“Qalîbaf:Armanca dawîanîna li şer e, ne asayîkirina têkiliyan bi Amerîkayê re; hin kes bi navê şopandina xeta rêberiyê, berevajî siyaseta wî tevdigere

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehlu'l-Beyt (s.x) – ABNA— Mihemed Baqir Qalîbaf, serokê (Meclis şûraya Îslamî)heyeta danûstendinên welatê me, di peyama xwe ya dengî ya çaremîn de ji gelê Îranê re got:
Di derbarê transformasyonên çend rojên borî de divê çend tişt ji gel re were gotin; yekem tişt ev e ku tiştê ku sedema kêşeyên dawîn bû, ew bû ku Amerîkîyan hem bi dorpêça deryayî li dijî gelê Îranê, hem jî bi binpêkirina peymaneke ku li ser agirbestê Lubnanê hatibû dagirtin, agirbest bi awayekî giran binpê kirin.
Binpêkirina agirbestê û dorpêça deryayî sedema kêşeyên dawîn bûn
Wî got: Gotinên serokê Dewletên Yekbûyî li ser têgihiştina hevpeymaniyê, li dijî parçeyên ku hatibûn li ser wan lihevhatin. Ev nîşan da ku ew ne li pey agirbest in û ne jî li pey gotûbêjê; bi awayekî asayî divê me ji bo parastina mafên gelê Îranê bersiveke qewî bida, û şukur ji Xwedê, hêzên çekdar ên me bi hêz û qewet erkê xwe pêk anîn.
Serokê Meclisê ji gel re got: Ez gelek ji gelê hêja re piştrastî dikim ku ji niha û pê ve jî em bi hêzê mafên gelê Îranê parastin dikin, û di bin rêberî û rêzanîna Weli-yi Feqîhê demê me û bi mêhr û niyeta Xwedê, dê rê li ser pirozbûna Îranê veke û serkeftinek din jî bi dest bixin.
4 meydanên şer: leşkerî, dîplomasî, hebûna gel û xizmet
Qalîbaf di dewamê de got: Pêşveçûna danûstendinan li gel meşandina operasyonên leşkerî li Xelîca Farisî û beranbarkirina şevê berê ya rejîma sîyonîstî, nîşan da ku divê em formê geometriya meydanê ya şer bi temamî fahm bikin.
Wî rave kir: Heke em dîplomasî tenê wekî gotûbêj di odeyên girtî û pêşandanên xweşên dîplomatîk bibînin, di destpêkê de têk dikevin; û heke em tenê bi operasyonên leşkerî û şer re têkildar bibin, nikarin bi temamî mafên xwe biparêzin.
Serokê Mejlisê bi gotina ku li hember dijmanên Îranê em 4 meydanên şer hene, got:
- Meydana şerê leşkerî
- Meydana şerê dîplomasî
- Meydana hebûna û berxwedana gel
- Meydana xizmet
Wî got: Sê meydanên yekem piştgirê çaremîn in. Ev 4 meydan tenê çar xetên paralel nînin, belkî wehşekî yekane ne ku divê wekî pêçandina cilê, bi hevrêziyeke rast û dem-dema rast, cilê serkeftin û serbilindiya gelê Îranê biçin.
Wî dewam kir: Meydana şerê leşkerî motorê hilberîna hêz e; wate ew dijmin ji xeyala êrîşê dûr dixe. Bi heman rêjeyê, meydana dîplomasî divê karibe di demê guncan de vê qeweta aştîkirî veguherîne di destkeftinên îcadî, siyasî û aborî yên girtî de — ne ku bi axaftinên giştî, pirsgirêkên bê çareser bidomin.
Mafê xwe bi qewet û aqilîyeta îranî dixwazin
Qalîbaf got: Nuqteya bingehîn a vê modela şer, qewet û aqilîyet e. Em ne dixwazin bi lewazîyê herin pêş, ne jî bi sloganparêziyê. Em bi binyadê qeweta Îranê û aqilîyeta Îranî, li pey serkeftineke amade kirî û temamî ne.
Wî dewam kir: Qiseya Lubnanê mînaka baş e ku nîşan dide meydana dîplomasî dikare li gel meydana leşkerî Israêl û dijman paşde bibe; ne dîplomasî operasyonê leşkerî asteng dike û ne jî operasyonê leşkerî dîplomasî.
Wî got: Carêkê bi tehdîdê êrîş û qutkirina danûstendinê em êrîşa Israêl li ser Beyrûtê rawestînin, carên din jî bi êrîşê nîşan didin ku em ji qutkirina danûstendinê nefirsîne û amade ne. Bi feyda ya Xwedê, encam ew e ku ew neçar dibin li ser mafê me paşde biçin û em mafê xwe bi cih bikin.
Mijar ne tenê Lubnan e
Qalîbaf zêde kir: Niha xeyal bikin heke em di meydana leşkerî de serneketibûna an jî di meydana dîplomasî de pêş neçûbûna an jî ev du meydan bi rastî li hev nehatibûna, wê gavê destê me ji bo piştgiriya Lubnanê û berxwedana li dijî dorpêça deryayî girêdayî mabû.
Wî ji gel re got: Di Xezzeya şer û têkiliyên Xelîca Farisî de jî we dît ku bi vê modelê, rêkûpêkên Îranê ji bo vekirina tengava heta niha hatine sabit kirin. Mijar tenê Lubnan nîne; mijar gihîştina mafê gel û avakirina ewlehiyeke sabit ji bo welat e, û divê her 4 meydan li gel hev û bi hevrêziya têkildar ev armancan bidin cih.
Hevrêziya tam navbera berpirsan heye
Wî got: Ji ber vê yekê ne ku an şer bikin an jî danûstandin; armanc ev e ku di demê xwe de şer bikin û di demê xwe de jî danûstandin bikin. Bi vê awayî em dikarin dijmin têk bibin; û ev e ku em dibêjin: danûstandin berdewamîya têkoşînê ye.
Wî got ku divê li ser têgihiştineke şaş xetkeşî were kişandin. Li dijî têgihiştina hin kesan ku difikirin navbera berpirsan de hevrêziya tune ye, wî got hevrêziya tam ji bo gihîştina armancan di navbera berpirsan de heye. Destê hêzên çekdar her dem ji bo çalakî vekirî ye û li gorî tedbîr, plankirin û biryara pejirandî tevdigerin.
Armanca me: qediya şer û ewlehiyeke mayînde
Serokê heyeta danûstendinên welatê me got: Armanca me qediya şer û avakirina ewlehiyeke mayînde ye, ne normalîzekirina têkiliyên bi Amerîkayê re; em jî bawerî bi aliyê beramber nakin. Herwiha rêbaza me ne ew e ku bi hestî operarî bibin yan tenê mafên gelê Îranê ragihînin an jî sûcên dijmin sond bikin.
Wî got: Rêya ronî û meydanê zelal e; tenê ew îrade hewce ye ku di navbera şoreşgerî û çalakiyên dîplomatîk, li ser bingeha qeweta aqilane tevbigere.
Wî di dawiyê de got: Li ser dorpêça deryayî, ku cinekê şerî ye, em ê bi plansaziya giştî tiştek bikin ku tawananê dijmin bibe şikesteke din ji bo wan.
Wî guman kir ku bi yekitîya neteweyî, dîplomasiya qewet û hêza leşkerî di bin fermandariya Rêberê Mezin û nîyaba İmamê Devrê (عج) de, em ê dijmin ji teslîmbûna gelê Îranê bêhêvî bikin.
Di dawiyê de, wî got: Bi berkêftina xwînê paqij a şehîdan, bi bîrwarîya neteweyî û dırayetê rêberiyê, û bi cihd û têkoşîna berpirsan, em ê ber bi Îraneke serbixwe, pêşketî û hêzdar ve biçin.
Rêberê Mezin çi got?
Qalîbaf got ku Rêberê Pîrozê Şoreşê nexşeyê dijmin eşkere kiribû: ew li ser berxwedana gel û çêkirina xeletî di pergala hesaban a berpirsan de kar dike. Rêya bertekê jî di van tiştan de diyarkir: stûndarî, ronî-bînî, parastina yekîtî û hevrêziyê, bawerîya hevdu û ne-hawmûngihîştin bi dijmin re.
Wî dewam kir: Hin kesan van rojên dawî bi navê peyrewîya Rêber, li dijî xeta wî tevdigerin; ji bo vê yekê ez careke din bêyî dirêjkirinê sernavên Rêberî vedigerînim, da ku her kes — berpirs, elîtê siyasî yan jî çalakvanê medya — heke xwest li derveyî vê çarçoveyê tevbigerin, bi bersiveke tund ji aliyê emeta hizbullahî re rûbirû bibin.
Wî zêde kir: “Stûndarî, ronî-bînî, parastina yekîtî û hevrêziyê, bawerîya hevdu û ne-hawmûngihîştin bi dijmin re” erkek e ku Rêberê Şoreşê ji bo hemû me diyarkiribûye, da ku em karibin planê dijmin rawestînin û perspektîfeke ronî ji bo Îranê pêşerojê ya serbilind ava bikin.
……….
Dawiya Peyam/
Your Comment