Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Bi vegêrana Ajansa Nûçeyan a Şehabê, Hazim Qasim, berdevkê Tevgera Berxwedana Îslamî ya Hemasê, ecêbmayîbûna xwe ji bêdengiya sazî û kesayetên olî yên cîhana Îslamê li hember tûjbûna cinayetên rejîma Sihyonîst, bi taybetî li Zîvala Xezayê, anî ziman.
Hazim Qasim got: Şerê nifşkujî û birçîbûnê li dijî gelê Xezayê hê jî berdewam e û xwendekar li kolanan û jin di konên xwe de tên armancgirtin û kuştin.
Wî ji hemû alim û saziyên olî yên li Filistînê û li seranserê cîhana Îslamê xwest ku roleke rastîn û berpirsiyariya xwe di piştgirîkirina gelê Xezayê li hember nifşkujî û birçîbûnê de bînin cih.
Berdevkê Hemasê tekez kir: Divê roleke aliman li gorî hînkirinên dînê Îslamê, roleke pêşeng, meydanî û bandor li ser piştgirîkirin û alîkariya gelê Xezayê be.
…………
Dawiya Peyam/
Etîket:
Tevgera Berxwedana Îslamî ya Hemasê
Hazim Qasim
Xezze
Your Comment