"Meşhed ji bo merasîma teşyî û axpêkirina rêberê şehîd amadekariyên xwe temam kiriye"

Li gorî nûçeya ajansa ABNA’yê, Cîgirê Şaredarê Meşhedê û cîgirê fermandarê navenda birêvebirina merasîmên oxirkirin û veşartina «Qaid Şehîd» (Serokê Şehîd), Cavid Kiyanî, ragihand ku biryara veşartina Qaid Şehîd li bajarê Meşhedê teqez e û hemû şiyanên şaredariyê bo xizmetguzariya zêdekar û beşdarên vê merasîmê hatine amadekirin.
Amadebûna Şaredariyê bo xizmetguzariyê
Kiyanî di derbarê pêngavên şaredariyê de got: «Em wekî şaredariya Meşhedê ji bo pêşwazîkirina mêvan û zêdekarên ku ji bo vê merasîmê tên vî bajarê pîroz, bi temamî amade ne. Planên pêwîst ji bo vê yekê ji demek dirêj ve hatine danîn.»
Wî herwiha da zanîn ku navendên hevahengiyê li şaredariyê hatine sazkirin da ku di warê xizmetguzariyên bajêrî û piştgiriyê de ti kêmasî dernekeve û gava bernameyên dawî hatin ragihandin, bêyî navber bên cîbicîkirin.
Rêzkirina bajêr li gorî nirxên berxwedanê
Li ser pirsa xemilandina bajêr, Kiyanî diyar kir ku ji ber hîn dem û hûrgiliyên fermî nehatine ragihandin, niha kolanên bajêr li gorî atmosfera meha Muharremê, rewşa şînê û mijarên têkoşîna li dijî stemkariyê û berxwedanê hatine xemilandin. Got: «Gava bernameyên fermî hatin ragihandin, em ê li gorî wê hin guhertinên pêwîst jî di xemilandina bajêr de bikin.»
Nêrînek neteweyî bo vê bûyerê
Cîgirê Şaredarê Meşhedê tekez kir ku ev merasîm ne tenê mijareke herêmî ye, divê bi çavekî neteweyî û giştî lê were nihêrtin. Wî got: «Ji ber ku tê pêşbînîkirin hejmareke zêde ya xelkê ji hemû deverên welat û herwiha zêdekarên biyanî beşdar bibin, divê ev bûyer bi hemû şiyanên welat were birêvebirin. Di vî warî de civînên curbicur hatine kirin da ku hevahengî di navbera dezgehên kargêrî û xizmetguzariyê de çêbibe.»
Planên piştî veşartinê
Kiyanî di dawiya axaftina xwe de got: «Her çend hûrgiliyên hin bernameyên alîkar hîn di bin lêkolînê de bin jî, lê veşartina Qaid Şehîd li Meşhedê teqez e. Şaredariya Meşhedê ji zû ve xwe ji bo vê bûyera giranbiha amade kiriye da ku xizmetguzarî bi baştirîn awayî bo zêdekar û nişteciyên Meşhedê bên pêşkêşkirin.»
…………..
Dawiya peyam/
Your Comment