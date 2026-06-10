ABNA radigihîne: Ji Xedirê heta Mubeheleyê li Xorasanê; 250 şahî hatin lidarxistin û peyama Sekreterê Giştî yê Hizbullahê gihîşt Meşhedê

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Ehlulbeytê (s.x)–ABNA – Xorasan û bajarê Meşhedê îro wekî navçeyeke şaristaniyê, bajarekî mezin ê îslamî û qutbeyeke ziyaretê ya gerdûnî, di nav civakên şîe û cîhana îslamê de xwedî cihekî bêhempa ye. Ev rewş bûye sedem ku lidarxistina merasîmên olî li vê parêzgehê, bi taybetmendiyên xwe yên xweser, şahî û coşeke cuda nîşan bide.
Îsal, ji ber rewşa hestiyar û epîk a piştî şerê sêyemîn, bernameyên ji cejna Gadirê heta roja Mubeheleyê bi guhertinên berbiçav re rû bi rû man. Girîngtirîn guhertin, zêdebûna beşdarbûna gel û gerdûniya şahiyên van rojan bû.
250 şahiyên gelêrî yên bêhempa
Li gorî rayedarên Rêxistina Belavkirina Îslamî ya Xorasana Rezewî, li seranserê Meşhedê herî kêm 250 şahiyên gelêrî û kolanî hatin sazkirin ku bi giranî bi hewldana xelkê bi xwe hatin lidarxistin. Ev amar şahiyên mizgeft û malan nahewîne. Pêşkêşkirina xwarinê wekî nîşaneke çanda Gadirê, li Meşhedê bi awayekî berbiçav xuya bû.
Di vê navberê de, hevdema cejna Xadirê bi salvegera koça dawî ya Îmam Xomeynî (re) re, bi hin însiyatîfên nû hat pêşwazîkirin. Karwanê motorswaran li bulvara Wekîlabadê, ku yek ji axên sereke yên bajêr e, bi alên Îranê û Ehlibeytê (e.s) dîmenên bêsînor afirand. Herwiha, yekem car xizmetguzariya şev û roj a “Rewqa Zarokan” li Herema Rezewî ji bo rehetî û afirandina bîranînên mayînde bo zarokan hat destpêkirin.
Li 14 deverên bajêr jî bi hewldana “Encûmena Heyetên Mezhebî”, “Kolana Elawî” hatin avakirin. Li bulvara balafirgehê jî, bi bîranîna 168 xwendekarên şehîd ên dibistana Mînabê, 168 dîgên xwarinê hatin amadekirin û belavkirin.
Peyama Şêx Neîm Qasim, Sekreterê Giştî yê Hizbullahê bo Meşhedê
Di warê zanistî û zanînê de, “Kongreya Navneteweyî ya Gadir û Berxwedanê” bi peyama Ayetullah Mexerim Şîrazî û Şêx Neîm Qasim hat lidarxistin.
Di peyama Sekreterê Giştî yê Hizbullahê de hat gotin: «Îro em bi şerê herî giran ê li dijî hovîtiya Îsraîlê re rû bi rû ne. Îsraîl bi piştgiriya طاغوت (tagût) a Amerîkayê zarok û jinan dikuje û xaniyan wêran dike. Lê belê, em bi xêra nubuwweta Muhammed (s.x), welayeta Elî (s.x) û bîranîna şehîdên xwe yên mezin wekî Seyîd Hesen Nesrullah, em li meydanê mane û li ber xwe didin.»
Mubehele û balkişandina li ser malbatê
Bi boneya roja Mubeheleyê û Roja Malbatê, bernameyeke bi navê “Rûmeta Dayîkbûnê” bi armanca rêzgirtina li jinên alim û mamosteyên ku xwedî 4 zarok û zêdetir in, li hewşa herema Rezewî hat lidarxistin. Ev bername bi mebesta bilindkirina rola dayikê di şaristaniya civakî û afirandina atmosfereke çandî bo malbatan hatiye amadekirin.
Etîket:
Îran، Meşhed، Şoreşa Îslamî، Hizbullah، Cejna Xedîrê، Berxwedana Îslamî، Be'set، Mubehele.
Your Comment