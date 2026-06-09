Siyamend Efrîn:"Yekkirina hêzên ewlehiyê bi Wezareta Navxweyî ya Sûriyê re bi fermî dest pê kiriye"

"Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navnetewî ya Ehlulbeytê (s.x) – ABNA –Siyamend Efrîn, Cîgirê Fermandarê Hêzên Ewlehiya Navxweyî li Parêzgeha Hesekê, ji Rûdawê re ragihand: "Îro prosesa hevdîtinan ji bo 100 efserên ewlehiyê dest pê kiriye, bi mebestê ku têkevin nav pêkhateya Hêzên Ewlehiya Navxweyî yên girêdayî Wezareta Navxweyî ya Sûriyê, bi awayekî ku ew ê heman pileya leşkerî ya xwe bidest bixin."
Cîgirê Fermandarê Hêzên Ewlehiya Navxweyî eşkere kir ku nêzîkî 500 endamên ewlehiyê yên ji Efrînê û ku di van dawiyan de vegeriyane, têxin nav Hêzên Ewlehiya Giştî yên bajarî, ji bo bihêzkirina aramiya herêmê.
Di derbarê dosyaya penaberan de, Siyamend Efrîn ragihand ku serdana Serê Kaniyê kiriye ji bo amadekariya vegera gelê wê. Her wiha got: "Mekanîzma wek Efrînê ye; Komîteya rakirina mayînan hatiye avakirin û lîsteya navên wan malbatên ku dixwazin vegerin tê amadekirin."
Siamend Efrîn ragihand ku biryar e îro serdana Reqqayê bike û bi parêzgarê wî bajarî re bicive, ji bo danûstandinê li ser vegera wan kurdên ku ji Reqqayê ne û niha li Kobaniyê penaber in.
Siyamend Efrîn behsa pirsgirêka karûbaran jî kir û ragihand ku Ava Alûkê (Stasyona Ava Alûkê) ku av ji bo Hesekê û Til Temirê peyda dike, ji 1ê Tîrmehê ve bi awayekî "qonax bi qonax" dest bi belavkirina avê dike.
Stasyona Alûkê ku nêzîkî Serê Kaniyê ye, ji sala 2019an ve hatiye sekinandin. Ev yek bû sedem ku niştecîhên Hesekê û derdora wê bi salan penaberî kirîna ava tankeran bibin û rûbirûyê qeyraneke mezin ya bêaviyê bibin.
……………..
Dawiya Peyam/
Your Comment