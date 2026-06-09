"Lezgîn | Artêşa Îsraîlê îdîa kir ku 2 fermandarên Cîhadê Îslamî terör kirine"

"Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navnetewî ya Ehlulbeytê (s.x) – ABNA –Artêşa rejîma Siyonîstî îdia kir ku di êrîşeke asmanî de li başûrê Xezzeyê du fermandarên bilind ên girêdayî Tevgera Cîhada Îslamî ya Filistînê armanc girtine û ev operasyon serkeftî bûye.
Li gorî vê îdiayê, «Eyad Mihemed Ebdulazîz Nefel», yek ji fermandarên hêzên elit ên Cîhada Îslamî, û «Ehmed Merûf», serokê şaneyeke operasyonel a berpirsiyar ji bo pêkanîna êrîşên mûşekî li dijî Îsraîlê, hatine şehîdkirin.
…………….
Dawiya Peyam/
Etîket:
Cîhada Îslamî
Xezze
Filistîn
Êrîşa terorîstî
Îsraîl
Your Comment