên gel ji bo xizmetguzariya guncan bo gelê hêja yê şînbar, dê were lidarxistin.
Wergera temam a nûçeyê
Di ragihandina jimare 2 ya Stada bîranîna koça xwînî ya Îmamê mucahidê şehîd, Hazretê Ayetullaha Mezin Xameneî, qaddasallahu nafsahuz-zakiyah, de hatiye gotin: ji ber planên berfireh ên ku ji bo lidarxistina bi şikûh ya merasîma xatirxwestinê, şopandin û veşartina Îmamê mucahidê şehîd Hazretê Ayetullaha Mezin Xameneî, qaddasallahu nafsahuz-zakiyah, û şehîdên malbata Rêberê Şoreşa Îslamî hatine çêkirin, agahdarî tê dayîn ku texmîn û şayîbên ku di medyayê navxwe û derveyî welêt de li ser dema merasîmê û hûrguliyên wê hatine belavkirin, û yên ku gelek alîgirên beşdarbûnê di vê bûyera mezin de li hember e, bêestîna ne.
Di vê ragihandinê de hatiye gotin: bi rastî li gorî şêwaza jiyanê ya Rêberê Şehîd ê Şoreşa Îslamî, Allâh cihê wî bilind bike, di pêkanîna şîna Seyîd û Serokê Şehîdan, Hazretê Ebu Abdullah el-Huseyn (s.x), û girîngiya lidarxistina merasîmên şînê yên vê heyamê li her derê Îran û cîhanê; merasîma xatirxwestinê, şopandin û veşartina wî yê yekaneyê serdemê dê piştî deh roja yekem a meha Muharremê û piştî hevahengiyên dawî yên saziyên berpirsyar û komên gel ji bo xizmetguzariya guncan bo gelê hêja yê şînbar were lidarxistin.
Hûrguliyên vê merasîmê dê paşê, di demek guncan de, ji aliyê vê stadê ve were ragihandin.
Your Comment