  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

"Li Rîze, hin xebatkarên Îranî ji ber daxwaza wergirtina mûcêyê xwe rastî lêdan û destdirêjiyê hatin; + fîlm"

10 June 2026 - 13:19
News ID: 1825352
Source: Kurd Press
"Li Rîze, hin xebatkarên Îranî ji ber daxwaza wergirtina mûcêyê xwe rastî lêdan û destdirêjiyê hatin; + fîlm"

Rîze – Li gorî agahiyên ku ji aliyê Servîsa Tirkiyeyê ve hatine belavkirin, 38 karkerên Îranî yên ku ji bo karê çinîna çayê çûbûn navçeya Çayliyê ya ser bi parêzgeha Rîzeyê ya Tirkiyeyê, rastî êrîşê hatin. Di vê bûyerê de ku beşek ji karkeran jin in, dema ku karkeran daxwaza mûçeyên xwe yên karkirinê ji xwediyê kar kirine, bi êrîşa fizîkî re rû bi rû mane.

Li gorî rapora KurdPressê, 38 karkerên Îranî, ku di nav wan de çend jin jî hebûn, ji bo çinîna çayê çûbûn navçeya Çayliyê ya parêzgeha Rîzeyê li Tirkiyeyê. Ew piştî 15 rojan karkirinê û dema ku daxwaza standina mûçeya xwe kirin, bûn hedefa êrîşeke komî.

Di encama vê bûyerê de çend kes birîndar bûn û yek ji karkeran jî ji ber şikestina çeneyê hate veguhestin nexweşxaneyê.

Hûrgiliyên êrîşa li ser karkerên Îranî li Rîzeyê: Ji lêdanê heta bi dûrxistina ji nexweşxaneyê

Rîze – Li gorî rapora ajansa nûçeyan a Mezopotamyayê, hûrgiliyên nû yên derbarê êrîşa li ser 38 karkerên Îranî li navçeya Çayliyê ya Rîzeyê hatin eşkerekirin.

Rûdanên piştî daxwaza mûçeyê

Karkerên ku 15 rojan kar kiribûn, dema ku daxwaza mûçeyên xwe kirin, ji aliyê karkerê bi navê (M.Y.) û derdora 15 kesên din ên nêzîkî wî ve rastî êrîşa fizîkî û lêdanê hatin.

Rewşa tenduristiyê û astengiyên darayî

Karkerên birîndar ji bo dermankirinê bo nexweşxaneyên Çayli û Rîzeyê hatin veguhastin. Karekerek ku çeneya wî şikestibû, bo Nexweşxaneya Zanîngeha Teknîkî ya Karadenîzê ya li Trabzonê hate şandin. Lêbelê, ji ber ku nexweşxaneyê 130 hezar Lîreyên Tirkiyeyê wekî mesrefa dermankirinê xwest û karkeran derfetê dayîna vê pereyî tunebû, neçar ma ku dermankirinê nîvco bihêle û vegere.

Rewşa piştî bûyerê û lêpirsîna yasayî

Karker piştî bûyerê li termînala otobusan a Çayliyê hatin hiştin. Xwediyê kompaniyeke otobusan rewşa wan dît û polîs agahdar kir. Bi vî awayî, karker bi çavdêriya polîsan du rojan li mizgefta termînalê hatin bicihkirin.

Di çarçoveya lêpirsînê de, êrîşkar (M.Y.) hate binçavkirin, lê piştî îfadeya xwe bi şertê çavdêriya dadwerî hate berdan. Heta niha derbarê kesên din ên beşdarî êrîşê bûne, ti gaveke yasayî nehatiye avêtin.

Vegera bo welat

Hat ragihandin ku ev karker ji bo vegera bo Îranê, bo sînorê Bazirgan (Gurbulak) hatine şandin.

Rewşa karkerên demsalî li Tirkiyeyê

Ev bûyer careke din pirsgirêkên karkerên demsalî yên biyanî li Tirkiyeyê anî rojevê. Gelek karkerên ku ji bo kar diçin mûçeyên xwe wernagirin, rastî êrîşan tên û ji ber kêmbûna ziman an jî tirsa ji zextan, nikarin mafê xwe li dadgehan bigerin.

"Li Rîze, hin xebatkarên Îranî ji ber daxwaza wergirtina mûcêyê xwe rastî lêdan û destdirêjiyê hatin; + fîlm"

"Li Rîze, hin xebatkarên Îranî ji ber daxwaza wergirtina mûcêyê xwe rastî lêdan û destdirêjiyê hatin; + fîlm"

"Li Rîze, hin xebatkarên Îranî ji ber daxwaza wergirtina mûcêyê xwe rastî lêdan û destdirêjiyê hatin; + fîlm"

.....................

Dawîye Nûçe

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha