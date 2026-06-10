„Rojnameyeke Amerîkî:Şerê li dijî Îranê astengiyên stratejîk ên Amerîka eşkere kir / Kêmbûna stokên fûze û zext li ser hêzên çekdar“

„Li gor rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x)– ABNA – rojnameya ‚Foreign Policy‘ di raporeke bi nivîsîna Hal Brands, profesorê têkiliyên navneteweyî yê Zanîngeha Johns Hopkins, de, bi vekolîna encamên dagirkeriyê li dijî Îranê, îdia kiriye ku ev pevçûn ne tenê qeyrana Rojhilata Navîn bû, lê di heman demê de îmtîhanek e ji bo kapasîteya leşkerî û stratejîk a Dewletên Yekbûyî jî tê hesibandin.
Nivîskar bawer dike ku ev şer, ji xeynî afirandina bandorên fireh li ser aboriya cîhanê û ewlehiya navneteweyî, valahiya di navbera berpirsiyariyên cîhanî yê Washingtonê û çavkaniyên rastîn yên di destê wê de jî eşkere kiriye.
Foreign Policy dinivîse: Şerê Kendava Farsê bandorên wî li derveyî qada şer jî hebûn û li ser bazirganiya cîhanê, ewlehiya enerjiyê, azadiya keştiyê û hevsengiyên jeopolitîk tesîr kir. Li gor baweriya nivîskar, yek ji girîngtirîn encamên vê qeyranê ew bû ku destnîşan kir Amerîka ji bo bi hevdemî rola xwe li gelek eniyên cihêreng bi cih bîne, rûbirûyê astengiyên zêdebûyî ye.
Ev rapor qebûl dike ku Amerîka û rejîma Siyonîst di qonaxên destpêkê yên pevçûnê de karîneriyên xwe yên leşkerî û teknolojîk pêşan dan, lê di heman demê de destnîşan dike ku serkeftinên taktîkî ne bi tenê wateya gihîştina armancên stratejîk e. Li gor nivîsîna Foreign Policy, berdewamiya şer bûye sedema xerckirina fireh a stokên çekên Amerîka û zextê li ser hêzên çekdar ên vî welatî zêde kiriye; mijara ku naha bûye yek ji fikarên derdorên parastinê yên Washingtonê.
Nivîskar bi îşareta nirxandinên navendên lêkolînê yên Amerîka tekez dike: Di dema operasyonên leşkerî de, bi qasî girîng a fûze û pergalên parastinê yên pêşkeftî hatine xerckirin. Di raporda hatiye ku fûzeyên Tomahawk, GASSM, ragirên SM-3, pergalên TAD û Patriot di nav wan alavên ku di stratejiyên leşkerî yên Amerîka li herêmên cihêreng ên cîhanê de roleke girîng lîstine, de ne û cîgirkirina wan dê wext û sermayeguzariyeke berfireh hewce bike.
Ji nû ve avakirina stokên çekan; salan wext digire
Foreign Policy bîr tîne ku heta beriya şer jî, gelek pisporên Amerîkî derbarê tixûbdar bûna stokên çekan ên vî welatî ji bo rûbirûbûna pevçûnek dirêj de hişyarî dabûn. Li gor nivîsîna vê rojnameyê, rêbaza heyî ya hilberîna çekan destnîşan dike ku ji nû ve avakirina tevahî hin stokan dibe ku salan bidome.
Rapor di dewamê de balê dikişîne ser zexta ku li ser hêzên leşkerî yên Amerîka hatiye kirin û dinivîsîne: Keştiya balafiran a ‚USS Gerald Ford‘ û alavên din yên stratejîk ên Amerîka di van mehên dawî de car bi car di navbera herêmên cihêreng ên cîhanê de hatine guhastin. Nivîskar vê rewşê wekî nîşanek ji berfirehiya peymanên leşkerî yên Washingtonê û zehmetiya bi hevdemî birêvebirina gelek qeyranan şirove dike.
Li gor baweriya nivîskar, niha girîngtirîn xema stratejîk a Amerîka bi pêşbaziya bi Çînê ve girêdayî ye. Rapor dibêje: Pekînê di van salên dawî de planeke berfireh ji bo pêşxistina şiyana xwe ya deryayî, fûze û nukleerî bidomandiye û di heman demê de li ser zêdekirina haziriya leşkerî li herêmên dorhêl ên xwe bal kişandiye. Di rewşeke wiha de, kêmbûna beşek ji stok û şiyana leşkerî ya Amerîka dikare hevsengiyên ewlehiyê li Asyaya Rojhilat tesîr bike.
Foreign Policy zêde dike: Hinek berpirs û pisporên welatên hevalbend ên Amerîka li Asyayê jî derbarê encamên veguhestina beşek ji çavkaniyên leşkerî yên Washingtonê ber bi Rojhilata Navîn ve fikarên xwe diyar kirine. Derengmayîna radestkirina hin alavên leşkerî ji hevalbendên Asyayî û veguhestina beşek ji pergalên parastinê, pirsên derbarê şiyana Amerîka ji bo bersivdana hevdemî ya qeyranên cihêreng de derxistine holê.
Teknolojiyên nûjen; rola her ku diçe zêde ya dron û îstîxbarata sûnî
Nivîskar tekez dike ku encamên şer ne tenê bi xalên qels sinordar bûn. Li gor baweriya wî, ev pevçûn destnîşan kir ku teknolojiyên nûjen ên wekî dron, pergalên jîr û îstîxbarata sûnî dê li qadên şer ên pêşerojê rola her ku diçe zêde bilîzin. Rapor dibêje ku ezmûna vî şerî dikare ji bo artêşa Amerîka û hêzên din di sêwirandina stratejiyên pêşerojê de girîngiyek mezin hebe.
Foreign Policy di heman demêde destnîşan dike ku Amerîka hê jî xwediyê kapasîteyên berfireh yên leşkerî, aborî û teknolojîk e û encama dawî ya pêşbaziyên jeopolitîk dê bi biryarên pêşerojê yên Washingtonê û hevalbendên wê ve girêdayî be. Li gor nivîsîna vê rojnameyê, zêdekirina budçeya parastinê, pêşxistina pîşesaziyên leşkerî û xurtkirina hevkariyê bi hevkarên navneteweyî ve di nav wan vebijarkên ku li derdorên polîtîkayê yên Amerîka têne nîqaş kirin, de ne.
Ev rapor di dawiyê de dibêje: Şerê li dijî Îranê ji bo Washingtonê ne tenê rûbirûbûnek herêmî bû, lê hişyariyek e derbarê zehmetiyên ku ji ber berfirehbûna peymanên cîhanî yên Amerîka derdikeve holê. Foreign Policy zêde dike ku awayê bersivdana Amerîka li hember van zehmetiyan di salên pêşerojê de dikare li ser hevsengiya hêza cîhanî, têkiliyên vî welatî bi hevalbendên xwe û rêbaza pêşbaziyê bi hêzên mezin re tesîrê danîner hebe.“
............
Dawiya peyamê /
Etîket: Amerîka, Îran, Rejîma Siyonîst, Pekîn, Rojhilata Navîn
„Rojnameyeke Amerîkî:Şerê li dijî Îranê astengiyên stratejîk ên Amerîka eşkere kir / Kêmbûna stokên fûze û zext li ser hêzên çekdar“
„Rojnameya ‚Foreign Policy‘ di raporeke bi nivîsîna Hal Brands, profesore têkiliyên navneteweyî yên Zanîngeha Johns Hopkins, de, bi vekolîna encamên dagirkeriyê li dijî Îranê, qebûl dike ku ev pevçûn ne tenê qeyrana Rojhilata Navîn bû, lê îmtîhanek e ji bo kapasîteya leşkerî û stratejîk a Dewletên Yekbûyî jî tê hesibandin. Ev rapor destnîşan dike ku berdewamiya şer bûye sedema xerckirina fireh a stokên çekên Amerîka (di nav de MûşekênTomahawk, pergalên TAD û Patriot) û zextê li ser hêzên çekdar ên vî welatî zêde kiriye. Ji nû ve avakirina tevayî van stokan dibe ku salan bidome.“
„Li gor rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x)– ABNA – rojnameya ‚Foreign Policy‘ di raporeke bi nivîsîna Hal Brands, profesorê têkiliyên navneteweyî yê Zanîngeha Johns Hopkins, de, bi vekolîna encamên dagirkeriyê li dijî Îranê, îdia kiriye ku ev pevçûn ne tenê qeyrana Rojhilata Navîn bû, lê di heman demê de îmtîhanek e ji bo kapasîteya leşkerî û stratejîk a Dewletên Yekbûyî jî tê hesibandin.
Your Comment