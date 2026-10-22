Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Dergehê sinorî yê Çezabe li başûrê Iraqê bi Îranê re, nabe ku ji çarçoveyeke firehtir veqetandî were dîtin, ku tê de Bexda rûbirûyî festarên zêdeyî yên Amerîkayê ye ji bo tundkirina çavdêriyê li ser dergehên sinorî û herikên darayî. Ev pêşketin di heman demê de pêk tên ku nakokiyên navxweyî li ser mijara monopola çekê li destê dewleta Iraqê tund dibin. Bi taybetî piştî ku Tirkiyê ragihand ku amade nîne ji bakurê Iraqê derkeve.
Li gorî rapora rojnameya «El-Axbar» a Lubnanê, «Heyder El-Ebûdî» berdevkê hikûmeta Iraqê, berê di daxuyaniyekê de rave kiribû ku girtina vê dergehê ji ber amade nebûna binesaziyên teknîkî û teknolojîk pêk hatiye û armanca vê gavê pêşxistina binesaziyan û zêdekirina karîgeriya lojîstîkî ya dergehê ye. Wî her wiha got ku danûstandinên bazirganî li dergehên din ên Iraqê bi Îranê re bê pirsgirêk berdewam in.
Lê belê, ev vegotin li dijî agahiyên ku ajansên nûçeyan ên navneteweyî derbarê festara Amerîkayê li ser Bexdayê ji bo girtina dergehên zêdetir bi Îranê re belav kirine, ye. Armanca van festaran sînordarkirina herika pere û kelûpelan hate gotin ku kom û aliyên di bin sizayan de jê sûd werdigirin.
Çavkaniyên siyasî gotine ku Washingtonê ev mijar di dema sefera «Elî El-Zeydî» serokwezîrê Iraqê bo New Yorkê ji bo beşdarbûn di civînên Meclîsa Giştî ya Neteweyên Yekbûyî de bi wî re danî.
Di heman demê de, çavkaniyên îranî ragihandine ku dergehên sinorî bi Iraqê re hê jî ji bo hatûçûya rêwiyan vekirî ne, her çend hatûçûya kamyonan rastî derengmayînê hatiye.
Festên darayî yên Amerîkayê û paşeroja bazirganiya sinorî ya Iraqê bi Îranê re
«Mihemed El-Elî» şareza stratejî di hevpeyvînê de bi rojnameya «El-Axbar» re bawer dike ku girtina vê dergehê nabe ku ji pêşketinên têkildarî rêvebirina sinoran û festên darayî yên navneteweyî veqetandî were dîtin.
Ew bi îşarkirin bo veguhestina çarçoveya çavdêriyan ji pergala bankî û hawaleyên darayî bo tundkirina gavên meydanî li dergehên sinorî, tekez dike ku Bexda rûbirûyî ceribandineke dualî ye. Ji aliyekê ve, divê şertên têkildarî rêgirtina ji sepandina sizayan bi cih bîne û ji aliyê din ve, têkiliyên xwe yên bazirganî û siyasî bi Tehranê re biparêze.
Ev şareza hişyarî dide ku berfirehbûna van gavan bo dergehên din ên sinorî dikare modela bazirganiya sinorî biguhere û festaran li ser beşên aborî yên girêdayî danûstandinan bi Îranê re zêde bike.
Amadebûna leşkerî ya Tirkiyê û vegeriya nakokiyê li ser çeka komên berxwedanê
Di heman demê de, mijara monopola çekê li destê dewletê careke din bûye navenda gotûbêjên siyasî yên Iraqê.
Hikûmeta Iraqê hê jî tekez dike li ser sepandina xisteyeke katiyî ya diyarkirî ji bo çareserkirina vê dosyeyê heta 30ê Hezîrana 2027 û komên ku rêgirtina li sepandina biryarên wê dikin, bi gavên yasayî tehdîd dike.
Lê belê, daxuyaniyên «Yaşar Guler» wezîrê parastinê yê Tirkiyê, ku hêzên vî welatî heta garantîkirina tam a asayişa sinoran li Iraq û Sûriyê dê bimînin, careke din bûye sedem ku komên berxwedanê yên li Iraqê argumentan ji bo neradestkirina çekê xwe peyda bikin.
Piştî ragihandina rêkeftinên têkildarî radestkirina hêdî ya kampa «Beşîqa ـ Zîlkan» bo desthilatdarên Iraqê, çavkaniyên hikûmetê yên Iraqê berê behsa xisteyeke sê mehan ji bo bidawîanîna amadebûna leşkerî ya Tirkiyê kiribûn. Lê belê, Enqere paşê gavên xwe bi pêşketinên rewşa asayişa herêmê ve şert kir.
Argumenta komên berxwedanê: pêşî bi amadebûna hêzên biyanî re biqede
Hin herikên Iraqî bawer dikin ku heta hêzên biyanî hê jî li ser axa Iraqê amade bin, divê pêşî ev amadebûn were çareserkirin û ne daxwaza çekdanîna komên berxwedanê.
Di vê çarçoveyê de, yek ji serkêşên komeke berxwedanê di hevpeyvînê de bi rojnameya «El-Axbar» re got: bangewazî ji bo radestkirina çekê, projeyeke Amerîkî ye bi armanca lawazkirina şiyana parastinê ya Iraqê.
Ev serkêşê koma berxwedanê, helwesta Tirkiyê ya li dijî diyarkirina dema dawî ji bo derketina hêzên wê, bi berdewamiya pêwîstiya bi çekê ji bo rûbirûbûna çavbirçîtiyên biyanî ve girêda.
Wî her wiha tekez li ser dijberiya xwe ji bo radestkirina çekê kir û ew wek beşek ji mekanîzma parastinê ya Iraqê li hember dagirkerî û terorîzmê zanî.
Li hember vê, «Abdulxenî El-Racî» birêvebirê Navenda El-Musteqbel ji bo Lêkolînên Rojhilata Navîn, bawer dike ku berdewamiya amadebûna leşkerî ya Tirkiyê bihaneyên zêdetir dide komên berxwedanê da ku bi navûdengê berxwedanê li hember amadebûna biyanî li ser parastina çekê xwe israr bikin.
Wî hişyarî da ku berdewamiya nakokiyan li ser çek û rêvebirina sinoran dikare hewldanên îstixbaratî û asayişê belav bike û valahiyan çêbike ku komên terorîst jê sûd werbigirin.
Ev hişyarî di şert û mercên de tê gotin ku navikên grûpa Daişê hê jî li herêmên zehmet û sinorî yên Iraqê çalak in, herêmên ku pêwîstiya wan bi çavdêriya berdewam û hevahengiya îstixbaratî heye.
..............................
Dawiya nameyê/
Etîket:
Iraq
Tirkiye
Elî El-Zeydî
Amerîka
Sinorê Çezabe
Your Comment