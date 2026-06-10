"Li Rîze, hin xebatkarên Îranî ji ber daxwaza wergirtina mûcêyê xwe rastî lêdan û destdirêjiyê hatin; + fîlm"

Li gorî rapora KurdPressê, 38 karkerên Îranî, ku di nav wan de çend jin jî hebûn, ji bo çinîna çayê çûbûn navçeya Çayliyê ya parêzgeha Rîzeyê li Tirkiyeyê. Ew piştî 15 rojan karkirinê û dema ku daxwaza standina mûçeya xwe kirin, bûn hedefa êrîşeke komî.
Di encama vê bûyerê de çend kes birîndar bûn û yek ji karkeran jî ji ber şikestina çeneyê hate veguhestin nexweşxaneyê.
Hûrgiliyên êrîşa li ser karkerên Îranî li Rîzeyê: Ji lêdanê heta bi dûrxistina ji nexweşxaneyê
Rîze – Li gorî rapora ajansa nûçeyan a Mezopotamyayê, hûrgiliyên nû yên derbarê êrîşa li ser 38 karkerên Îranî li navçeya Çayliyê ya Rîzeyê hatin eşkerekirin.
Rûdanên piştî daxwaza mûçeyê
Karkerên ku 15 rojan kar kiribûn, dema ku daxwaza mûçeyên xwe kirin, ji aliyê karkerê bi navê (M.Y.) û derdora 15 kesên din ên nêzîkî wî ve rastî êrîşa fizîkî û lêdanê hatin.
Rewşa tenduristiyê û astengiyên darayî
Karkerên birîndar ji bo dermankirinê bo nexweşxaneyên Çayli û Rîzeyê hatin veguhastin. Karekerek ku çeneya wî şikestibû, bo Nexweşxaneya Zanîngeha Teknîkî ya Karadenîzê ya li Trabzonê hate şandin. Lêbelê, ji ber ku nexweşxaneyê 130 hezar Lîreyên Tirkiyeyê wekî mesrefa dermankirinê xwest û karkeran derfetê dayîna vê pereyî tunebû, neçar ma ku dermankirinê nîvco bihêle û vegere.
Rewşa piştî bûyerê û lêpirsîna yasayî
Karker piştî bûyerê li termînala otobusan a Çayliyê hatin hiştin. Xwediyê kompaniyeke otobusan rewşa wan dît û polîs agahdar kir. Bi vî awayî, karker bi çavdêriya polîsan du rojan li mizgefta termînalê hatin bicihkirin.
Di çarçoveya lêpirsînê de, êrîşkar (M.Y.) hate binçavkirin, lê piştî îfadeya xwe bi şertê çavdêriya dadwerî hate berdan. Heta niha derbarê kesên din ên beşdarî êrîşê bûne, ti gaveke yasayî nehatiye avêtin.
Vegera bo welat
Hat ragihandin ku ev karker ji bo vegera bo Îranê, bo sînorê Bazirgan (Gurbulak) hatine şandin.
Rewşa karkerên demsalî li Tirkiyeyê
Ev bûyer careke din pirsgirêkên karkerên demsalî yên biyanî li Tirkiyeyê anî rojevê. Gelek karkerên ku ji bo kar diçin mûçeyên xwe wernagirin, rastî êrîşan tên û ji ber kêmbûna ziman an jî tirsa ji zextan, nikarin mafê xwe li dadgehan bigerin.
.....................
Dawîye Nûçe
Your Comment