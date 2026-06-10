Eşkerekirina Bazirganiya Endamên Laş û Şkenceya Penaberên Kurd ên Eraqî li Lîbyayê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Rapora dawî ya Heyva Rêveber a Medyaya Brîtanyayê (BBC) nîşan dide: Havîna borî, komeke mezin ji ciwanên penaber ên Kurdistana Iraqê, ku dixwest xwe bigihînin Îngilistanê, li axa Lîbyayê ji aliyê komeke çeteyên silahdar ên herêmî ve hatin revandin û di şert û mercên bi tevahî ne mirovî de hatin zindankirin.
Li gor nivîsîna Koçer News, ev revandina mirovan piştî nakokiyên darayî yên di navbera çeteyên silahdar ên Lîbyayî û bazirganên mirovan yên sereke yên dozê de qewimiye. Ji ber vê yekê, reviyên hatine revandin di hucreyên pir biçûk û tîr de, heta 180 kesî di yek odeyê de, hatin girtin.
Van çavkaniyan gotine: Çetedarên çekdar ji bo azadiya her penaberekî, 5000 dolar bac ji malbatên wan xwestine û hişyarî dane ku heke di wextê xwe de neyê dayîn, ewê pereyê xwe bi riya „firotina gurçikên wan“ bi dest bixin.
Delîlên wêneyî û vîdyoyên ku reviyan ji bo malbatên xwe şandine, dîmenên dilşewat ên şkenceyê dihewînin.
**Di nav vê yekê de, muayeneya wêneyên hin penaberên ku di Çileya borî de vegeriyane Iraqê, ji aliyê bijîjkên Îngilîz ve, hebûna birîn û deqên ku bi tevahî li gor qutîyên emeliyata „rakirina gurçikê“ ne, piştrast dike. Ev yek bi rastî gumana li ser emeliyatên mecbûrî û dizîna endamên laşê penaberan piştrast dike
Pêwîste bibêje ku valahiya hêzê û qelsiya çavdêriya hikûmî li Lîbyayê bûye sedem ku torên bazirganiya mirovan û komên çeteyên silahdar, riya koçberiya neqanûnî ya ber bi Ewropayê veguherînin bazirganiyeke mirinê.“
.............
Dawiya Peyam/
Your Comment