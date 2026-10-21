Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Seyîd Sacid Elî Neqevî, serokê Şêwra Alimên Şîeyên Pakistanê, di daxuyaniyekê de bi tekezîkirina yekîtî û biratiya ummeta Îslamê, daxwaz kir ku ji nakokiyan dûr bikevin û welatên Îslamî bi hev re ji bo kêmkirina aloziyên herêmî û pêkanîna aştiyeke mayînde bixebitin.
Ew di berdewamiya daxuyaniya xwe de, bi derbirîna fikarên xwe yên kûr li ser zêdebûna aloziyan û belavbûna rewşa şerî li herêmê, li ser girîngiya xurtkirina yekîtiya cîhana Îslamê, bikaranîna derfetên dîplomatîk û hewldanên hevbeş ên welatên Îslamî ji bo bidawîanîna krîzên herêmî tekez kir.
Serokê Şêwra Alimên Şîeyên Pakistanê, bi îşaretkirina girêdanên bawerî û biratiya di navbera misilmanan de, got: «Ummeta Îslamê mîna laşekî yekgirtî ye û şagirtên Hz. Mihemed Mustefa (s.x.a), xatima pêxemberên Xwedê, bi hev re birane.» Ji ber vê yekê, dawîanîna rewşa krîza heyî û xurtkirina cihê ummeta Îslamê di navbera welatên Îslamî û kesayetiyên berpirsiyar de berpirsiyariyeke hevpar e.
Ew her wiha tekez kir ku Pakistan divê careke din bi rola xwe ya çalak û avaker, di rêça çareserkirina nakokiyan, kêmkirina aloziyan û avakirina aştiyeke mayînde li herêmê de gav bavêje.
Înîsiyatîfên aştiyê yên Rêberê Şoreşa Îslamî û Şêxê El-Ezherê hêvîdar in
Seyîd Sacid Elî Neqevî, di berdewamiya daxuyaniya xwe de, bi îşaretkirina guhertinên herêmî û helwestên Rêberê Şoreşa Îslamî ya Îranê, Ayetullah Mûçteba Xameneyî, û Şêxê El-Ezherê yê Misrê, Dr. Ehmed El-Teyîb, înîsiyatîf û pêşniyarên wan ên di warê aştiyê, navbeynkariyê û lihevhatinê de wekî gavên hêvîdar û avaker nirxand.
Ew got ku ev helwest dikarin rê li ber xurtkirina îstîqrara herêmî, kêmkirina aloziyan, rûbirûbûna bi pirsgirêkên aborî û amadekirina zemîna pêşketin û hevkariyê di navbera welatên herêmê de veke. Lê belê, pêkanîna van armancan hewceyî biryarên cidî û gavên pratîkî û bilez e.
Wî, bi îşaretkirina pêşniyarên Komara Îslamî ya Îranê ji bo navbeynkariyê û her wiha helwesta Şêxê El-Ezherê yê Misrê ya piştgirîkirina avakirina komîteyekê ya bilez ji bo navbeynkariyê û lihevhatinê, li ser girîngiya bikaranîna van derfetan tekez kir.
Wî got: «Avakirina komîteyek wisa, bi beşdariya kesayetiyên dilsoz, dûrniher, aqilmend û aşitîxwaz, dikare zemîna diyalogê di navbera aliyên di nav pevçûnê de amade bike û gaveke bi bandor be ji bo kêmkirina nakokiyan û gihîştina çareseriyên aştiyane.»
Serokê Şêwra Alimên Şîeyên Pakistanê, bi îstîşhadkirina peyama herdemî ya Quranê ya derbarê girêdana bi xema Xwedê û dûrketina ji dabeşbûnê, li ser girîngiya parastina yekîtî û hevgirtina di navbera misilmanan de tekez kir.
Wî got: «Divê ummeta Îslamê bi devjêberdana nakokiyan û dûrketina ji bilindkirina aloziyan, zemîna belavbûna biratî, têgihiştina hevûdu û rêzgirtina ji hev re amade bike. Ji ber ku gihîştina rûmet, pêşketin û hêza cîhana Îslamê girêdayî xurtkirina yekîtiya di navbera misilmanan de û hevkariya dilsozane ya welatên Îslamî ye.»
Ew zêde kir ku di vê rewşa hestiyar a heyî de, welatên Îslamî ji her demê zêdetir hewceyî nêzîkbûn, diyalog û helwestên berpirsiyar in, da ku bi derbasbûna ji nakokiyan, li hember kêşeyên hevpar helwesteke hevrêz bigirin.
Seyîd Sacid Elî Neqevî, bi tekezîkirina girîngiya pêşengiya Pakistanê di hewldanên aştiyê de, got: «Pakistan, wekî welatekî girîng di cîhana Îslamê de û xwediyê şiyana nukleerî, dikare di kêmkirina aloziyan, hêsankirina danûstandinan û xurtkirina îstîqrara herêmî de roleke bi bandor bilîze.»
Wî bi îşaretkirina derfetên dîplomatîk ên Pakistanê û şiyana wê ya bidestxistina baweriya aliyên cuda, destnîşan kir ku divê ev welat bi helwesteke çalak û berpirsiyar, hewldanên xwe yên dîplomatîk zêdetir bike, da ku nêrîn nêzî hev bike, zemîna danûstandinan amade bike û rê li ber çareseriyên ku her du alî li ser wan li hev dikin veke.
Serokê Şêwra Alimên Şîeyên Pakistanê, bi bîranîna rola berê ya Pakistanê di dîplomasiya herêmî de, li ser girîngiya vejandina vê nêzîkatiya avaker tekez kir û daxwaz kir ku Pakistan di warê navbeynkariyê û avakirina aştiyê de berpirsiyariyeke cidîtir hilgire.
Wî zêde kir ku encamên van hewldanan tenê bi kêmkirina pevçûnan û xurtkirina ewlehiya herêmê re sînordar namînin; ew dikarin bandorên neyînî yên aloziyan li ser aboriya welatên herêmê jî kêm bikin, derfetên hevkariyê fireh bikin û derfetên nû ji bo pêşketinê peyda bikin.
Seyîd Sacid Elî Neqevî di dawiya daxuyaniya xwe de, bi tekezîkirina girîngiya bikaranîna hemû derfetên heyî ji bo kontrolkirina krîza niha, daxwaz kir ku ji gotinên aloziyê zêdeker û helwestên provokasyonê dûr bikevin. Ew her wiha hişyarî li hember komployên dijminan û pêşîlêgirtina zêdebûna nakokiyan girîng dît.
Wî destnîşan kir: «Di vê rewşa hestiyar a heyî de, divê em li şûna zêdekirina nakokiyan, balê bidin ser yekîtî, têgihiştina hevûdu, diyalog û çareseriyên dîplomatîk. Hevkariya welatên Îslamî, xurtkirina baweriya hevbeş û piştgirîkirina înîsiyatîfên aştiyê dikare zemîna derbasbûna ji krîzên heyî amade bike û rê li ber gihîştina aştiyeke mayînde û îstîqrara li herêmê veke.»
Dawiya peyamê
Etîket:
- Pakistan
- Şoreşa Îslamî ya Îranê
- Komara Îslamî ya Îranê
- Şêwra Alimên Şîeyên Pakistanê
- Ayetullah Mûçteba Xameneyî
Your Comment