  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

Eşkerekirina Bazirganiya Endamên Laş û Şkenceya Penaberên Kurd ên Eraqî li Lîbyayê

10 June 2026 - 16:46
News ID: 1825437
Source: Kurdpress
Eşkerekirina Bazirganiya Endamên Laş û Şkenceya Penaberên Kurd ên Eraqî li Lîbyayê

Karûbarên Iraq û Herêma Kurdistanê – Lêkolînên nû yên torra ‚BBC‘yê fanoseyeke mirovî eşkere kir. Di vê fanoseyê de zêdetirî 300 penaberên ji Kurdistana Iraqê, li Lîbyayê ji aliyê çeteyên silahdar ve hatine revandin. Ji bo azadiya wan, ji xeynî xwestina fîdye (bac), ew rastî emeliyatên mecbûrî yên dizîna endamên laş jî hatine.“

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Rapora dawî ya Heyva Rêveber a Medyaya Brîtanyayê (BBC) nîşan dide: Havîna borî, komeke mezin ji ciwanên penaber ên Kurdistana Iraqê, ku dixwest xwe bigihînin Îngilistanê, li axa Lîbyayê ji aliyê komeke çeteyên silahdar ên herêmî ve hatin revandin û di şert û mercên bi tevahî ne mirovî de hatin zindankirin.

Li gor nivîsîna Koçer News, ev revandina mirovan piştî nakokiyên darayî yên di navbera çeteyên silahdar ên Lîbyayî û bazirganên mirovan yên sereke yên dozê de qewimiye. Ji ber vê yekê, reviyên hatine revandin di hucreyên pir biçûk û tîr de, heta 180 kesî di yek odeyê de, hatin girtin.

Van çavkaniyan gotine: Çetedarên çekdar ji bo azadiya her penaberekî, 5000 dolar bac ji malbatên wan xwestine û hişyarî dane ku heke di wextê xwe de neyê dayîn, ewê pereyê xwe bi riya „firotina gurçikên wan“ bi dest bixin.

Delîlên wêneyî û vîdyoyên ku reviyan ji bo malbatên xwe şandine, dîmenên dilşewat ên şkenceyê dihewînin.

**Di nav vê yekê de, muayeneya wêneyên hin penaberên ku di Çileya borî de vegeriyane Iraqê, ji aliyê bijîjkên Îngilîz ve, hebûna birîn û deqên ku bi tevahî li gor qutîyên emeliyata „rakirina gurçikê“ ne, piştrast dike. Ev yek bi rastî gumana li ser emeliyatên mecbûrî û dizîna endamên laşê penaberan piştrast dike

Pêwîste bibêje ku valahiya hêzê û qelsiya çavdêriya hikûmî li Lîbyayê bûye sedem ku torên bazirganiya mirovan û komên çeteyên silahdar, riya koçberiya neqanûnî ya ber bi Ewropayê veguherînin bazirganiyeke mirinê.“

.............

Dawiya Peyam/

Your Comment

You are replying to: .
captcha