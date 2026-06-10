"Reaksiyona (Helwesta)Rûsya û Çînê li hemberî Germbûna Aloziyan li Herêmê"

„Li gor rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (S.X) – ABNA – Wezareta Karên Derve ya Rûsyayê ragihand ku Moskowê, Amerîka û Îranê vedixwîne xwegirtinê û bîr tîne ku hedefgirtina binesaziyên sivîl neqebûl e.
Ev wezaretê tekez kir ku Rûsya hê jî amade ye ku alîkariya bidestxistina çareseriyên pevçûnê bi Îranê re bike.
Herwiha Wezareta Karên Derve ya Çînê di vê derbarê de diyar kir ku Pekînê bi kûrahî ji pêşketinên têkildarî şerê li Rojhilata Navîn xemgîn e û dixwaze aloziyên rawestîne.
Ev wezaretê derbarê planda Yekîtiya Ewropayê ji bo têxistina navên pargîdaniyên Çînî di pakêtên cezakirinê yên li dijî Rûsyayê de ragihand: ‚Em bi cezayên yekalî re ne li hev in û em ê gavên pêwîst ji bo parastina berjewendiyên xwe bigirin.‘
...............
Dawiya peyamê /
Etîket: Mosko, Rûsya, Çîn, Îran, Amerîka, Rojhilata Navîn“
Your Comment