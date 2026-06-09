Projeya bêçekkirina hêzên berevaniyê yên Îraqê di gavêke dîrokî ya zehmet de ye; ji zexta Amerîkayê ji bo hundurkirinê heta amade kirina bingehê veşar

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehlu'l-Beyt (s.x) – ABNA— Projeya bêçekkirina berxwedana Îraqê û armancên wê
Gelê Îraqê qet rojên zehmet ên sala 2014’an ji bîr nake; dema ku welatê wan bû qada êrişên komên terorîst ên tekfîrî yên DAIŞ’ê ku ji aliyê Amerîka û Îsraîlê ve dihatin piştgirîkirin. Piştî fetwaya navdar a merceiyetê ya ji bo avakirina Heşdî Şebî, komên berxwedana îslamî bi hevkariya gelê Îraqê bûn keleheke xurt li hember vê koma terorîst a metirsîdar û piştî salên dirêj ên têkoşînê û pêşkêşkirina hezaran şehîd û birîndaran, karîn Îraqê ji pîsiya DAIŞ’ê paqij bikin.
Di mehên dawî de, Amerîka zextên mezin li ser dewleta Îraqê dike da ku dawî li rola komên çekdar ên berxwedanê bîne û wan bêçek bike. Washington her wiha şert daniye ku ev kom – bi taybetî piştî ku hejmareke girîng a kursiyên parlamentoyê bi dest xistine – di dewleta nû ya Îraqê de cih negirin.
Di vê çarçoveyê de, projeya bêçekkirina berxwedana Îraqê bi navê “Projeya înhesarkirina çekan” di navendên siyasî û medya Îraqê de hatiye rojevê.
Di encama hewldanên medya û propagandayê yên hin partiyên siyasî yên nêzîkî polîtîkayên Washingtonê de, şayiyên ku dibêjin “rêberên berxwedanê bi bêçekkirinê razî bûne” hatin belavkirin. Di wan nûçeyan de hatiye gotin ku komên berxwedanê yên wekî Ketaîb Îmam Elî, Esaîb Ehlulheq, Ensarullah el-Ewfiya û Ketaîb Seyîd el-Şuheda bi plana bêçekkirinê razî bûne. Lêbelê, Ketaîb Hizbullah bi daxuyaniyekê dijberiya xwe ya li hember bêçekkirinê anî ziman û tekez kir ku “pêkanîna serwerî û ewlehiya tam a Îraqê, şertê sereke yê her gaveke wiha ye.”
Îraq di du dehsalên borî de rûbirûyê cureyên komployan bûye û gelê Îraqê berdêlên giran dane. Bandor û serdestiya Washingtonê ya li ser biryarên siyasî yên vî welatî zêde dibe. Di rewşeke wiha de, Amerîka dixwaze bi navê “projeya bêçekkirina berxwedanê û radestkirina çekan ji artêşê re”, komên berxwedanê lawaz bike.
Lê rêberên komên berxwedanê bawer dikin ku ew şertên ku bûn sedema avabûna komên berxwedanê hîn jî li cî ne; dagirkerên amerîkî li ser xaka Îraqê ne û bi awayekî berdewam êrişan tînin ser baregehên Heşdî Şebî û bi vê kiryara xwe serxwebûna siyasî û leşkerî ya Îraqê dixin bin pirsiyarê.
Her çend di rojên dawî de hin komên berxwedanê yên wekî “Seraya el-Selam” razî bûne çekên xwe radestî dewletê bikin, lê komên din û di serî de Neceba, dijberê vê projeyê ne.
Hac Ebdulqadir el-Kerbelayî, cîgirê leşkerî yê Neceba, di hevpeyvînekê de li ser vê mijarê got: “Destwerdana eşkere ya Amerîka di karên siyasî, ewlehî û aborî de, û binpêkirina berdewam a serweriya Îraqê bi firîna balafirên şer û dronan, nîşan dide ku dagirker pabendî peymana xwe ya bi dewleta berê re ya ji bo derketina ji xaka me heta meha Îlonê nînin; peymanek ku li gorî wê diviyabû baregehên xwe li Bexdayê vala bikirina û firînên xwe yên li ser esmanê Îraqê rawestandibûna. Lewma em tekez dikin ku heke bêguhdarkirin û binpêkirina dema diyarkirî berdewam bike, berxwedana îslamî di asta herî bilind a amadehiyê de ye ku dawî li vê hebûna neşer’î bîne.”
Wî tekez kir: “Derbarê çekê pîroz ê berxwedanê de (ji bo dawîanîna li nîqaşan) em tekez dikin ku ev çek, çeka îdeolojîk e û em ê her çi qas pêwîst be ji bo parastina wê fedakariyê bikin heta ku bigihîje destê xwediyê wê yê rewa, Îmam Mehdî (ec). Eger rejîma siyonîst jî şaşitiyekê bike, wê ji aliyê berxwedanê ve bê cezakirin.”
Firas el-Yasir, endamê encumena siyasî ya Tevgera Berxwedana Îslamî ya Neceba, bi tekezî li ser vê yekê ku çeka berxwedanê berhema şert û mercên ewlehî û dijwariyen du dehsalên dawî yên Îraqê ye, ragihand ku heta hebûna hêzên amerîkî û zextên Washingtonê li ser Bexdayê berdewam bike, berxwedana Îraqê dê ji helwestên xwe paş ve gav neavêje û destpêkirina operasyonên li dijî hêzên amerîkî hîn jî mimkun e.
Wî got: “Ew tiştê îro diqewime, hewldaneke Amerîkayê ye ji bo zextê û şantaja siyasî li ser Îraq û dewleta wê. Washington zextê li ser dewleta Îraqê dike ku çalakiyên hêzên berxwedanê sînordar bike. Helwesta tevgera Neceba û komên din ên berxwedanê dijberiya van zextan e. Dewleta Îraqê jî divê li hember daxwazên Amerîkayê serî netewîne, belkî divê di rêya bihêzkirina şiyanên ewlehî û leşkerî yên welat de gav bavêje.”
“Çeka me çeka artêşa Îmam Mehdî (ec) ye”
Şêx Hesen el-Ebadî, nûnerê çandî yê Tabûrên Seyîd el-Şuheda li Komara Îslamî ya Îranê, derbarê projeya bêçekkirina berxwedana Îraqê de got: “Çeka me çeka artêşa Îmam Mehdî (ec) ye û kes nikare çarenivîsa wê diyar bike.”
Wî derbarê hevkariya berxwedana Îraqê bi Îranê û eniya berxwedana Lubnanê re got: “Êrişa siyonîst û amerîkiyan li dijî Komara Îslamî ya Îranê û Lubnanê bêceza namîne û dijmin dê hêza derbeyên me bibîne. Rojên pêş de dê ji bo we surprîzan bîne ku hûn ê bi çavên xwe bibînin. Heke Amerîka di berdewamiya êrişên xwe yên li dijî Îranê de bi rejîma siyonîst re bibe şirîk, baregehên amerîkî li Rojhilata Navîn dê bibin hedefa mûşekên me. Heke Trumpê bêaqil biryara berdewamkirina êrişê li dijî Komara Îslamî ya Îranê bide, em ê baregehên Amerîkayê li Rojhilata Navîn bixin bin agir.”
Di vê çarçoveyê de, Şêx Kazim el-Firtûsî, berdevkê Tabûrên Seyîd el-Şuheda, ragihand ku “radestkirina çeka berxwedanê ji bo bidestxistina kursiyên wezaretê, xiyanet e.” Wî bi tekezî got ku “komên berxwedanê dê qet çekên xwe radest nekin” û tinekirina destkeftiyên leşkerî “li hember wergirtina postên dewletê, wekî xiyaneta li welat” binav kir.
Projeya bêçekkirina berxwedanê, projeyeke siyonîst e
Bûyerên salên borî û çavdêriya tamaxkariya rejîma siyonîst a li ser Îraqê, ku bi taybetî di avakirina baregeha leşkerî ya veşartî ya wê rejîmê de li parêzgeha Necefê xwe da der, dide xuyakirin ku Îraq her tim rûbirûyê destdirêjî û tamaxkariya rejîma siyonîst e. Eger seferberiya giştî ya gel (Heşdî Şebî) di peydakirina ewlehiya welat û tevlîbûna bedena civakî ya gel di afirandina aramiyê de li qada giştî ya civakê de pêk neyê, perspektîveke ronak ji aliyê ewlehiyê ve li benda vî welatî nabe.
..............
Dawiya peyamê
Etîket
Iraq
Tevgera Berxwedana Îslamî ya Esilzadeyan
Îran
Şerê Îran-Amerîkayê
Your Comment