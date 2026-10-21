Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Civîna zanistî ya pêşîn a konferansa navneteweyî ya Allame Şehîd Seyîd Hesen Nasrullah, bi mijara nirxandina nû ya rol û cihê vê şehîdê hêja di qada navneteweyî û cîhana Îslamê de, îro, roja Çarşemê 29ê Mehrê 1405an, li Civata Cîhanî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – li Qomê hate lidarxistin.
Ayetullah Riza Ramazanî, sekreterê giştî yê Civata Cîhanî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – û axêverê taybet ê vê merasîmê, bi îşaretekirina rojên şehadeta Hz. Fatima Zehra (S), girîngtirîn xema wê Xatûnê nasandina Îmam ji civakê û danîna têkiliyê bi wî re da zanîn. Wî bi îstîşhadê bi gotina «Mîna Îmamê, mîna Ka'beyê ye» tekez kir: «Wekî ku divê mirov ber bi Ka'beyê ve here û li dora wê tawafê bike û tu carî Ka'beyê bangî xwe neke, di derbarê Îmam de jî divê mirov bi heman awayî tevbigere.»
Wî li ser sê encamên girîng ên têkiliya bi Îmam re rawestiya û got: «Nasîna Îmam, hezkirina Îmam û îtaeta Îmam sê encamên girîng ji bo civakê çêdikin. Ya yekem, nezanî ji civakê radike; ya duyem, cahiltî ji holê radike; ya sêyem jî cahiliyetê ji nav dibe. Pergala Wilayeta Feqîh jî xuyabûn û nimûneyek ji pergala Îmametê ye û tenê rêya derketinê ji cahiliyetê tê hesibandin; bi taybetî îro ku em bi cahiliyeteke nûjen re rû bi rû ne û têkoşîna li dijî wê ji cahiliyetê kevn dijwartir e.»
Sekreterê giştî yê Civata Cîhanî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA –, bi tekezî li ser pêwîstiya teorîzekirina mijara berxwedanê di hawzeyên zanistî yên olî de, got: «Îro divê em mijara berxwedanê li kêleka rehmê, di çarçoveya Îslama rehmê de, pêşkêş bikin. Berxwedan bi xwe rehmê ye û ger berxwedan hebe, wê rehma îlahî di civaka mirovahiyê de belav bibe. Divê Îslam bi hemû aliyên xwe ve bê nasandin; hem gotina "li hember kafiran bi hêz bin" û hem jî "redkirina tağûtê" divê li kêleka hev bên dîtin. Di Qurana Pîroz de nêzîkî 400 ayet bi awayekî cidî li ser mijarên berxwedan û cîhadê ne.»
Qatên rêveberiya berxwedanê di ezmûna Şehîd Nasrallah de
Ayetullah Remezanî, bi îşaretekirina vê yekê ku di ezmûna Şehîd Nasrallah de fiqha berxwedanê teknolojiyeke rêveberiyê bû û armanca wê tenê serkeftina leşkerî nebû, qatên wê rave kir û got: «Qata yekem, qata normatîf e. Nêrîna fiqhî ya Şehîd Nasrullah li ser bingehên redkirina serdestiyê ya dijmin, rûmeta civaka Îslamî, parastina xwînê, pêkanîna peymanan û pêşxistina mijarên herî girîng ava bûbû. Ev yek wî kir yek ji rêveberên stratejîk ên mezin di qada berxwedanê de.»
Wî zêde kir: «Qata duyem, qata stratejîk bû. Şehîd Nasrullah tevahiya hêza berxwedanê veguherand hêzeke çalak a rêgiriyê. Pêşxistina mijara Filistînê jî ji heman nêrînê ve bû. Dijmin mijara hilweşandina rejîmê kiribû armanca xwe ya yekem. Şehîd Nasrallah bi rêvebirina yekîtiya eniyên şer û parastina yekrêziya navxweyî di nav mezheb û komên cuda yên Lubnanê de, vê qada şerê bi awayekî herî baş rêvebir.»
Sekreterê giştî yê Civata Cîhanî ya Ehlibeyt (A.S.), li ser qata rêxistinî ya rêveberiya Şehîd Nasrallah rawestiya û got: «Şehîd Nasrallah biryarên qada berxwedanê kirin biryarên komî û şêwirmendiyê û baleke taybet da avakirina kadroyên fermandar, dîsîplîna ewlehiyê û dabeşkirina erkên karê.
Di qata civakî de, berxwedan di jiyana gel de wateya xwe dibîst û bi peydakirina xizmetan, bingehgirtina dadmendiyê, avakirina baweriyê û jiyana bawermendan re li kêleka gel bû. Ev taybetmendî wî kir kesayetiyeke hezkirî di cîhana Îslamê de û Rêberê Bilind ê Şoreşa Îslamî wî wekî "Seyyidê leheng ê Ereb" binav kir.»
Rastgotina Şehîd Nasrallah û baweriya dijmin bi gotinên wî
Remezanî, bi îşaretekirina aliyê ragihandinî û hişmendî yê kesayetiya Şehîd Nasrullah, tekez kir: «Rastgotina Şehîd Nasrallah wisa bû ku heta dijminên wî jî ji gotinên wî re girîngiyeke zêdetir didan û ew ji gotinên serokên xwe jî zêdetir dihesibandin. Wan jî di axaftinên xwe de ev mijar anîye ziman. Berhevoka van hemû qatan berxwedanê dike pergala rêveberiyekê ku dikare bibe bingeha gihîştina şaristaniya Îslamî.»
Ayetullah Remezanî di dawiya axaftina xwe de tekez kir: «Îro pêwîst e ku hawzeyên zanistî yên olî teorîya berxwedanê wekî yek ji mijarên girîng ên fiqha hevdem pêşkêş bikin. Mixabin, beşeke mezin a mijarên fiqhê ji ibadetan û fiqha kesane pêk tê, lê divê bal zêdetir li ser fiqha civakê û fiqha berxwedanê bê dayîn. Divê dersên bilind ên fiqhê di van qadên de zêdetir bên pêşkêşkirin da ku em bikaribin nêrîneke rast li ser hemû alî û berfirehiya fiqha Îslamî pêşkêşî cîhanê bikin.»
Dawiya peyamê
Etîket: Ayetullah Riza Remezanî · Lubnan · Filistîn · Hawzeyên zanistî yên olî · Ka'be · Civata Cîhanî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – · Şehîd Seyîd Hesen Nasrullah
Your Comment