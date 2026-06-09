  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

"Lezgîn | Artêşa Îsraîlê îdîa kir ku 2 fermandarên Cîhadê Îslamî terör kirine"

9 June 2026 - 16:28
News ID: 1824885
Source: kmr.abna24.com
"Lezgîn | Artêşa Îsraîlê îdîa kir ku 2 fermandarên Cîhadê Îslamî terör kirine"

Li gorî îdiayên artêşa rejîma Îsraîlê, «Eyad Mihemed Ebdullezîz Nefel» ku yek ji fermandarên hêzên elit ên Cîhada Îslamî ye, û «Ehmed Merûf» ku serokê şaneyeke operasyonel bû û berpirsiyariya êrîşên mûşekî yên li dijî Îsraîlê li ser milê wî bû, hatine şehîdkirin.

"Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navnetewî ya Ehlulbeytê (s.x) – ABNA –Artêşa rejîma Siyonîstî îdia kir ku di êrîşeke asmanî de li başûrê Xezzeyê du fermandarên bilind ên girêdayî Tevgera Cîhada Îslamî ya Filistînê armanc girtine û ev operasyon serkeftî bûye.

Li gorî vê îdiayê, «Eyad Mihemed Ebdulazîz Nefel», yek ji fermandarên hêzên elit ên Cîhada Îslamî, û «Ehmed Merûf», serokê şaneyeke operasyonel a berpirsiyar ji bo pêkanîna êrîşên mûşekî li dijî Îsraîlê, hatine şehîdkirin.

…………….

Dawiya Peyam/

Etîket:

Cîhada Îslamî

Xezze

Filistîn

Êrîşa terorîstî

Îsraîl

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha