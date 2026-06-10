„Daxuyaniya Wezareta Karên Derve li ser Kiryarên Destdirêjî yên Amerîka li dijî Îranê“

„ Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Rejîma Amerîka di deqeyên pêşîn ên sibê ya Çarşemê, 20‘ê Xezelana 1405‘ê (10‘ê Hezîrana 2026‘an) de, bi bahaneya ketina balafireke helîkopterê ya cûreya Apache ya artêşa tiryakî ya xwe li ser Tengava Hirmizê di şeva Duşemê de, êrişên hovane li dijî hin deverên başûrê welatê me pêk anî.
Wezareta Karên Derve ya welatê me di daxuyaniyekê de destnîşan kir ku van êrişan, binpêkirineke mezin a Peymana Neteweyên Yekbûyî, bi taybetî beşa 4‘ê ya madeya 2‘yê, û qaîdeya bingehîn a qedexekirina bikaranîna zorê di têkiliyên navneteweyî de ne. Herwiha heyama rêveber a Amerîka bi van kiryarên dagirker, dîsa û dîsa xwezaya xwe ya tawanbar û şerxwaz derxist pêş.
Di bersiva dagirkeriya leşkerî ya Amerîka li dijî Îranê û binpêkirina eşkere ya serweriya neteweyî û yekparebûna axa welatê me de, hêzên çekdar ên bi hêz ên Komara Îslamî ya Îranê, di çarçoveya bi kar anîna mafê xwe yê bingehîn ê parastina meşrû de, bazgeh û mal û milkên Amerîka li herêmê yên ku bingehê van dagirkeriyan bûn, bike hedefa lêdanên bi hêz kirin.
Wezareta Karên Derve ya welatê me, bi tundî tawana Amerîka ya dagirkeriya leşkerî li dijî Îranê şermezar kir û dîsa û dîsa berpirsiyariya qanûnî û exlaqî ya hemû welatên herêmê, bi taybetî welatên li peravên başûrê Kendava Farsê, bîr xist da ku pêşî li her bikaranîna axa û îmkanên wan ji aliyê artêşa tiryakî ya Amerîka û rejîma Siyonîst ve, ji bo sêwirandin, organîzekirin, bicîhanîn û piştgirîkirina kiryarên dagirker li dijî Îranê bigirin. Herwiha hişyarî da ku Komara Îslamî ya Îranê, di bi kar anîna mafê xwe yê bingehîn ê parastina xwe de, dê ji hedefgirtina bingehê êrişan û herwiha bazgeh û îmkanên lojîstîk ên ku ji bo bicîhanîn û piştgirîkirina operasyonên dagirker li dijî Îranê tên bikaranîn, dudilî nebe.
Wezareta Karên Derve ya Komara Îslamî ya Îranê, herwiha dîsa û dîsa berpirsiyariya Neteweyên Yekbûyî, bi taybetî Konseya Ewlekariya vê sazî û Sekreterê Giştî, ji bo parastina aştî û ewlekariya navneteweyî û berpirsiyarkirina aliyên dagirker, bîr xist.“
Your Comment