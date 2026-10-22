Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Daîreya Têkiliyên Giştî ya Hêza Deryayî ya Sepaha Pasdarên Şoreşa Îslamî ragihand:
Şeva borî 3 keştiyên binpê li rojavayê Tengava Hurmuzê bi mînan ketin û ketin nav qezayê.
Her weha 4 keştiyên binpê di heman demê de ku barên neftê bi keştiyê li keştiyê diguheztin hatin xistin û ketin agir.
Nivîsa daxuyaniya Daîreya Têkiliyên Giştî ya Hêza Deryayî ya Sepaha Pasdarên Şoreşa Îslamî ev e:
Bi navê Xwedê, Şikênerê zordaran
Gelê qehreman û rabûyî yê Îrana Îslamî;
Afarîn li we ku bi berxwedana dilêre li meydanê, hûn dilgermiya şervanên Îslamê ne û bûne sedema rezîlbûn û bêhêviya dijminên Îrana hêja.
Deryavanên Hêza Deryayî ya Sepahê bi vê piştgiriya mezin a neteweyî hîn jî Tengava Hurmuzê birêve dibin û kontrol dikin.
Li dû hişyariyên berê yên ji şirketên deryayî yên binpê, ku bi artêşa dagirker a Amerîkayê hatine xapandin û ji rêyên neqanûnî derbas bûne, şervanên Hêza Deryayî bi çavdêrî û şopandina 4 keştiyên binpê, ku berê ji rêya neqanûnî derbas bûbûn, wan di dema guheztina barên neftê bi keştiyê li keştiyê li navenda bakurê Kendava Farisê de kifş kirin û her 4 keştiyên di heman demê de hatin xistin û ketin agir.
Her weha şeva borî 3 keştiyên binpê li rojavayê Tengava Hurmuzê bi mînan ketin û dûçarî qeza û agir bûn û hatin rawestandin.
Israra rejîma zordest a Amerîkayê li ser tehrîkkirina keştiyan ku ji dergeha neqanûnî ya mînkirî derbas bibin, roj bi roj bûyerên deryayî zêde dike û artêşa dagirker a Amerîkayê divê bizane ku bi berdewamiya vê pêvajoyê, berfirehiya rûbirûbûnê dê bigihîje baregehên dagirker li herêmê. Ev hişyariyeke cidî ye.
Û serkeftin nîne ji bilî ya ji aliyê Xwedayê Serdest û Bîrkar ve.
Dawiya peyamê/
Your Comment