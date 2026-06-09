"Hişyariya Berxwedana Iraqê ji Şamê re li ser beşdarbûna di şerê li dijî Hizbullahê de"

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Ehlulbeytê (s.x)–ABNA – Komên berxwedana Iraqê ji dewleta derbasdar a Sûriyeyê hişyar kirin ku ger di dijî Tevgera Hizbullahê Lubnanê de her rolek ewlehî an leşkerî bigire, encamên wê giran dê hebin.
Li gorî El-Sumeriyê, Radyoya Monte Carlo di raporekê de ji derketina tengekî nû di têkiliyên Iraq û Sûriyeyê de agahdar kir. Li gorî vê raporê, komên çekdar ên Iraqê ji hikûmeta Sûriyeyê ya bi serokatiya Ehmed eş-Şer‘ bi tundî hişyar kirine ku di her tevlêbûnek leşkerî an ewlehî de li dijî Hizbullahê Lubnanê nekeve.
Radyoya Monte Carlo zêde kir ku ev hişyarkirin li ser bingeha agahiyên ku dibêjin Amerîka hewl dide cûreyek hevrêziya sê-alî di navbera Amerîka, Sûriye û Îsraîlê de li dijî Hizbullahê ava bike, hatiye kirin. Li gorî van agahiyan, armanc ew e ku Şam di berdêla standina hin îmtiyazan di dosyeya Dirusên Sûriyeyê de û herwiha rawestandina êrîşên Îsraîlê li herêmên başûrê Sûriyeyê, hin şert û hevkariyên meydanî pêşkêş bike.
Di heman çarçoveyê de, komên çekdar ên Iraqê ragihandine ku heke tevlêbûna dewleta Ehmed eş-Şer‘ di senaryoyeke wisa de li dijî Hizbullahê were tesbîtkirin, vebijarka wan a operasyonel dê «armancgirtina axa Sûriyeyê û hêzên girêdayî dewleta Ehmed eş-Şer‘» be.
Ji aliyê din ve, serokatiya Meclîsa Iraqê li hember van pêşveçûnan reaksiyon nîşan daye û ew di şert û mercên tengezar ên heyî yên herêmî de wekî «bûyereke xeternak ji aliyê ewlehî û herêmî ve» binav kiriye.
Etîket:
Iraq
Hizbullahê Lubnanê
Sûriye
Your Comment