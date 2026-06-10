Daxuyaniya Trump: Tengava Hurmuz “dîwarê pola” ya Amerîkayê ye!

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —WASHINGTON – Donald Trump, serokê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê, di peyameke nû de li ser torê civakî ya Truth Social îdîa kir ku tiştên ku medyayên “xeberên derewîn” li ser blokada deryayî ya li dijî Îranê qebûl nakin, nîşan didin ku ev blokada “serketîtirîn blokada di dîroka şerê deryayî de” ye.
Trump got: “Tu tişt nayê derbasbûn heya ku em bixwazin. Ev dîwareke pola ye!”
Wî di berdewamiya daxuyaniyên xwe de jî îdîa kir ku Îran tu bazirganiyê nîne, pere ji artêşa xwe re nade, deynên xwe nagire, û bi gotina wî “bi lez dikeve nav xelkeke têkçûyî.” Trump her wiha got ku neft bi qasî zêde derdikeve û got: “Hamdulillah!”
Ev îdîayên Trump di demeke tê de tên pêşkêş kirin ku hewildanên wî ji bo guherandina rewşa Tengava Hurmuz piştî alozîyên leşkerî yên bi Îranê re têk çûne, û bilindbûna bihayê neftê her ku diçe zextên aborî û siyasî li ser wî zêde dike.
Di demên nêzîk de jî, Sardar Muhibî, gotubêjê Sepaheyê Pasdaran, li ser hakimiyeta Îranê li Tengava Hurmuz radiwestiya û got ku Amerîka bi hêzeke gelek fireh têkçûye nav vî qada warê da ku şertên xwe li Tengavê bi cih bîne, lê di gihîştina armancên xwe de serkeftî nebûye.
Etîket: #Amerîka #Îran #Trump #SepaheyêPasdaran #TengavaHurmuz
Your Comment