Rêberê şehîd, mekteba ramanî ya Îslamê ji dilê Qur'anê derdixist

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —"Terhê Giştî ya Ramiyana Îslamî di Quranê de" bi kurmancî ya fermî (standard) ji bo medya û rojnameyan li jêr tê pêşkêş kirin.
Giring: URL-ya ku te daye (https://taqrib.ir/fa/article/) rûpelê vegerand 301 (rojnameya daîmî) û naverok rasterast peyda nebû. Lê li gor nivîsa ku te bi xwe di peyamê de nivîsiye, werger bi temamî li jêr hatiye amadekirin.
Rêberê şehîd, mekteba ramanî ya Îslamê ji dilê Quranê derdixist
Naveroka pirtûka "Terhê Giştî ya Ramiyana Îslamî di Quranê de" (طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن), encama rêze-rûniştinan (rêze civînan) ên şiroveker ên Hezretê Ayetollah Uzma Xamene'î di Meha Pîroz a Remezanê ya sala 1974 (1353 h.ş.) de ye. Ev berhem îro wek yek ji çavkaniyên sereke ji bo têgihîştina bingehên ramanî yên sîstema Îslamî û pergala fikrî ya Rêberê Mezin ê Şoreşê tê nasîn.
Di heman çarçoveyê de, Huccetul Îslam wal Muslîmîn Ehmed Abidî, yek ji mamosteyên astên bilind ên Hawzeya Îlmî ya Qumê , bûyerên dîrokî û ramanî yên paşxaneya nivîsandina vê berhemê rave kiriye û pêwîstiyên ji bo hînkirina rast a wê yadxistiye.
Paşxaneya Dîrokî û Fikrî
Ev berhem û mijarên ku tê de hatine gotûgokirin, bi rastî digerin ser wê serdemê ku Camia Ezherê ya Misirê pêşengiya tevgerên ramanî û fikrî yên Îslamî li cîhanê dikir. Di dehsalên 1960 û 1970î (dehsalên 40 û 50 yên h.ş.) de, payeya Ezherê asta navneteweyî ewqas bilind bû ku ji bo wergirtina nêrîna Îslamê li ser her pirsgirêkekê, hemû çav ber bi berhem û gotinên vê saziyê ve dihatin zivirandin. Balkêş e ku hûn zanibin ku nivîsandina "Tefsîra Mizan" jî di heman atmosfera ramanî de bi dawî bû.
Di wê qonaxa demê de, du mijarên sereke di navenda bala ramyarên Ezherê de bûn:
- Mijarên têkildarî jinan
- Pirsgirêka cîhadê
Qebareya serdest a berhemên Ezherê di wê rojê de, an ji bo ravekirina pergala mafên jinan ji nêrîna Îslamê ve hatibûn terxankirin, an jî li ser vekolîna têgîna cîhadê digeriyan.
Nûqtîya hêjayî balê ev e ku heman berhemên bi naveroka cîhadê , paşê bûne bingeha îdeolojiya Wêhabiyetê li Erebistana Siûdî; her çend ku tovê vê ramanê li Misirê hatibû avêtin. Mixabin di heman qonaxê de, li Misirê tevgerekî çêbû ku bi berdewamî li ser tevlîrê (tekfîrkirina) Şîayan dida û rêtina xwîna Şîa û şer bi wan re belav dikir. Ev dîmenek ji atmosfera serdest a li ser Ezherê di wê serdemê de bû.
Ravekirina Baweriyên Quranî bi Pişta Zanyariya Kelamî û Felsefî
Di vê pirtûkê de, bingehîtirîn baweriyên olî yên me – ango Tewhîd, Nubûwet, Edeb, Îmamet, û Mead (ji nû ve vejîn) – wek navenda sereke hatin gotûgokirin; her çend mijarên din ên alîkar jî hene ku ez ê behsa wan bikim.
Ji bo ravekirina baweriyên olî , rêyên cuda hene:
- Nêrîna Kelamî (teolojîk): Carinan ramyarekî bi nêzîkatiyeke kelamî diçe ser ravekirina ramana Îslamî.
- Nêrîna Felsefî: Kesekî din dikare qiraxa nêrîna felsefî hilbijêre; mîna tiştê ku di pirtûka "Tecrîdul Î'tiqad" (تجریدالاعتقاد) û şiroveyên wê de dibînin.
- Nêrîna Erefanî (mîstîk): Vegotina erefanî (mîstîk) a baweriyan.
- Nêrîna Quranî: Lê rêya çarem jî heye ku li ser ravekirina baweriyan bi Qur'anî hatiye avakirin. Şikela sereke ya vê pirtûkê jî rast li ser vê rêyê ava bûye; maneya vê ev e ku Hezretê Ayetollah Xamene'î di her rûniştinê de, ayetekî diyarkirî ji bêjeya Xwedê yê Pîroz wek navend digire û mekteba ramanî ya Îslamê ji dilê wê derdixe.
Sedemên Hilbijartina Vê Rêbazê
Sedema yekem: Ev rêbaz bi temamî li gor çarçove û kevneşopa ramanî ya Hawzeya Meşhedê ye.
Sedema duyem, ya girîngtir: Têgihên ku di vê berhemê de hatine pêşkêşkirin, bi serdestî û agahdariya bêhempa ya li ser mektebên kelamî û felsefî hatine vegotin. Bi gotineke din, nivîskarê hêja yê van mijaran (Hezretê Xamene'î) bi pişteke kûr a zanîna felsefe û kelamê ev naverok pêşkêş kiriye. Ji ber vê yekê, heke xwendevanekî bixwaze bikeve kûrahiya gotinên wî , ne tenê pêwîstiya xwendina tefsîrên bi meylên wekhev heye, lê divê bi mijarên kelamî û felsefî jî bi qasî hindek nasîna xwedî be.
Nêrîneke Nû û Derbasên Nû ji Ayetên Nasnameyî yên Quranê
Mijara din a girîng a vê pirtûkê, nêzîkatiya wê ya şiroveker (tefsîrî) li hember gelek ayetên Quran a Kerîm e. Dibe ku gelek ji we, weşanên hêja, vê berhemê carekê an jî çend caran bişopînin an jî wergerandine.
Zehmetiya ku bi gelemperî mamoste an xwendevanên cidî yên vê pirtûkê pê re rû bi rû dimînin, şibhe (dudilî) ya "tefsîra bi rayê" (şiroveya li gor dîtina xwe bêyî delîl) ye.
Hezretê Îmam Xomeynî (r.h) di berhemên xwe de dest avêtiye vê mijarê; di nav de nîşaneke biçûk di tefsîra Sûreya Fatihayê de û ravekirinên pir berfirehtir di berhemên din ên wî de.
Li gor gotina Îmam Xomeynî (r.h), hedîsên bi wesiyet (mutevatir) yên wekî:
"هر کس قرآن را به رأی خود تفسیر کند، جایگاه خود را از آتش آماده سازد" (Kî Quranê li gor rayê xwe şirove bike, divê cihê xwe ji agir re amade bike)
– yên ku tefsîra bi rayê heram (qedexe) û hêjayî agir dihesibînin – bi tenê beşa hukumên (fıkıh, feqih) û mijarên feqihî nîşan didin.
Lê belê, heke lêkolînerekî here ser ayeteke bi mijara "înfaq" (lêburdbûn, hewara malê) û wergirtin û aliyên manewî yên nû ji wê derxe ku berî wî kesî tespît nekiribin, ji nêrîna Îmam Xomeynî, ev kiryar bi tu awayî nimûneya (mîsala) tefsîra bi rayê nîne.
Ji bo zelalkirina mijarê , xeyal bikin ku nivîskarekî nû pirtûkek bi sernavê "Prensîbên Rêveberiyê ji nêrîna Sûreya Rehmanê" (سوره الرحمن) nivîsiye. Dibe ku ez û hûn car bi car vê sûreyê xwendibe, lê qet têgîna rêveberiyê ji wê neketibû hişê me. An jî kesekî din bingeha rêveberiyê ji Sûreya Muhemmed (Sûreya 47an) derxistiye û nivîsiye. Li gor dîtina Îmam (r.h), tu yek ji van tefsîra bi rayê nayê hesibandin.
Qedexebûna (hurm) tefsîra bi rayê tenê di sînorên feqihê (fıkıh) û hukumên şer'î de ye. Mesela, heke kesekî bixwaze di meselên wekî hecaban (hijab, cawis) an mîrata jinan de, dijî îcma (lihevkirina) ya dîrokî ya feqeh û zanayên olî , wergirtina xwe ya kesane wek şiroveya Quranê bi pêş bixe, wê demê wî tefsîra bi rayê kiriye. Lê pêşkêşkirina ramaneke nû (bêhempa) di warê tewhîd an înfaqê de qet na bikeve bin vê qedexeyê.
Nivîskar: Huccetul Îslam Ehmed Abidî, mamosteyê hewzeyê û zanîngehê
Dawiya wergerê.
Your Comment