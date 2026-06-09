Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Yekîtî di ramana Îmam Xomeynî (r.h) de bi kurmancî ya fermî (standard) ji bo medya û rojnameyan li jêr tê pêşkêş kirin.
Giring: URL-ya ku te daye (https://taqrib.ir/fa/article/) rûpelê vegerand 301 (rojnameya daîmî) û naverok rasterast peyda nebû. Lê li gor nivîsa ku te bi xwe di peyamê de nivîsiye, werger bi temamî li jêr hatiye amadekirin.
Yekîtî di Rêzbenda Ramana Îmam Xomeynî (r.h) de
Yekîtî ji bo Îmam bi wê qasî giring e ku wî ew ne wek emrekî mustehab (pêşniyazkirî) lê wek wacibê şer'î (ferzê olî) dide nasîn. Ji helwêsta feqîhekî xwedî fetwayê, bi gotinên wek:
"Li ser hemû misilmanan wacib e ku bi hev re bin." (Sehîfeya Îmam, cîld 6, rûpel 83)
"Misilmanan divê li gor hukumê Îslamê yek dest bin." (Sehîfeya Îmam, cîld 2, rûpel 403)
"Divê hemû bi hev re bin. Ev erkekî îlahî-şer'î ye li ser stûyê me û li ser stûyê hemû neteweyê." (Sehîfeya Îmam, cîld 20, rûpel 226)
Di van hevokan de peyvên "erk" (تكليف) , "wacib" (farz) û "divê" (باید) wezîfeya peyrewên Îslamê ji aliyê hukumê şer'î ve zelal kirine.
Yekîtî yek ji prensîbên bingehîn û ji girîngtirîn armancên Îslamê ye ku ji sîneya Îslamê heta niha di nav misilmanan de hertim bala xwe dayê. Li gerdûnê, prensîpa bingehîn yekîtiya esasê afirandinê ye. Yekîtî bi rastî giringtirîn faktora hêza neteweyekê ye, ji ber vê yekê xwedî giringiyeke pir bilind e; bi awayekî ku herî zêde tîrên dijminan jî ber bi vê aliyê ve tên nişankirin.
Îmam Xomeynî (r.h) wek rêberê neteweya Îslamê , parastina Îslamê bi parastina yekîtiyê ve girêdayî dibîne; û li ser hemûyan wacib dibîne ku vê yekîtiyê biparêzin. Ji ber ku yekîtî bûna sedema rûmet, geşedan û li pey wan ewlehî û refahê dibe, û di beramberê de ciqûqî, şer û ketina tengasiyê li hemû waran ji bo misilmanan peyda dike.
Erknasiya xwe û bicihanîna erkê îlahî prensîbeke bingehîn di jiyana Îmam Xomeynî (r.h.) de ye. Bi awayekî ku di kevintirîn belgeya têkildarî wî de ku di Gulana 1944 (Ordîbeheşt 1323 h.ş.) nivîsiye, ev wate bi zelalî tê dîtin. Di vê peyamê de ku bi ayeta:
"Bêje: Ez we bi yek tiştî tenê şîret dikim: Gelo hûn ji bo Xwedê, cot-cot û yek-yek, rabin (û xwe bigihînin Xwedê)" (Sebe', 46)
dest pê dike û bi ayeta:
"Kî ji mala xwe wek koçberekî ber bi Xwedê ve derkeve..." (Nîsa, 100)
diqede, Îmam riya saadeta herdu cîhanan wek rabûn ji bo Xwedê û koka sereke ya tengasiyên misilmanên dinyayê wek rabûn ji bo berjewendiyên kesane û hewesên nefsanî dide nasîn. (Sehîfeya Îmam, cîld 1, rûpel 21)
Ji ber vê yekê, gazîkirina yekîtiya Îslamî jî li ser bingehên hînkirinên Îslamî ji aliyê Îmam ve tê kirin. Çawa ku Îmam dibêje:
"Divê hînkirinên Îslamî bêne fêrbûn û çawa ku Îslamê ferman kiriye ku bawermend li her derê bira ne û ferman kiriye ku bi çenga Xwedê ve girêbidin û ji hev belav nebin û ferman kiriye ku bi hev re bikevin nakokiyê, neyoka hûn têk diçin. Misilman dikarin xwe ji destê hêzên mezin û ji destê hikûmetên xwe yên xerab rizgar bikin, eger ev fermana Xwedê bicîh bînin. Ev gazîkirina Xwedê ye. Ji sîneya Îslamê heta dawiyê." (Sehîfeya Îmam, cîld 13, rûpel 91)
Li gor gotinên Îmam Xomeynî (r.h), yekîtiya gotinê (yekîtiya siyasî û civakî) û yekîtiya baweriyê wek tiştekî pesendkirî û xwestî tê dîtin. Îmam ciqûqî û ji hev cudabûnê ji gunehên mezin û hedam (qedexe, haram) dibîne û çêkirina dostaniyê û birayetiyê wek riya afirandina hevbendiya gotinê û yekîtiya gotinê dibîne.
Yekîtî ji bo Îmam bi wê qasî giring e ku wî ew ne wek emrekî mustehab lê wek wacibê şer'î dide nasîn. Ji helwêsta feqîhekî xwedî fetwayê, bi gotinên wek: "Li ser hemû misilmanan wacib e ku bi hev re bin." (Sehîfeya Îmam , cîld 6, rûpel ۸۳) "Misilmanan divê li gor hukumê Îslamê yek dest bin." (Sehîfeya Îmam, cîld 2, rûpel 403) "Divê hemû bi hev re bin. Ev erkekî îlahî-şer'î ye li ser stûyê me û li ser stûyê hemû neteweyê." (Sehîfeya Îmam, cîld 20, rûpel 226) Di van hevokan de peyvên "erk" , "wacib" û "divê" wezîfeya peyrewên Îslamê ji aliyê hukumê şer'î ve zelal kiriye.
Hikûmeta Îslamî û Yekîtî
Di ramana Îmam Xomeynî (r.h) de, yek ji riyên afirandina yekîtiya Îslamî avakirina hikûmeta Îslamî ye. Ev yek ji wacibiya parastina yekîtiyê di sîstema Îslamî de derdikeve. Li gor Îmam, avakirina hikûmeta Îslamî bi xwe armanc nîne , ji ber ku xwestîbûna wê bi armancên xwestî wek: pêkanîna dadmendiyê li civakê , bi cih anîna qanûnan , sazkirina sîstema Îslamî , parastina yekîtiya civak û neteweyê ve girêdayî ye û pêkanîna Komara Îslamî jî wek hikûmeta xwestî û bingihîştî encama vê yekîtiyê ye.
Bi rastî, yekîtî faktora pêwîst a avakirina hikûmetê û avakirina hikûmetê faktora pêwîst a yekîtiyê ye, ev herdu pê ve girêdayî ne. Li gor Îmam, yekîtî ji bo parastina sîstemê pêwîst e û hikûmet jî ji bo dabînkirina yekîtiyê pêwîst e. (Cemşîdî, 2005; "Bingeh û xweristiya 'yekîtî û hevgirtinê' di ramana siyasî ya Îmam Xomeynî de")
Li gor Îmam, ji bo yekîtiya di navbera misilmanan de divê em hikûmetên stemkar ên li ser wan hakim hilweşînin û li şûna wan hikûmeta Îslamî ava bikin. Îmam di vê derbarê de dibêje:
"Ji aliyekî ve, welatê Îslamê ji aliyê mêtingehvan (emperyalîst) û hakimên xwezaxtîn û desthilatxwaz ve hatiye parçekirin. Neteweya Îslamê ji hev cuda kirine û wek çend neteweyên ji hev cuda derxistine holê... Ji bo ku em yekîtiya neteweya Îslamê dabîn bikin, ji bo ku em welatê Îslamê ji dest û tesîra mêtingehvan û dewletên bendeyê yên wan rizgar û azad bikin, riya me tune ye ji bilî ku em hikûmetekê ava bikin. Ji ber ku ji bo pêkanîna yekîtî û azadiya neteweyên misilman, divê em hikûmetên stemkar û bendeyê hilweşînin û piştî wê hikûmeta dadmend a Îslamî ya ku di xizmeta gel de ye, bi heyin." (Sehîfeya Îmam, cîld 10, rûpel 159-160)
Îmam Xomeynî (r.h) bingeha pêşketin û bilindbûna civakê tenê li ser du bingeh a: "yekîtiya gel" û "baweriya bi Xwedê" ava dike. Îmam ji bo hêmana yekîtiyê di pêkanîna armancên Îslamê de bi wê qasî giringî dide ku wî teahûda (pabendbûn, tehde) ji Îslamê re bêyî hevgirtinê wek bêbandor û bêencam dibîne:
"Bingehê pêşketina we, neteweya hêja, pabendbûna bi Îslamê û yekîtiya gotinê ye. Pabendbûna bi Îslamê bêyî ku hûn di meselan de bi hev re civiyan, bêfeyde ye. Civîna di meselan de bêyî pabendbûna bi Îslamê, ziyandar e." (Sehîfeya Îmam, cîld 15, rûpel 451)
Îmam bandora van du hêman (baweriya bi Xwedê û yekîtiya gotinê) di saadeta civakê de wek tiştekî misoger û bêguman dibîne. Ev herdu bingeha hemû serkeftin û guherînên girîng û çarenûsaz ên civakî pêk tînin û tu yek ji wan ji bo ya din cîgir nîne. Ev nuqte car bi car ji zimanê Îmam bi awayên cûda hatiye bihîstin ku Îmam digot:
"Sirra serkeftina we: Pêşî baweriya sabit; û paşê yekîtiya gotinê. Van her du tiştan biparêzin." (Sehîfeya Îmam, cîld 6, rûpel 310)
"Eger yekîtiya gotina me û Îslamiyeta me, eger ev herdu bêne parastin, em serkeftî ne." (Sehîfeya Îmam, cîld 7, rûpel 316)
"Wisa bikin ku ev gotina 'deste Xwedê bi civakê re ye' ji destên we nekeve. Eger civak hemû bi hev re bin û ramana Îslamî hebe, destê Xwedê bi wan re ye." (Sehîfeya Îmam, cîld 12, rûpel 448)
"Serkeftina me bi yekîtiya gotinê û xwe dispêrtina Îslamê bû. 'Allahu Ekber' me serkeftî kir. Niha jî çeka me ew 'Allahu Ekber' e û yekîtiya gotinê me serkeftî kir. Niha jî çeka me ew yekîtiya gotinê ye." (Sehîfeya Îmam, cîld 13, rûpel 155)
Îmam yekîtiyê carinan bi "Îslam" re gotiye, carinan bi "bawerî" (Îman) re û carinan jî bi "Allahu Ekber" re. Girîng e ku were gotin ku bingehê nêrîna jor ayeta pîroz e:
*"Û hûn bi hêla Xwedê ve hemû bi hev re bigreyn û ji hev belav nebûn." * (Al-Îmran, 103)
Ji ber ku di vê ayetê de "yekîtiya neteweyê" û "xwedê-navendî" (navendiya Xwedê) li kêleka hev û herdu bi hev re ji aliyê Xwedê ve hatiye ferman kirin.
Faktorên Têkçûna Yekîtiyê ji Nêrîna Îmam
Baweriya Îmam Xomeynî (r.h) li ser pêkanîna yekîtiyê, li ser têgihîştina wî ji faktorên têkçûn û cudahiyê di cîhana Îslamê de ava bûye. Îmam têkçûnê (ciqûqî, firqe firqe bûn) bi piranî encama destwerdanên derveyî dibîne. Hêzên derveyî bi bikaranîna amûrên navxweyî pêvajoyên hilweşandin û qelskirina yekîtiyê li civakên Îslamî kirine û dê bikin.
Li gor Îmam, armanca van hêzên derveyî ji afirandina têkçûnê, serdestiya li ser civakên misilman û talana çavkaniyên wan e. Îmam di vê derbarê de dibêje:
"Ewên ku dixwazin ji welatên misilmanan sûdê werbigirin, ewên ku dixwazin zêxîrên misilmanan bibirin, ewên ku dixwazin dewletên Îslamî bin destê xwe yên keyanî de bihêlin, evan koştiye ku ew bi xwe û karmendên xwe, têkçûnê di nav misilmanan de çêbikin." (Sehîfeya Îmam, cîld 13, rûpel 339)
Îmam Xomeynî (r.h) yekîtiya cîhana Îslamê wek giringtîn faktora hêza cîhana Îslamê dibîne û astengiya sereke ya yekîtiyê wek hêmanên derveyî û hêzên mezin û hêzên serdest nas dike. Van hêzan ji bo dewama çavkaniyên xwe li herêmê bi bikaranîna du amûrên navxweyî (ciqûqiya mezhebî û ciqûqiya etnîkî) hewl didin ku cîhana Îslamê parçe bikin.
Yek ji girîngtirîn meseleyên ku zeviya cudahî û nakokiyê di navbera misilmanan de çêdike, mesela Şîa û Sûnî bûn e. Ev mesele ji aliyê hêmanên biyanî û hêzên mêtingehvan û zordest (istîkbarî) ve tê derxistin û li ser tê zêdekirin. Armanca wan danîna nakokiyê di navbera misilmanan de ye; da ku hem astengî pêşketina Îslamê bibin û hem jî bikaribin bi hêsanî li ser wan serdest bibin.
Îmam Xomeynî (r.h) balê daye vê meseleya girîng û car bi car di axaftinên xwe de li ser birayetiya Ehlê Sûnnê û Şîayan tekez kiriye. Îmam têkçûn (hiqûqî) çêkirin wek karê dijminên Îslamê dibîne û ji şîayan û ehlê sunnê xwestiye ku yekîtiya xwe biparêzin û nexşeyên biyanîyan betal bikin.
Îmam nakokiya Şîa û Sûnniyê ji neteweperweriyê (nasyonalîzmê) xeternaktir dibîne û di vê derbarê de dibêje:
"Ji neteweperweriyê xeternaktir û xemgîntir, çêkirina nakokiyê di navbera Ehlê Sunnê û Cemaatê bi Şîayan re ye, û werbûna propagandayên fîtnekar û dijminahî-avakirî di navbera birayên Îslamî û Îmanî de ye." (Sehîfeya Îmam, cîld 13, rûpel 209)
Îmam ji hêmanên navxweyî re wek derhênerên faktorên derveyî behs dike, yên ku li ser têkçûna cîhana Îslamê zêde dikin. Îmam tekez dike ku ev hêmanên navxweyî di xizmeta faktora sereke ya têkçûnê (faktora derveyî) de ne:
"Ewên ku dixwazin têkçûnê çêbikin, ev herdu ne ehlê sunnê ne û ne jî ehlê têşeyê ne. Ew ew kes in ku derhênerên dewletên hêzên mezin (abrû) ne û di xizmeta wan de ne." (Sehîfeya Îmam, cîld 13, rûpel 133)
Îmam bi awayekî taybet behsa du koman ji van hêmanên navxweyî dike:
- Hinek serokên Îslamî – Îmam di vê derbarê de dibêje: "Yek ji mezintirîn û bingehîntirîn pirsgirêkan, nehevbûna di navbera misilmanan e, ku hinek ji wan bi navê serokên welatên Îslamî bûne sedema wê... Tawanbarên sûrwerxwaz ên ku ji têkçûna neteweyan û dewletan sûdê vedigirin bo berjewendiya xwe, bi destê karmendên xwe yên ji Xwedê bêhayî (rind nemirov) li ser têkçûnan zêde dikin." (Sehîfeya Îmam, cîld 15, rûpel 169)
- Hêmanên çandî (wekî hin mele û axund) – Îmam ji vanan re bi navên "cîrrexwer" (jîre xwer) û "nîfaqavêj" (minafiqan belav dikin) bi kar tîne. Îmam bi taybetî balê dikişîne ser kiryarên van hêmanan di çêkirina têkçûnê di navbera Îrana Îslamî û welatên din ên misilman de û dibêje:
"Di berîka koştinên bêrawestan ên Îranê ji bo yekîtiya gotinê û girêdana bi Îslamê mezin û yekxistina di navbera hemû misilmanên dinyayê de, ew ferman didin yekî ji moleyên xerab ên Emerîkayê û ji hevalên qiralê malgirtî yê tune yê berê, da ku ji feqeh û muftiyên Ehlê Sunnê, fetwaya kufra (bêbaweriya) Îraniyên hêja bistîne. Û hinek ji van moleyan gotine: 'Îslama ku Îraniyan dibêjin, ji Îslama ku em dibêjin cuda ye'." (Sehîfeya Îmam, cîld 13, rûpel 208)
Encam
Encama gotinê ev e ku yekîtiya Îslamî armanceke exlaqî-civakî ye ku li ser baweriya bi Xwedê û girêdana bi hêla Xwedê ve ( Î'tisam bi hebla Xwedê) ava bûye.
Yekîtî faktora sereke ya rûmet, ewlehî û refaha civaka Îslamî ye. Li beramberê vê, têkçûn dikare ziyane giran biafirîne û bibe sedema destwerdan û serdestiya mêtingehvanan.
Îmam Xomeynî (r.h) têkçûnê (hiqûqî) wek encama destwerdanên derveyî û reftarên navxweyî yên nesaxlem dibîne. Îmam tekez dike ku parastina yekîtiyê erkekî olî û şer'î ye. Ji bo pêkanîna vê yekîtiyê, li ser rêzgirtina ji cudahiyan , beşdariya giştî û xurtkirina biratî û birayetiyê tê tekez kirin.
Di dawiyê de, yekîtiya gotinê û baweriya bi Xwedê bingeha saadet û pêşketina civakê ne û tu yek ji wan nikare bêyî ya din were bikaranîn.
Nivîskar: Me'sûme Nesîrî
Dawiya wergerê.
Your Comment