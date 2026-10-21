Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Esed Hesen Şeybanî, wezîrê karên derve yê hikûmeta demkî ya Sûriyê, roja 17ê Cotmehê ket Bexdayê da ku beşdarî 52emîn civîna wezîrên karên derve yên welatên endam ên Rêxistina Hevkariya Îslamî bibe. Ev civîn bi amadebûna nûnerên welatên endam û çavdêr ên vê rêxistinê tê lidarxistin û tê plankirin ku du rojan bidome.
Li gorî nivîsîna ajansa fermî ya Sûriyê (SANA) û daxuyaniya Wezareta Karên Derve ya Iraqê, civîna navborî piştî ketina şandên beşdar dest pê dike û nûnerên 55 welatên endam û çavdêr tê de amade ne.
Ev civîn bi dirûşma "Guftûgo û hevzêdebûn; du stûnên bingehîn ji bo xurtkirina aştiyê û pêşkeftina berdewam" tê lidarxistin. Hevrêzkirina helwestên welatên endam li hember zehmetiyên cîhana Îslamê, şêwirmendî li ser pirsgirêkên hevpar û lêkolîna rêyên xurtkirina hevkariyên kolektîf wek mijarên sereke yên vê civînê hatine diyarkirin.
Wezareta Karên Derve ya Iraqê jî ragihandiye ku mêvandariya vê civînê di rewşa niha de û di bin siya krîz û zehmetiyên herêmî û navneteweyî de, girîngiyeke taybet heye û dikare ji bo xurtkirina guftûgoyê, hevrêzkirina hewldanan û piştgirîkirina aramî û pêşkeftina berdewam alîkar be.
…………
Dawîya Nûçeyî/
Etikît:Esed Hesen Şeybanî- Wezareta Karên Derve ya Iraqê- Rêxistina Hevkariya Îslamî
Your Comment