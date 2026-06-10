Parêzerê berê yê Trump di dosyeya kirîna alavên sîxuriyê ji bo Herêma Kurdistanê de navê wî derbas dibe

"Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navnetewî ya Ehlulbeytê (s.x) – ABNA – Zeke 120 milyon dolarî li dijî parêzerê nêzîkî Trump ji ber dosyeya “kirîna alavên sîxuriyê” ji bo Herêma Kurdistanê
Washington – Li gorî nûçeyeke The Daily Beast ku ji aliyê ajansa Kurdpa (Kurdpress) ve hatiye belavkirin, parêzerê Amerîkî “Ted Kittila” yê ku bi nêzîkbûna xwe ya bi Donald Trump û Komîteya Neteweyî ya Komariyan (RNC) tê naskirin, rûbirûyê dozeke girîng a 120 milyon dolarî bûye.
Hûrgiliyên dozê:
Li gorî îdianameya ku li dadgeha federal a Delaware hatiye tomarkirin, Kittila bi “xapandin”, “hevkarîkirina medenî” û “tirsandinê” tê tawanbarkirin. Sedema vê dozê vedigere hewldaneke kirîna nermalavên sîxuriyê yên pêşketî yên bi nirxê 11 milyon dolarî ku di sala 2022’an de ji aliyê karmendekî îstixbaratî yê Herêma Kurdistanê (li Virginia) ve hatiye xwestin.
Çîroka nakokiyê:
- Destpêk: Karmendê îstixbaratî yê kurd, 360 hezar dolar wekî pêşek ji firoşkarê bi navê “Ben Jamil” re şandiye, lê piştî ku firoşkar nekariye karîgeriya sîstemê îspat bike, pere venegeriya ye.
- Rola Kittila: Piştî derketina nakokiyê, Kittila wekî parêzerê wê karmendê kurd tevlî dosyayê bûye.
- Dozên dijber: Ben Jamil (93 salî) niha ji bilî doza 460 milyon dolarî li dijî karmendê kurd, 120 milyon dolar jî tezmînat ji Kittila daxwaz dike. Jamil îdia dike ku Kittila bi karanîna amûrên yasayî û gefan, hewl daye “skandalekê” ya têkildarî desthilata Herêma Kurdistanê veşêre da ku zirarê negihîne çembera nêzîkî Trump û rayedarên herêmê.
Girîngiya siyasiyê:
Kittila berê parêzerê Trump Media & Technology Group (xwediyê Truth Social) bûye û di lêpirsînên Komariyan ên li dijî malbata Joe Biden de rolek çalak lîstiye. Ev dosye di demekê de derdikeve ku Kittila di heman demê de li ser dosyeyên nufûza biyanî ya Hunter Biden dixebitî.
Di nûçeyê de tê bibîrxistin ku hikûmeta Herêma Kurdistanê berê jî bi binpêkirinên mafên mirovan, zextên li ser rojnamevanan û çalakvanên siyasî hatibû tawanbarkirin, ku ev yek rewşê ji bo aliyên navborî hesastir dike.
Heya niha, ne Koşka Spî, ne kompaniya medyayî ya Trump û ne jî bixwe Kittila li ser vê raporê daxuyaniyek nedane.
…………
Dawiya Peyam/
Your Comment