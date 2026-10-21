Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Mesûd Barzanî, serokê Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK), di hevdîtina xwe ya bi Steve Fagin, karmendê berpirsiyar ê Balyozxaneya Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê li Iraqê, de li ser têkiliyên di navbera Herêma Kurdistanê û hikûmeta federal a Iraqê de axivî.
Barzanî ragihand ku ev têkilî li ser bingehê prensîbên destûrê, hevbeşiya di rêvebirinê de, hevsengî û lihevhatinê hatine avakirin. Wî got, heke hikûmetên berê yên Iraqê pabendî van prensîban bûna, dê destkeftiyên pir mezintir ji bo Iraqê û hemû pêkhateyên wê bi dest ve hatana.
Wî her wiha piştgiriya xwe ji serokwezîrê niha yê Iraqê re di çarçoveya destûrê de û bi armanca parastina mafên rewa yên gelê Kurdistanê, ku di destûrê de hatine nasîn, ragihand.
Serokê PDK’ê bi tekezîkirina piştgiriya xwe ji pêkhateyên Herêma Kurdistanê re, bi taybetî ji Xirîstiyanan re, got ku ev piştgirî divê li ser bingeha rêzgirtinê, mafên qanûnî û beşdariya wan be. Wî her wiha tekez kir ku divê pêkhate bixwe li ser çarenûsa xwe biryar bidin.
Barzanî di berdewamiya axaftina xwe de girîngiya sererastkirina qanûna hilbijartinan anî ziman û got divê şert bên peyda kirin ku Xirîstiyan bikaribin îradeya xwe ya rastîn nîşan bidin û tu kes li şûna wan biryar nede.
Wî her wiha, di derbarê siyaseta Herêma Kurdistanê ya li hember nakokî û tengezariyan de, got ku helwesta herêmê ji destpêkê ve zelal bûye. Li gorî wî, Herêma Kurdistanê di tevlihevî û pevçûnên heyî de rolekê nelîstiye û dê di pêşerojê de jî bibe beşek ji van pevçûnan.
Barzanî di dawiya axaftina xwe de tekez kir ku çêtir e hemû alî nakokî û pirsgirêkên xwe bi rêya diyalogê, danûstandinê û çareseriyên dîplomatîk çareser bikin.
……….
Dawîya Nûçeyî/
Your Comment