Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Muhammed Hacî Mehmûd, serokê Partiya Sosyal-Demokrat a Kurdistanê, di hevpeyvînekê de bi kanala televîzyonê ya partiya xwe, «Cemawer», derbarê gotinên ku di civîna «Mîrî» de hatibûn gotin, axivî.
Wî got: «Di civîna Mîrî de, hin beşdar bi îma û tinaz li hev dikirin. Yek ji wan digot ku ew di navbera Komara Îslamî ya Îranê û Amerîkayê, PKK û Tirkiyeyê, herwiha Hêzên Sûriya Demokratîk (QSD) û Ehmed Şera de navbeynkarî kiriye û lihevhatinan pêk aniye.
Baş e, hûn ku heta vê astê di peydakirina lihevhatinê di navbera Amerîka û Îranê de rolekê dilîzin, çima nikarin di navbera Hewlêr û Silêmaniyê de lihevhatinekê pêk bînin?
Hûn Kurdên Sûriyê xistine rewşeke zehmet. Rewşa wan heta niha jî eşkere ye. Ew kesên belengaz niha hatine vir û li ber wê ne ku bibin penaberên vê herêmê.»
«Hûn heta vê astê di nêzîkkirina Amerîka û Îranê de rolekê dilîzin; gelo çima hûn bi xwe re li hev nayên û lihevhatinekê pêk nayînin?»
Muhammed Hacî Mehmûd, serokê Partiya Sosyal-Demokrat a Kurdistanê, rexne li bêhêziya aliyên siyasî yên Başûrê Kurdistanê di çareserkirina nakokiyên di navbera Hewlêr û Silêmaniyê de girt. Wî herwiha îdîayên derbarê navbeynkariyê di navbera Amerîka û Îranê, PKK û Tirkiyeyê, herwiha Hêzên Sûriya Demokratîk û hikûmeta Sûriyê de rexne kir û got: «Ger ev aliyên siyasî dikarin di dosyayên wiha de navbeynkarî bikin, divê ew herwiha nakokiyên xwe yên navxweyî jî çareser bikin.»
Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Muhammed Hacî Mehmûd, serokê Partiya Sosyal-Demokrat a Kurdistanê, di hevpeyvînekê de bi kanala televîzyonê ya partiya xwe, «Cemawer», derbarê gotinên ku di civîna «Mîrî» de hatibûn gotin, axivî.
Your Comment