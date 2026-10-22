Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Hazretî Fatime Zehra (s.x), wek yek ji kesayetiyên manewî û exlaqî yên herî berbiçav ên dîroka Îslamê, ji bo bilindbûna (maznatîya) mirov, xurtkirina bingehên malbatê, parastina rûmetê mirovî û belavkirina çanda dilovaniyê û berpirsyariya civakî nimûneyeke mayînde tê hesibandin. Sîret û hînkirinên wê hazretê, ji sînorên dîrokî û erdnîgarî derbas dibin û şiyana wê heye ku di gotûbêjên çandî û manewî yên hevdem de îlhamê bide mirovê îro di rûbirûbûna bi kêşeyên exlaqî, civakî û malbatî re.
Hucetulîslam wel Muslîmîn Dr. "Mihemed Huseyn Muxtarî" sefîrê Komara Îslamî ya Îranê li Vatîkanê di gotara jêrîn de bi nêrîneke analîtîk û perwerdehî li aliyên cuda yên şêweya jiyana Hazretî Fatime Zehra (s.x.l.) dide û hewl dide girêdana navbera nirxên mayînde yên sîreta Fatimî û pêwîstiyên mirovê hevdem rave bike. Nivîskar bi tekezkirin li ser mijarên wek rûmeta jinê, xurtbûna malbatê, manewiyet, perwerdekirina nifşa ciwan û berpirsyariya li hember ên din, nîşan dide ku nasîna rastîn a wê xanimê mezin dema encamê dide ku ji qada gotin û pesnkirinê derbas bibe û di reftara ferdî û têkiliyên civakî de xwe nîşan bide.
Nivîsa vê gotarê wiha ye:
Nasîna Hazretî Fatime Zehra (s.x) dema dê di jiyana mirovê hevdem de bandor be ku ji danasîna fezîletan û vegotina bûyerên dîrokî derbas bibe û bigihîje kifşkirina prensîpên perwerdehî, exlaqî û civakî yên serdest li ser sîreta wê hazretê. Civaka îro, bi taybetî jin û nifşa ciwan, bi kêşeyên wek krîza nasnameyê, belavbûna xemla zêde, lawaziya têkiliyên hestiyar, tengaviyên derûnî û guherîna nirxên malbatî re rûbirû ye. Xwendinveya sîreta Fatimî bi nêrîneke li gorî pêwîstiyên demê re dikare asoyên nû ji bo rûbirûbûna van pirsgirêkan veke. Nivîsa heyî bi nêrbaziyeke analîtîk û edebî, li hinek şiyanên şêweya jiyana Hazretî Zehra (s.x) di xurtkirina rûmetê mirovî, xurtkirina malbatê, berpirsyariya civakî û perwerdekirina nifşa ciwan de dide.
Hin mirov di dîrokê de dijîn û hin, dîrokê tînin jiyanê. Hinek nav bi derbasbûna demê dibin bîranîn û hinekên din, her ku dem ji wan dûr dikeve, asoyên nûtir ên heqîqeta hebûna wan xwe eşkere dikin. Hazretî Fatime Zehra (s.x) ji wan kesayetiyan e ku nayê nasîn tenê di sînorê dem û cihê jiyana wê de; ji ber ku sîreta wê hazretê, ji jiyaneke ferdî derbas dibe, xuyangeke wan nirxan e ku bi heqîqeta mirov û pêwîstiyên wê yên mayînde ve girêdayî ne. Ligel vê, pirsyareke bingehîn li ber me ye: çima tevî zêdebûna gotinê li ser fezîletên Hazretî Zehra (s.x), hê jî navbera nasîna wê hazretê û hebûna hînkirinên wê di reftara ferdî û civakî ya me de valahî heye? Çima carinan navê Fatimeyê di gotina me de geş e, lê nîşanên çanda Fatimî di têkiliyên malbatî û danûstandinên civakî de kêmtir tê dîtin?
Rastî ew e ku nimûnegirtin tenê pesnkirina kesayetiyekê nîne; belê veguherandina nasînê bo hilbijartinê, evînê bo berpirsyariyê û baweriyê bo reftarê ye. Qurana Pîroz, Pêxemberê Mezin (s.x.l.) wek "numûneya xweş" danasîn dike (Ehzab: 21) û di rîwayetên pêbawer ên îslamî de jî cihê bilind ê Hazretî Fatime (s.x) di girêdanê bi kesayetiya Pêxemberê Xwedê re rave bûye; çawa ku Pêxember got: "Fatime bite'ey ji min e" (Buxarî, Sihîh, hedîs 3714). Ji vê nêrînê, nasîna sîreta Fatimî dikare rêyeke ji bo fêhmkirin û pêkanîna nirxên exlaqî û perwerdehî yên Îslamê di jiyana îro de be.
Yek ji girîngtirîn pêwîstiyên mirovê hevdem, bi taybetî jin û keçên ciwan, gihîştina nasnameyeke xurt û nasîna nirxa rastîn a xwe ye. Mirovê îro di cîhanekê de dijî ku berdewam wî bang li berawirdkirinê dike. Torên civakî, nîşandana jiyanên bi ronahî û pêşbaziya bêdawî ji bo dîtinê, carinan ewqas li ser hişê mirovan siya xwe dadigirin ku nirxa xwe di nêrîn û dadweriya kesên din de digerin. Keçeke ku pejirandina xwe bi hejmara hezkirinan dipîve, jineke ku aramiya jiyana xwe bi berawirdkirina bi kesên din re winda dike û dayikeke ku ji dîtina xuyangên xuya bêkêmasî yên jiyana kesên din hestê têkçûnê dike, her yek bi awayekî bi vê krîza veşartî re rûbirû ye.
Di wiha rewşekê de, jiyana Hazretî Zehra (s.x) peyameke kûr hildigire: nirxa mirov ji heqîqeta kesayetiya wî dilopê digire, ne ji rêjeya bal û pesnê kesên din. Wê hazretê di maleke sade de dijî, lê mezinahiya kesayetiya wê di sînorê tengasiyên madî de nedima. Raportên dîrokî û rîwayî behsa zehmetiyên jiyanê û hewldana wê hazretê di rêvebirina malê dikin (Meclisî, Biharul'enwar, c. 43, r. 82-84). Ligel vê, sadetiya jiyanê qet ji ronahiya manewî û cihê mirovî yê wê kêm nekir.
Ev rastî ji bo keça îro derseke bingehîn e: ji bo bi nirx bûnê, pêwîst nîne wek kesên din be; ji bo pejirandinê, divê heqîqeta xwe înkar neke; û ji bo xwedî kesayetiya civakî bûnê, divê rûmeta xwe bi pesend û nepesendê kesên din ve girê nede. Dikare sade bijî, lê biçûk nebe; dikare bêedeb be, lê bênasname nebe; dikare bi aramî biaxive, lê dengê mayînde di dîrokê de hebe. Di rojgarê de ku gelek hewl didin bi her bihayî were dîtin, mekteba Fatimî tîne bîra mirov ku ji dîtinê girîngtir, bi nirx bûn e.
Ev nêrîn li rûmeta mirovî, di jiyana malbatî ya Hazretî Zehra (s.x) de jî xuyangeke ronî heye. Mala wê hazretê ji aliyê şiyanên madî ve sade bû, lê di çanda îslamî de, nimûneyeke berbiçav a manewiyet, evîn û perwerdehiyê tê hesibandin. Di wê malê de, jiyana hevpar qada hevkarî û berpirsyariyê bû û perwerdekirina zarokan berpirsyariyeke kûr û dahatûsaz dihat hesibandin.
Îro yek ji nakokiyên jiyana malbatî ew e ku şiyanên têkiliyê roj bi roj berfireh dibin, lê derfetê têkiliya hestiyar di gelek malbatan de kêm dibe. Mal xemltir bûne, lê carinan dil ji hev dûrtir in. Endamên malbatê li kêleka hev rûdinên, lê her yek di cîhaneke cuda de bi telefona xwe re amade ye. Di wiha mercan de, nimûnegirtin ji mala Fatimî nayê wateya vegerê bo kêmbûna şiyanên borî, belê nayê wateya vegerandina evîn, gotûbêj û rêzgirtinê bo dilê jiyana îro.
Çi sûd ku baştirîn şiyan ji zarok re peyda bikin, lê dema ku dixwaze ji xemên xwe biaxive, guhdarek dilovan li kêleka xwe nebîne? Çi feyde ku malê bi bihagirantirîn amûran bixemilînin, lê zimanê me bi nêzîktirîn xweşiyên me re têkelî tûjiyê û hinekariyê be? Maleke ku tê de rêzgirtin tune, her çend xemlxane be, ji germiya rastîn a jiyanê bêpar e. Carinan pêyrewiya şêweya jiyana Fatimî di reftarên sade de xwe nîşan dide; dayikeke ku bi sebrê guhdarî li gotinên zarokê xwe dike, bavkeke ku westandina rojane bihaneyê xemsariya li malbatê nake, û hevserekên ku di nakokiyan de rûmeta hev diparêzin. Dibe ku ev reftarên piçûk, îbadetên mezin in di cilûbergê jiyana rojane de.
Ji aliyên din ên berbiçav ên kesayetiya Hazretî Zehra (s.x), girêdana navbera nazikî hestiyar û xurtbûna kesayetiyê ye. Di hinek têgihiştinên nerast de, jina şayan wek jineke tê danasîn ku berdewam bêdeng be û tewra li hember paşguhkirina mafên xwe protestoyê neke. Dema ku raportên dîrokî behsa helwestgirtin û axaftina Hazretî Zehra (s.x.l.) derbarê meseleyên girîng piştî wefata Pêxemberê Mezin (s.x.l.) dikin. Xutbeya ku bo wê hazretê tê girêdan, nimûneyeke hebûna civakî û parastina bawerî û mafên tê xwestin e di çavkaniyên dîrokî de. Ev aliyê sîreta wê hazretê ji bo jinên îro peyameke bi nirx heye. Jin dikare hevsereke dilovan û dayikeke fedakar be û di heman demê de, xwedî fikir, îrade û kesayetiyê be. Dikare ji bo aramiya malbatê hewl bide, lê mezinbûna xwe ya zanistî û civakî jî bi nirx bizane. Dikare xwedî lêborînê be, lê destûr nede ku zilm û hinekari bi navê sebr û fedakariyê li ser were ferzkirin. Di çanda Fatimî de, nazikî û xurtbûn li hember hev nakin, belê temamkerê hev in; jin dikare dilek bi nazikî ya baranê û îradeyek bi xurtbûna çiyayê hebe.
Li kêleka van taybetmendiyan, manewiyet di jiyana Hazretî Zehra (s.x) de ciheke bingehîn heye. Mirovê îro tevî xwedîbûna amûrên gelek aramiyê, carinan ji aramiya hundirîn dûr ketiye. Xemxwarina ji dahatûyê, pirsgirêkên aborî û pêşbaziyên westîner, derfeta tenêbûn bi xwe re kêm kiriye. Di wiha rewşekê de, mîrasa manewî ya wê hazretê dikare qadeke ji bo ji nû ve fikirîn li ser wateya aramiyê peyda bike.
Tesbîhatên Hazretî Zehra (s.x), bi sî û çar caran "Allahu Ekber", sî û sê caran "Elhemdulillah" û sî û sê caran "Subhanellah", ji hînkirinên naskirî yên ku bo wê hazretê tê girêdan in ku bingeha hînkirina wê ji aliyê Pêxemberê Mezin (s.x) ve di çavkaniyên pêbawer ên hedîsê de hatiye raportkirin (Buxarî, Sihîh, hedîs 5361; Muslim, Sihîh, hedîs 2727). Ev zikr, ji bilî cihê îbadî, dikare derfetek be ji bo vegerandina hişyar a dil bo ber bi Xwedê ve. Dema ku mirov "Allahu Ekber" dibêje, bi xwe tîne bîra xwe ku Xwedê ji xemên wî mezintir e; bi "Elhemdulillah" nîmetên jiyanê jî li kêleka zehmetiyan tîne bîra xwe û bi "Subhanellah" fikra xwe ji têgihiştinên teng derbarê Xwedayê re derbas dike. Ev têgihiştina manewî, şiroveya perwerdehî ya zikrê ye û divê neyê danîn şûna hewldan, tedbîr û çareseriyên pêwîst ji bo çareserkirina pirsgirêkan.
Yek ji xuyangên din ên geş ên sîreta Fatimî, baldan li kesên din û rizgarbûna ji sînorê xweperestiyê ye. Di rîwayetekê de ji Îmam Hesen Mûçteba (s.x) hatiye vegotin ku wî dayika xwe ya birêz di halê îbadetê de dît ku ji bo kesên din dua dikir û dema ku pirsî çima ji bo xwe dua nakî, bersiv hat bihîstin: "El-caru summe ed-daru"; pêşî cîran, paşê mal (Sedoq, Ileluşşerayi', c. 1, beş 145; Meclisî, Biharul'enwar, c. 43, r. 81-82).
Ev îfadeya kurt, deryayeke ji çanda civakî û berpirsyariya mirovî di xwe de cih daye. Di cîhanekê de ku carinan berjewendiyên ferdî li ser her tiştî siya xwe dadigirin, Hazretî Zehra (s.x) asoyeke cuda li ber mirov vedike. Ev ruh dikare di jiyana îro de jî zindî were kirin; dema ku keçeke li dibistanê tê tinazkirin, bêferq nebin; dema ku jineke li cîraniya me dikeve tengasiyê, wê ji bîr nekin; û dema ku di qada virtual de rûmeta mirovî dikeve bin xeterê, bi belavkirina gotinên hinekariyê ziyanê lê zêde nekin. Fatimîbûn tenê bi rêzgirtina li navê Hazretî Zehra nîne, belê ew jî ye ku mirov ji ziman û reftara me hestê hinekariyê û bênirxiyê nekin.
Di vê navberê de, xwendinveya têgihiştina heyayê û îffetê jî ji bo nifşa ciwan girîng e. Carinan ev têgihiştin ewqas teng têne danasîn ku keça ciwan difikire ji bo biheya bûnê, divê ji hebûna civakî û şikofandina behreyên xwe dûr bikeve. Dema ku heya di wateya xwe ya exlaqî de bi rûmet, xweserî û parastina sînorê mirov ve girêdayî ye. Li gorî hebûn û helwestgirtina civakî ya Hazretî Zehra (s.x) di raportên dîrokî de, dikare were encamdan ku îffet û hebûna hişyar a civakî ne mecbûrî li dij hev in. Heya dîwarek ji bo girtina behreya jinê nîne, belê dikare sînorek hişyar be ji bo parastina rûmeta wê. Keça Fatimî dikare zanistvan, mamoste, bijîşk, lêkolîner an çalaka civakî be û di hemû van qadan de, weqar, exlaq û kesayetiya xwe biparêze.
Ji aliyê din ve, şêweya jiyana Hazretê Zehra (s.x) dikare di venihêrtina pîvanên bextewariyê û avakirina malbatê de jî îlham be. Îro carinan ciwan ji ber nebûna şiyanên xemlê, zewacê bi salan paş dikişînin û malbat li şûna bala têr li exlaq, dilsozî û berpirsyariyê, zêde li xuyangê merasîman û rêjeya malî girîngiyê didin. Jiyana sade ya Hazretê Zehra û Emîrulmu'minîn Îmam Elî (s.x) tîne bîra vê rastiyê ku bextewarî divê neyê girêdan bi pêkhatina hemû xewnên madî. Bê guman ev gotin nayê wateya paşguhkirina pêwîstiya dabînkirina debara û ewlehiya aborî, belê vexwendinek e bo sererastkirina pîvanan. Jiyana hevpar berî ku bi merasîmên biha were avakirin, bi rêzgirtin, bawerî, dilsozî û berpirsyariyê şikil digire.
Di qada perwerdekirina zarokan de jî hînkirinên Fatimî asoyên bi nirx li ber malbata îro vedikin. Civak tenê pêwîstiya xwe bi mirovên serkeftî ji aliyê xwendinê û aborî ve nîne, belê pêwîstiya wê bi mirovên rastgo, dilovan û berpirsyar jî heye. Dayikeke ku dixwaze zarokê wê rastgo be, divê xwe rastgoyiyê temrîn bike; bavkeke ku dixwaze zarokê wê rêzgirtina li jinan bike, divê ev rêzgirtin di reftara bi hevsara xwe re nîşan bide; û malbateke ku dixwaze zarokê wê xwedî manewiyet be, divê dîn bi evîn, hişyarî û hikmetê pêşkêşî wî bike. Zarok ji gotinên me zêdetir ji reftarên me awayê jiyanê fêr dibin.
Di dawiyê de, evîna bo Hazretê Zehra (s.x) dema nêzî kamilbûna xwe ya civakî dibe ku ji hest û hestiyariyê derbas bibe û bibe berpirsyariya exlaqî. Ma dikare ji bo zordariya wê xanima mezin hêsir were rijandin, lê li hember êşa jinên dora xwe bêferq bûn? Ma dikare ji rûmeta Hazretê Zehra (s.x) were axaftin, lê di hawîrdora malê de kesayetiya hevsar an keça xwe were paşguhkirin? Ma dikare behsa mafxwaziya wê were kirin, lê di reftara civakî de dadmendî were jibîrkirin? Evîna rastîn divê di reftara mirov de nîşan hebe. Eger navê Fatimeyê ji me re hêja be, divê rûmeta jinan jî ji me re hêja be û eger em behsa dilovaniya û fedakariya wê dikin, divê em ji bo kêmkirina êşa kesên din jî gavan bavêjin.
Li ser vê bingehê, nimûnegirtin ji Hazretê Zehra (s.x) nayê wateya dubarekirina xuyangê derveyî yê jiyana borî, belê nayê wateya nasîn û ji nû ve afirandina nirxên mayînde yên wê jiyanê di mercên nû de. Ne wisa ye ku em malên îro tam wek malên wê rojê bikin an ji zanîn û teknolojiyê dûr bikevin; belê divê em manewiyetê vegerînin jiyana bilez a îro, evînê vegerînin têkiliyên malbatî, rûmetxwaziyê vegerînin kesayetiya ciwanan û berpirsyariyê vegerînin danûstandinên civakî.
Civaka Fatimî ne tenê civakek e ku tê de navê Fatimeyê gelek tê dubarekirin; civakek e ku tê de jin kêmtir têne hinekarkirin, zarok zêdetir evînê dibînin, malbat bi rêzgirtineke zêdetir dijîn, hewcedar kêmtir têne jibîrkirin û ciwan bi hêviyeke zêdetir li dahatûyê dinêrin. Di wiha civakekê de, dîndarî ji asta şiyarê derbas dibe û di reftara mirovan de xwe nîşan dide.
Hazretê Fatime Zehra (s.x) ne roj e ku tenê ji dûr ve li ronahiya wê bê nihêrtin; roj e ku divê em paceyên jiyana xwe ber bi ronahiya wê ve vekin. Eger em tenê behsa wê bikin, navê wê rêz girtiye; lê eger em ji wê fêr bibin, rêya wê zindî kiriye. Dibe ku mezinترین rêzgirtin ji wê xanima mezin ew be ku piştî her civîna bîranîna wê, em mirovên dilovantir, jinên hiştir, dayikên bisebrtir, bavkên berpirsyartir û ciwanên bihêvitir bin.
Hazretê Fatime Zehra (s.x) ne tenê xanimek e ji bo pesnkirinê, belê nimûneyeke ji bo jiyanê ye; ne tenê çirayek di dîrokê de, belê ronahiyek ji bo îro û sibê mirov e. Û erkê me ew e ku em vê ronahiyê ji bîranînan bînin fikran, ji fikran bînin reftaran û ji reftaran bînin nivîsa jiyana ferdî û civakî ya xwe.
Çavkanî û jêder
- Qurana Pîroz, sûreya Ehzab, ayeta 21.
- Buxarî, Mihemed bin Îsmaîl, Sihîhul-Buxarî, hedîsên 3714 û 5361.
- Muslim bin Heccac Nîşabûrî, Sihîhê Muslim, hedîs 2727.
- Sedoq, Mihemed bin Elî bin Babeweyh, Ileluşşerayi', cilda yekem, beş 145, rîwayeta "El-caru summe ed-daru".
- Meclisî, Mihemed Baqir, Biharul'enwar, cilda 43, rûpel 81 heta 84.
- Îbn Teyfûr, Ehmed bin Ebî Tahir, Belaxatu'n-Nisa, beşa têkildarî gotin û xutbeya Hazretî Fatime (s.x.l.).
..............................
Dawiya Peyamê/ Etîket:
Mihemed Huseyn Muxtarî
Vatîkan
Hazretê Fatime Zehra (s.x)
Mekteba Fatimî
Nimûneya Fatimî
Your Comment