"Namira | Berevaniya qatî ya nivîskarê xiristiyan Elyas Elhaşim ji çeka Hizbullahê"

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —, Doktor «Elyas Elhaşim», helbestvan, nivîskar û rexnegirê edebî yê nas ê libnanî, li bajarokê «Elaqûre» li herêma Çiyayê Libnanê ji dayik bûye.
Ew neviyê «Luîs Elhaşim», yek ji navdartirîn dîroknasên Libnanê û cîhana erebî tê hesibandin.
Elyas Elhaşim, tevî nasnameya xiristiyaniya xwe, mîna «Corc Cirdaq», helbestvanê berêweçûyî yê libnanî, nikare dilsoziya xwe ji malbata Ehlê Beytê yên Pêxemberê Îslamê (s.x.a) veşêre û hertim li ser dilsoziya xwe ya taybet ji Îmam Huseyn (s.x) û mekteba Eşûrayê tekez dike û ji ber vê yekê gelek helbest li ser Mîrê Şehîdan nivîsiye.
Ev helbestvanê libnanî, bi pêreweriya ji mekteba Eşûrayê, dilsoziyeke taybet jî ji mekteba berxwedanê û çeka berxwedanê li hember siyonîstan re heye.
Elhaşim di hevpeyivîna xwe ya taybetî bi Tesnîm re, ji bilî berevaniya çeka berxwedanê, li ser pêwîstiya yekgirtina gotinê ya civaka xiristiyan û misilmanên Libnanê li hember dagirkeriya siyonîstan jî diaxive û riya tenê ya bidawîanîna dagirkeriyê wek berxwedana çekdarî li hember zalimê siyonî dibîne û tekez dike ku kî çeka xwe li ber dagirker deyne, wê bi diranên tûj ên dijmin bêt çirandin.
Tîma Ajansa Nûçeyan a Tesnîm, ku di rojên beriya destpêka Şerê Remezanê de bi mebesta tomarkirin û qeydkirina vegotina gelê Libnanê û herwiha serok û fermandarên berxwedana îslamî ji şerê «Olîalbas» di çarçova rêzefîlma «Namira» de çûbû wî welatî, di yek ji rojên zivistana sala 1404ê de bi vê helbestvan û nivîskarê libnanî re hevpeyivîn kir. Li dûmahiyê de, guhertoya temamî ya vê
hevpeyivînê pêşkêşî temaşevanên Tesnîmê tê kirin.
Tesnîm: Silav û rûmet pêşkêşî kesê ku bawer dike berxwedan ol nîne, lê hilbijartineke neteweyî ye; kesayeta xiristiyanê Maronî ku rawestana li gel projeya azadkirina başûrê Libnanê hilbijartiye. Mamoste «Elyas Elhaşim», nivîskar û helbestvan ji herêma Baalbekê ya Libnanê, bi xêr hatî, mêvanê hêja…
Elyas Elhaşim: Silav û rûmet, bi xêr hatin Baalbekê.
Tesnîm: Wek xiristiyanekî, nêrîna te li ser vê gotinê çi ye ku berxwedan parêzerek ji bo hebûna xiristiyanan li herêma Asyaya Rojava ye?
Elyas Elhaşim: Di destpêkê de, silavan ji hemû şervanên şerîf ên berxwedanê û hemû şehîdan re dişînim. Berxwedan mafê meşrû yê her mirovî ye li vê axê heya ku stem û neheqî hebe û heya ku dagirkerî hebe, berxwedan tiştekî meşrû ye. Berxwedan ne ji bo parastina komekê li hember komeke din e, lê berxwedan ji axa ku hatiye dagirkirin û bêhurmetkirinê diparêze.
Ev ax, axa me ye, çi em muhemmedî (misilman) bin çi xiristiyan; ez nabêjim misilman û xiristiyan, lê dibêjim muhemmedî û xiristiyan; ji ber ku em hemû bi yek Xwedayê yekta bawer dikin. Mesele ev e ku berxwedan ji komeke taybet a mirovan naparêze. Berxwedan ji ax û welêt li hember êrişa dijmin diparêze. Ev ne tenê têkildarî parastina başûr e, lê berxwedan ji her mirovî li hember dijminê ku axê didize û azadiya wî binpê dike, diparêze û tu cudahî di navbera ol û mezhebeke din de nake. Xwîna xiristiyan û misilmanan li ser axekê hatiye rijandin, ji ber vê yekê divê parastin ji bo axê be, ne ji bo komeke mirovan.
Tesnîm: Eger Lubnan çeka berxwedanê ji ba xwe deyne, wê çi winda bike?
Elyas Elhaşim: Ez dipirsim, ev çek bi xwe çima hat holê? Em hertim pirsgirêkê rave dikin lê qet kokên wê nîşan nadin. Ev çek ji ber dagirkeriyê hat holê. Ev çek heye ji ber ku dagirkeriyek heye ku axa Libnanê dagir kiriye, gelê me kuştiye û axa Libnanê dagir kiriye. Li hember vê, berxwedan tiştekî meşrû bû. Berxwedan divê li dijî dagirkeriyê be ku mala min û axa min daye desteserkirin. Ji ber vê yekê ez ê li hember wan berxwedanê bikim. Ji ber vê yekê, çek rûmet û qedr û qîmet e; çek ji bo parastina hebûnê ye. Ez nabêjim ku berxwedan divê dev ji hebûna çekê berde an jî berxwedan divê bê çek kirin, ez dibêjim heya ku dagirkerî hebe, çek jî dê bimîne. Çima napirsin ka dagirker kengê ji axa me paşde vedikevin da ku em karibin çekan ji ba xwe deynin? Heya ku ax dagir be, çek dê bimînin; ev nêrîna min e.
Tesnîm: Tu pêwendiya normalîzekirinê di navbera rejîma siyonîst û welatên erebî de çawa şîrove dikî? Û gelo ev yek bi xwe bandoreke li ser Lubnanê kiriye?
Elyas Elhaşim: Pêşî, di mijara normalîzekirinê de, ez wek helbestvan, nivîskar, xwendevan û roşnbîr, peyva (تطبیع) ji (طبّع) hatiye wergirtin. Di devoka lubnanî de, maneya wê "bûn ji çand û xûya wan". Welat berjewendiyên xwe di normalîzekirinê de dibînin û hevkariya bi wan kesên ku normalîzekirinê dikin wek sûdmend dibînin. Lê eger em bixwazin têkiliyan normalîze bikin, em ê bi kê re normalîze bikin? Bi kesê ku axa min dagir kiriye, malbata min kuştiye, zarokên min kuştiye, dêrên min, mizgeftên min û mala min wêran kiriye, ez çawa dikarim têkiliyên xwe bi wî re normalîze bikim? Û li ser çi bingehê pêşniyara normalîzekirinê were dayîn? Meseleya aştiyê tiştek e, meseleya normalîzekirinê tiştekî din e. Rejîm, dibe ku têkiliyên xwe bi dijmin re normalîze bikin lê ez nafikirim ku gel têkiliyên xwe bi vî dijminî re normalîze bikin.
Tesnîm: Tu bawer dikî ku xiristiyanên Libnanê îro amade ne ku di şerekî nû de ku ji aliyê Îsraîlê ve were destpêkirin, di bersiva van gefan de, piştgiriya şerekî berxwedanê bikin?
Elyas Elhaşim: Ez bawer dikim ku her mirovê şerîf li ser rûyê erdê, çi xiristiyan be çi ne xiristiyan; xiristiyan, misilman, sunî, şîe, ji her mezhebî, dizane ku ev dijmin dixwaze Libnanê ji holê rabike û her kesê ku nasnameya libnanî heye, bikuje. Ez dibêjim ku ji bo vegerandina axên dagirkirî, her mirovê şerîf, bêyî ku xiristiyan be an na, li gel berxwedanê dimîne; lê rastî ev e ku hinek dibêjin divê em serfiraz bibin, maneya vê ev e ku divê em di riya aştiyê de hewl bidin; ji ber ku mesele, serweriya leşkerî ya dijminê îsraîlî ye û em di wê rewşa serweriya leşkerî de nin. Lê mesele ev e ku gava ax, sinor û hebûna me tê gef xwarin, divê em li gel hev li hemberî vî dijminî rawestin.
Tesnîm: Zehmeta li pêşiya hevbijînî (koegihîştina aştiyane) ya hemû taîfeyên libnanî îro çi ye?
Elyas Elhaşim: Derbarê zehmeta hevbijîniyê de; ez ji wê re nabêjim hevbijînî, ez dibêjim bi hev re jiyan kirin. Mesele li Libnanê ev e ku ev welat ji bo hemû civakên dinyayê nimûne û peyamek e. Tiştê ku li Libnanê dibînî, li welatên din nabînî. Li vê herêmê azadiya ol û mezheban geş bûye.
Nuqteya bingehîn ev e ku mirovê xiristiyan birayê xwe yê misilman nas bike, û misilmanên şîe, sunî û dirozî jî birayên xwe yên xiristiyan nas bikin. Em bi Libnanê ve û bi Xwedê ve di îbadetê de yekbûyî ne. Em hemû Xwedê diînin, lê her yek bi rêya xwe. Ez ji rêya îbadeta we re hurmetê didim û ji rêya xwe re jî hurmetê didim. Em hemû Xwedayê yekta diînin û welatê me Libnan e. Çima em hemû nikarin yek Xwedê û yek netewe biînin? Pirsgirêk ev e ku em dilê xwe ji hev re venakin. Pirsgirêk ev e ku em guhdariya îdeolojîyên tundrew û dengên nelirê yên ku ji aliyê siyonîzma cîhanî ve tên werbûnê dikin. Dengên ku hewl didin di nav civaka Libnanê de, çi xiristiyan be çi misilman, nakokiyan çêbikin û li ser nakokî û fitneyan zêde bikin û wan dijwartir bikin. Divê em li hemberî van dengên nelirê rawestin û ji wan re bibêjin ku rola we qediya.
Wezîfeya min wek roşnbîrekî ev e ku baweriya xiristiyaniya xwe ragihînim te û tu jî Quranê xwe ragihînî min, ji ber ku Quran Pirtûka Xwedê ye, pirtûka Xwedayê ku hemû qencî tê de ne. Wê çima em bi qenciyê ve girênedayî ne? Çima hertim dengê kuştinan, dengê wêraniyê û dengê nakokiyan dibihîzin? Ez wek xiristiyanekî, wezîfeya xwe dibînim ku li gel birayê xwe yê misilman li vî welatî rawestim, ji ber ku ew birayê min e. Li gor gotina Îsayê Mesîh (s.x) hûn hemû bira ne û li gor gotina Hezretê Emîrê Mûminîn Eliyê (s.x) mirov, an di afirandinê de an jî di dîn de birayên we ne û bi we re wekhev in. Divê em hev nas bikin, û li hemberî hev xwedî toleransê bin. Bi rûyê vekirî û bi evîn û birayetiyê bi hev re tevbigerin. Bila em ji baweriya xwe re dilsoz bimînin. Ez naxwazim kesek bibe xiristiyan û naxwazim kesek bibe misilman ji ber ku em hemû zarokên Xwedê ne.
Tesnîm: Meriv çawa dikare wateya xiristiyanekî dilsoz ê welêt di dema ku gelek kes dixwazin bi rojava ve yekbûyî bibin, rave bike?
Elyas Elhaşim: Divê em di navbera xiristiyan û siyasetmedarê xiristiyan de cudahiyê bikin. Xiristiyanê ku ji hînkirinên Hezretê Îsayê Mesîh (s.x) dişopîne, an rasttir e ku bibêjim wan bi kar tîne, xwedî meyla neheqiyê nîn e û xwedî meyla rojava an jî rojhilatê nîn e. Hezretê Îsa Mesîh jî dibêje: Hûn hemû zarokên Xwedê ne. Ez xwe dispêrim xwe; min li ser dinya bi ser ketî. Ji ber vê yekê, Îsayê Mesîh dibêje: Ez birçî bûm û we xwarina min da; min tazî bûm û we min da pêçan; ez sêwî bûm û we min qebûl kir; ez biyanî bûm û we min qebûl kir. Ji ber vê yekê, ez çawa dikarim xiristiyanekî ku bi mirovahiyê re li hev be û ne xiristiyanekî ku bi siyasetê re li hev be? Têkilhevkirin qedexe ye. Lê hêmanekî siyonîst di xiristiyanî û îslamê de kûr bûye û hewl dide ku nakokî û fitneyê çêbike. Û em dengên xiristiyan û misilmanan dibînin ku hemû ji ber berjewendiyên kesane, partiyî an jî siyasî li dijî hev in. Li vir divê em di navbera siyasetê wek xiristiyan, wek siyasetmedar û wek xiristiyanê bi dû ketî Mesîh de cudahiyê bikin.
Tesnîm: Nêrîna te ji bo pêşeroja Libnanê bi berçavgirtina hevsengiya di navbera berxwedan û hikûmetê de çi ye?
Elyas Elhaşim: Pirsiyareke pir baş e. Ez hertim hez dikim bersiva vê pirsê bidim. Ma ev şervanên berxwedanê, zarokên Libnanê ne? Ma ew beşek ji civakê nîn e ku di vî welatî de xwîn pêşkêş kiriye? Em îro bi pirsgirêkeke mezin re rû bi rû ne. Ev şervanên berxwedanê zarokên me, gelê me, gelê başûr in. Ma başûr ji Libnanê veqetiyaye? Ma 10452 kîlometre çargoşe yên herêma başûrî ya welêt, wek rûbera Libnanê nayê hesibandin? Ma başûr divê bihayê milet bide? Bi şehîdbûn û kuştina zarokên xwe û dagirkirina axa xwe, ev Libnan nîn e?
Ez bawer dikim ku berxwedan hevalbendê meşrû yê hêzên çekdar ên Libnanê ye û ev hêza çekdar divê di xizmeta milet û gelê Libnanê de be. Ji ber ku ev ax ne aîdî komeke taybet a mirovên e; başûr ne aîdê şiayan e; başûr ne aîdê xiristiyanan e; başûr ne aîdê suniyan e; başûr aîdê Libnanê ye; divê em hemû ji vê axê biparêzin; divê em hemû ji her santîmetre yek ji axa Libnanê biparêzin; divê ev berxwedan piştevanek be ji bo hêzên çekdar ên Libnanê û divê ev çek bibe faktora sereke ya astengker a li hember dagirkeriyê.
Bila bi zaravayê libnanî bipeyîvim; bila îsraîlî me bi tenê bihêlin û ji axa me derkevin û paşê em ê li ser çekan pirsgirêkên xwe bi hev re çareser bikin û têkiliyên hev baştir bikin. Lê bila me bi tenê bihêlin heya ku dagirkerî heye, berxwedan jî dê hebe…
Tesnîm: Ew me bi tenê dihêlin?
Elyas Elhaşim: Ez difikirim ku ew me bi tenê bihêlin. Ji ber ku di dawiyê de, heya ku em rastiyê bernedin, rastî dê piştgiriya me bike.
Tesnîm: Îro berxwedan çi dide Libnanê?
Elyas Elhaşim: Pêşî, ji bo ku em rastbîn bin, eger berxwedan neba, dinya, Libnan û başûrê Libnanê nas nediye. Eger berxwedan neba, Neteweyên Yekbûyî artêşekê, an jî heman hêzên aştiyê yên Neteweyên Yekbûyî, bişandiba başûr. Eger ev berxwedan neba, em jî wek her welatekî ku têkiliyên xwe bi Îsraîlê re normalîze kiriye bûbûn. Lê mafê me heye ku em ji axa xwe biparêzin. Bila aştiyê çêbibe; lê aştiyeke çawa? Meriv çawa dikare aştiyê çêbike? Tu mala min distînî û vê gotina pîroz pêk tînî ku hemû ev ax aîdê wan e; na, na, ev berxwedan hebûna Libnanê wek welatekî parastiye û tiştekî wiha winda nebûye.
Tesnîm: Wek nûnerê xiristiyanên herêma Baalbekê, tu mijara çek ji destê Hizbullahê stendinê çawa dinirxînî?
Elyas Elhaşim: Ez wek xiristiyanekî, nêrîna kesane ya xwe dibêjim, ne nûnerê hemû xiristiyanan im; Min ji te re got, her kesê ku dizane axa xwe an mala xwe di bin gefê de ye, divê çek bikar bîne û berxwedanê bike. Lê îro, li hemberî vî dijminî divê em li gel hev rawestin û piştgiriya hev bikin da ku em axa xwe vegerînin.
Tesnîm: Li gor bûyerên îro, tê gotin ku Libnan bi fitneyekê re rû bi rû ye. Ma Libnan bi rastî jî karîna wê heye ku encamên vê fitne û têkçûnê hilgire?
Elyas Elhaşim: Ez bawer nakim ku fitneyek hebe. Gelê Libnanê dikare rewşê hilgire û di dema şer de ew fêrî wê bûye. Ez jê re dibêjim şerê mezin ê 24ê Cotmehê. Libnanî îsbat kirin ku di rewşên baş û xirab de, ew birayên hev in. Dijminê siyonîst li ser nakokiyên navxweyî şert danîbû, bi hêviya ku başûr têk bibe, şiayan bavêje nav herêmên xiristiyannijîn… zexta nifûsê çêbike û hwd. Dûv re wan mecbûr bike ku şer navbera xwe dest pê bikin. Lê di pratîkê de em mal û dilên xwe li ser birayên xwe vekir û ev ne qenciyeke ji aliyê kesî ve ye. Ev Mesîhê me ye, ev ruhê xiristiyaniya me ye. Ev qîmetên mirovî yên me ne; bi taybetî li vir li Baalbek-Hermelê, em hemû wek hev in û tu cudahî di navbera me de nîne. Ez bawer nakim ku nakokî û fîtne an jî dengên nelirê vê civakê bêşêlûbêl bikin; ji ber ku gelek aqilmend di hemû mezheban de dizanin ku ev dengên wê ne serfiraz bibin.
Tesnîm: Ji nêrîna kesane ya te, mêvanê hêja, piştî derbasbûna du sal û nîvek ji şehîdbûna Sekreterê Giştî yê Hizbullahê Hezretê Seyîd Hesen Nasrullah, tu bi valabûna ji ber şehîdbûna wî re dijî?
Elyas Elhaşim: Bila destûrê bide min ku vê ravekirinê an jî vê mînakdanê bi kar bînim ku ez jê re bibêjim Huseynê (s.x) yê dema me. Min ev gotin di hevpeyivîna televizyonê de di roja veşartina Seyyid Hesen de bi kar anî ku ew Huseynê (s.x) yê dema me ye. Erê, ez ê qet ne di dîrokê de û ne jî di serdema nûjen de zilamekî di qam û mezinahiya Seyîd Hesen de bibînim. Zilamê ku ewqas ji dinyayê veqetiyabû ku kurê xwe di qurbangeha berxwedanê de pêşkêş kir. Zilamê ku ne heybet û paye û ne jî mal û dewleta dinyayê bandorê li wî dikir, lê rûmet û rastî ji bo wî manedar bûn. Çawa ku Îmam Huseyn (s.x.w.) çû ber bi Kerbelayê ve. Ez bawer dikim ku Seyyid Hesen jî bi piyade ber bi dawiya xwe ve bezî. Lê Seyyid Hesen tenê ji aliyê maddî ve ji nav me çûye, lê qet ji aliyê manewî ve namire ji ber ku ew yek neteweya temamî di laşê yek zilamî de ye.
Tesnîm: Li benda Libnanê çi pêşeroj e?
Elyas Elhaşim: Ez bawer dikim ku em di qonaxeke dijwar de ne. Lê bi aqil û zîrekî serokên siyasî û manewî yên îro yên welêt, ez bawer dikim ku em ê ji vê qonaxa dijwar derbas bibin, ji ber ku xwîna şehîdan wê bi berdar bibe û ne wenda bibe.
Tesnîm: Gotina dawî ya te di vê hevpeyivînê de çi ye?
Elyas Elhaşim: Di dawiyê de dibêjim: yê ku bi çekê xwe ji sînorê xwe neparêze, wê bi diranên tûj were êrişkirin û bi payeya xwe wê têk bibe.
Tesnîm: Mamoste Elyas Elhaşim, nivîskar û helbestvanê libnanî, ji te re ji ber qebûlkirina vê hevpeyivînê spasdar im.
Dawiya peyamê /
Your Comment