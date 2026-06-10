Trump, Îranê bi êrîşeke leşkerî tehdîd kir: Divê peymanê îmze bikin!

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Donald Trump, Serokkomarê Amerîka, di axaftinên xwe yên dawî de dubare nêzîkatiya xwe ya nakokî li hember Îranê pêşan da; ji aliyekî ve axaftin li ser ihtîmala êrîşeke nû li dijî Îranê kir, û ji aliyê din ve jî tekezî li ser pêwîstiya gihîştina peymanekê li gel Tehranê kir.
Trump, ku çend saet berê îdia kiribû "Îran di muzakereyan de xwe vedikişîne û ê bihayê wê bide", di axaftina xwe ya bi rojnamegeran re li Koşka Spî rave kir ku armanca wî ji van gotinan, kiryareke leşkerî li dijî Îranê bû. Wî îdia kir: "Em ê îro dîsa li dijî wan êrîşeke dijwar bikin."
Lê belê, Serokkomarê Amerîka di heman demê de ji Îranê xwest ku peymana li gel Waşingtonê bike dawî û îdia kir ku her du alî nêzî peymanê bûne. Wî got: "Em ê bibînin ka çi dibe. Me bi rastî nêzî peymanê bûbû, lê ew berdewam dikin me bi xwe ve mijûl bikin."
Trump di berdewamiya axaftina xwe de dîsa li ser îmzekirina peymanê tekezî kir û îdia kir: "Tiştê ku divê Îran bike tenê ev e ku belgeya peymanê îmze bike. Ev peyman bi temamî hatiye muzakerekirin. Ez difikirim ku Îran dixwaze peymanê bike, lê em ê bibînin ka ev diqewime an na."
Gotînên Serokkomarê Amerîka di demekê de tên gotin ku wî di rojên dawî de, di heman demê de ji vebijêrka leşkerî û rêya dîplomasiyê axivî ye; nêzîkatiya ku li gor çavdêran, nakokiyeke eşkere di navbera tehdîda zêdekirina tansiyonê û îdiaya xwesteka peymanê li gel Îranê de nîşan dide.
Ev helwest di demekê de tên gotin ku kanala El Cezîre, bi balkişandina du efserên Qeterî, ragihand ku heyeteke Qeterê ji bo "dawîkirina" peymaneke ihtîmalî çûye Tehranê. Li gor vê raporê, heyeta Qeterê divê li gel efserên bilind ên Îranê li ser geşedanên herêmê û çareserkirina cudahiyên mayî muzakereyan bike.
Di heman demê de, "Trî Yîngst", rojnamegerê Fox News, jî ragihand ku di axaftina xwe ya bi Trump re bi têlefonê de, Serokkomarê Amerîka gotiye ku ew "nêzî" dayîna fermana êrîşê li ser hin binesaziyên Îranê, di nav de hêzgeh û piran, bûye.
Giştiya van gotinan dubare nîşan dide ku Trump, di heman demê de ku ji tehdîda leşkerî li dijî Îranê dipeyive, hewl dide ku xwe wekî piştgirê gihîştina peymanê bide nasîn; helwestek ku bi rexneyên li ser nakokiya stratejiya eşkerekirî ya Waşingtonê re hatiye.
..........................
Dawiya peyamê
Etîket:
Donald Trump, Îran, Tehran, Koşka Spî, Serokkomarê Amerîka, Amerîka, Qeter
Your Comment